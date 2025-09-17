ROSARIO. Un grupo de trabajadores del frigorífico Swift, ubicado en la localidad vecina de Villa Gobernador Gálvez, denunció que alrededor de 80 empleados fueron despedidos en los últimos días sin aviso previo. Los operarios indicaron que recién tomaron conocimiento cuando intentaron ingresar a la planta y se encontraron con el acceso bloqueado.
Panorama complicado en un frigorífico: Despidos sin motivos y familias en problemas
Despidos sin causa, y sin previo aviso
Según comentaron, las cesantías se dividieron en dos tandas: unas 40 durante la semana pasada y una cantidad similar entre el lunes y el martes. "Me despidieron sin motivo y después me llegó el telegrama. Así está pasando con muchos compañeros", contó uno de los afectados, que trabajaba en el sector de la picada.
La preocupación entre los despedidos se intensifica porque muchos de ellos tienen larga trayectoria en la firma o son sostén de familia. Así lo graficó un empleado que llevaba siete años en la empresa:
A partir de lo relatado por los testimonios, la modalidad de despidos consistió en impedir el ingreso de los trabajadores a través de los molinetes en los diferentes turnos, una dinámica que se repitió desde la madrugada hasta el mediodía.
Marcha para exigir respuestas
Ante esta situación, el Sindicato de la Carne convocó para este miércoles a las 12.30 a una marcha frente a la planta para exigir explicaciones y rechazar las medidas.
En tanto, desde la compañía emitieron un comunicado en el que aclararon que la planta de Villa Gobernador Gálvez emplea a 2.000 personas y "opera normalmente, excepto en un sector donde existe un conflicto laboral".
A su vez, remarcaron que Swift cuenta con cinco plantas en el país y más de 3.500 empleados directos, por lo que reafirmaron su compromiso de "mantener el diálogo con el sindicato para encontrar una solución superadora".
Frigoríficos en crisis
Swift no es el único frigorífico que padece la crisis. A su vez, Europlus, también de Villa Gobernador Gálvez, desde hace poco controlado por capitales marplatenses que responden a una multinacional, reactivó un conflicto abierto a principios de año al retomar los despidos de empleados vía WhatsApp. Después de eso, tampoco se presentó a una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
Los trabajadores denuncian que las cesantías son injustificadas y que la firma ofrece un plan de pago de indemnizaciones en nueve cuotas.
Los problemas comenzaron el pasado 6 de enero. Esa fecha, y mediante la conocida mensajería digital, la empresa notificó el despido de 70 empleados. Hubo resistencia de los trabajadores y la intervención del Sindicato de la Carne. En ese escenario, la firma finalmente cedió. En parte: los reincorporó pero pagando solo la "garantía horaria", que contempla el convenio colectivo sectorial para circunstancias excepcionales.
Sin embargo, la semana pasada la firma volvió a la carga: despidió a otros seis trabajadores mediante el mismo método.
