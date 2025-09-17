Panorama complicado en un frigorífico: Despidos sin motivos y familias en problemas

image En alerta.

Marcha para exigir respuestas

Ante esta situación, el Sindicato de la Carne convocó para este miércoles a las 12.30 a una marcha frente a la planta para exigir explicaciones y rechazar las medidas.

En tanto, desde la compañía emitieron un comunicado en el que aclararon que la planta de Villa Gobernador Gálvez emplea a 2.000 personas y "opera normalmente, excepto en un sector donde existe un conflicto laboral".

A su vez, remarcaron que Swift cuenta con cinco plantas en el país y más de 3.500 empleados directos, por lo que reafirmaron su compromiso de "mantener el diálogo con el sindicato para encontrar una solución superadora".

"La Empresa ratificó su compromiso con la Comunidad de VGG y su buen relacionamiento con el Sindicato de la Carne, con quienes continuarán buscando las alternativas para encontrar una solución superadora a la situación puntual". "La Empresa ratificó su compromiso con la Comunidad de VGG y su buen relacionamiento con el Sindicato de la Carne, con quienes continuarán buscando las alternativas para encontrar una solución superadora a la situación puntual".

Frigoríficos en crisis

Swift no es el único frigorífico que padece la crisis. A su vez, Europlus, también de Villa Gobernador Gálvez, desde hace poco controlado por capitales marplatenses que responden a una multinacional, reactivó un conflicto abierto a principios de año al retomar los despidos de empleados vía WhatsApp. Después de eso, tampoco se presentó a una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

Los trabajadores denuncian que las cesantías son injustificadas y que la firma ofrece un plan de pago de indemnizaciones en nueve cuotas.

Los problemas comenzaron el pasado 6 de enero. Esa fecha, y mediante la conocida mensajería digital, la empresa notificó el despido de 70 empleados. Hubo resistencia de los trabajadores y la intervención del Sindicato de la Carne. En ese escenario, la firma finalmente cedió. En parte: los reincorporó pero pagando solo la "garantía horaria", que contempla el convenio colectivo sectorial para circunstancias excepcionales.

Sin embargo, la semana pasada la firma volvió a la carga: despidió a otros seis trabajadores mediante el mismo método.

image Preocupación en Villa Gobernador Gálvez.

Más contenidos en Urgente24:

¿"Lo peor ya pasó"? Archivo demoledor contra Milei/Caputo

La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar

Más despidos de una metalúrgica en una Argentina con la menor expectativa del empleo del mundo

La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento

Juana Viale se sonrojó ante el comentario subido de tono de la cocinera de su programa