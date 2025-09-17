San Lorenzo en crisis: Por qué Marcelo Moretti podría continuar pese a la acefalía

Luego de la rosca que terminó con Julio Lopardo como "presidente interino", llegó el comunicado del levantamiento de la licencia, el 20 de agosto pasado.

Esto comenzó a generar renuncias (Marcelo Culotta fue uno de los impulsores) y la gota que rebalsó el vaso, pudo haber sido la falsificación de la firma de Martin Cigna, que fue el encargado de convocar a la reunión de la Comisión Directiva.

image

Finalmente, ayer 16 de septiembre, se lograron las renuncias necesarias (Andrés Terzano y su bloque) para que haya acefalía institucional en el club de Boedo.

La oportunidad de Marcelo Moretti y los pasos a seguir

Con la acefalía concretada, la mesa directiva tiene 5 integrantes y está comandada por Daniel Matos, presidente de la Asamblea. El siguiente paso es el llamado a la Asamblea extraordinaria para que sesione en lo inmediato, notificándola con antelación de 48hs.

La misma, está compuesta por 80 integrantes. 60 de Boedo en Acción (partido con el que ganó Moretti) 16 de Orden y Progreso (Marcelo Culotta) 11 de Por Amor a San Lorenzo (Sergio Costantino) y 3 de Volver a San Lorenzo (César Francis).

Si bien es algo poco probable, no hay que dejar de dar la posibilidad de que Marcelo Moretti esté gestionando quedarse en el club ya que es bastante llamativa la pasividad que tuvo ante la acefalía sufrida por la ex Comisión Directiva.

El ahora ex presidente, no renunció a su cargo, por lo que puede ser electo por la Asamblea, que no hay que dejar pasar que tiene mayoría del partido político con el que llegó al poder.

El "ganador" de las elecciones para seguir en un gobierno de transición, necesita la mitad más uno de los votos y puede ser cualquier integrante de la CD que no haya renunciado (por ejemplo Moretti) o cualquier socio mayor de edad y con más de 10 años de antiguedad.

image

La Asamblea, tiene potestad de, además de elegir la transitoria, llamar a elecciones anticipadas, que podrían ser en 90 o 120 días.

En CASLA, los socios están atentos, ya que si la Asamblea no llama, el gobierno de transición tiene la posibilidad de continuar hasta el fin del mandato (diciembre del 2027).

El candidato que más fuerza tiene para tomar las riendas del club de manera momentánea, es Sergio Costantino, que salió tercero en las elecciones del diciembre de 2023...

