Julio Lopardo apuró a Marcelo Moretti: "Es interminable y no hace bien"

Para el presidente de San Lorenzo, Julio Lopardo, es más importante que Marcelo Moretti tome una decisión, cualquiera sea la decisión que tome.

07 de agosto de 2025 - 22:30
Marcelo Moretti tiene pensado volver de su licencia

FOTO: (X/Redes@moretti_cuervo)/ NA

En San Lorenzo, lo que sucede afuera del campo de juego es todo inestabilidad. Adentro, el equipo de Damián Ayude parece encontrar, poco a poco, una identidad. Pero en los escritorios aun resta resolver la situación de Marcelo Moretti, cuyo nombre volvió a recorrer los pasillos del club con mayor intensidad.

Es que existe la posibilidad concreta de que Marcelo Moretti vuelva de su licencia y se siente nuevamente en el sillón de la presidencia azulgrana. Sí, a pesar del repudio expreso de todos los hinchas del Ciclón y de la paupérrima imagen que ha dejado en el club, Marcelo Moretti parece estar dispuesto a continuar con su mandato.

Marcelo-Moretti.webp
Moretti, de licencia

En diálogo con DSports Radio, Lopardo declaró: "Puede suceder. Tenemos que esperar a ver si sucede. Es una decisión de él, hay que ver qué pasa". Y confesó que el retorno de Marcelo Moretti "puede suceder de un momento a otro".

Para el presidente en ejercicio explicó que estar en ese limbo le hace muy mal a la institución: "Yo digo que este tema hay que definirlo, no se puede seguir con una indecisión tan grande porque lo sufre la gente. Le dije a Moretti que tiene que renunciar o asumir".

"Le dije a Moretti que tiene que renunciar o asumir" "Le dije a Moretti que tiene que renunciar o asumir"

Dijo Lopardo: "Lo importante es que Moretti decida su destino y después cada uno verá que hace. Anticiparse a opinar sin saber qué va a pasar me parece que no tiene sentido".

El mandatario interino reveló que dialogó con él hace unas dos semanas. "Tuve diálogo hace 15 días, hablé de este tema porque le pedí que definiera la situación, porque me parecía que era interminable y no hacía bien. Lo entendió y dijo que iba a actuar en consecuencia, estamos esperando a ver qué hace".

Julio Lopardo y el reclamo judicial de Marcelo Tinelli a San Lorenzo: "No creo que lo haya hecho con intención de cobrarlo"

El presidente dio algunos detalles, aunque no muchos, de la intimación judicial que llegó de Marcelo Tinelli al club. "Es algo de hace muchos años, creo que del 2019 o algo así. Por un dinero que él puso y que el club le reconoció ese dinero. No me aclararon bien el tema pero esta presentación es como para que no caduque el hecho de poder cobrar en algún momento", explicó.

Marcelo-Tinelli
Tinelli, ex mandatario del Cicl&oacute;n

"Me parece que pasa por ahí , no creo que lo haya hecho con intención de cobrarlo. Simplemente para que quede vigente y más adelante se verá qué pasa", consideró.

Lopardo, el dirigente y la plata de su bolsillo

Lopardo también opinó sobre los aportes personales que hacen los dirigentes. Ese dinero que sale del bolsillo propio por una situación especial y va a parar a las arcas del club.

"Para mí el dirigente no tiene por qué poner plata. Lo que tiene que hacer es no sacarla. A mí eso de que el dirigente venga y ponga un poco de plata y que el club le deba, me parece que... si la pone, no tiene que hacer nada. Y sino, no la tiene por qué poner", señaló.

"El dirigente tiene el deber de gestionar bien, y no sacar plata del club. Ahora, no tiene por qué poner plata, porque bastante pone con el tiempo y con la gestión. Pero todos los dirigentes se van con deudas del club hacia ellos, qué se yo. Pasa cada vez que se va alguien", añadió.

Damián Ayude y la apuesta de los futbolistas

El entrenador Damián Ayude da muestras de trabajo concreto. San Lorenzo sacó un triunfazo ante Vélez este jueves mostrando un compromiso conmovedor.

GxyCVXTWUAI_IBb (1)
El Cicl&oacute;n sum&oacute; su segunda victoria en el Clausura

El Ciclón sumó su segunda victoria en el Clausura

"A Ayude lo elegimos porque estábamos completamente seguros de su capacidad y conocimiento. Es un hombre del club, sabíamos que íbamos a apostar a los chicos y era el técnico ideal. Y creo que lo está haciendo muy bien. Ya en pocos partidos demostró la capacidad que tiene. Todavía falta que crezca el grupo en sí. Apostamos a un desafío que sabemos que no es fácil pero que nos tocó tomar esta decisión, pensamos que fue la mejor en este momento", detalló Lopardo.

Sobre la idea de darle espacio a los juveniles del club, explicó: "Nos parecía que no tenía sentido traer jugadores que no marcan la diferencia. Traer por traer no tenía sentido, San Lorenzo no tiene dinero como para traer jugadores distintos. Pensamos que para eso era mejor apostar a los chicos".

