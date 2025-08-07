San Lorenzo 1 - Vélez 0: el Ciclón jugó con un compromiso conmovedor

San Lorenzo venció a Vélez por 1 a 0, por la fecha 4 del Torneo Clausura, y sumó su segundo triunfo en el campeonato. En el Estadio Pedro Bidegain , en el Bajo Flores, el Ciclón ganó un encuentro muy parejo con gol de Alexis Cuello.

El triunfo, para San Lorenzo, es un triunfazo. Su tormentoso presente institucional envuelve al club en un oscuro nubarrón capaz de empañar lo que fuere, lo que vuelve cada paso un paso delicado. Para el hincha, susceptible a flor de piel, ver a su equipo jugar como lo hizo hoy no puede más que devolverle un poco de esperanza.

Era un duelo parejo el de esta tarde, con dos planteles que tienen un buen porcentaje de jugadores juveniles en la lista. Sin embargo, San Lorenzo logró imponerse a fuerza de compromiso, intensidad y convencimiento. A pesar de contar con menos recursos técnicos, logró ser pragmático y resolutivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"El juego se dio a través de correr, de meter, de ganar la segunda pelota, y ahí ganó San Lorenzo" , confesó Guillermo Barros Schelotto. Efectivamente, esa tónica en la que fluyó el cotejo le sienta mucho más cómoda al Ciclón. Si el partido se juega en el terreno de la trinchera, ahí saca ventaja, porque su presente institucional es de trinchera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

GxyCVXTWUAI_IBb (1) El Ciclón es un hueso duro de roer @SanLorenzo

"Es una victoria muy merecida, Vélez es un gran equipo. Nosotros con nuestras armas lo llevamos bien", dijo Matías Reali. "A pesar de generar situaciones, tuvimos mucha personalidad, mucha garra, y cuando se conjuga con la gente...", añadió.

San Lorenzo terminó el partido con 7 juveniles. Es parte de la elección que hizo la dirigencia de Julio Lopardo. Frente a la compleja situación financiera, se decidió apostar por chicos del club antes que "traer por traer", como dijo el propio presidente.

El Zorrito Ladstatter es uno de esos juveniles. Ingresó en el complemento y tuvo muy buenas participaciones. "Somos pibes que venimos de Reserva, pero somos un equipo que va a pelear hasta el final los partidos", dijo tras la victoria.

El equipo de Damián Ayude es un equipo comprometido

San Lorenzo hizo un muy buen partido. El conjunto local salió a disputar el encuentro con el registro que más cómodo le queda; ceder la pelota, esperar a que el rival proponga y, a partir de ahí, jugar. Sus formas no brillan, no cautivan desde la belleza que regala la creatividad al atacar, pero es pragmático y le funciona.

GxyT_E6WEAABffQ San Lorenzo consiguió su segundo triunfo en el Clausura @SanLorenzo

Damián Ayude parece estar encontrando teclas sensibles en su plantel, porque al equipo se lo ve comprometido. Atento para marcar, solidario para el despliegue físico, concentrado para no perder de vista el plan.

No elige tener la pelota como doctrina, pero tampoco se repliega cerca de su arco y tampoco la desprecia cuando la tiene. El Ciclón se plantó a la altura de mitad de cancha y es allí desde donde se movió de lado a lado mientras Vélez mantenía la posesión. Propuso duelos individuales intensos, al choque. Sin buscar la falta, pero con la rigidez necesaria como para no dejar crecer al Fortín.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto, estaba claro, tenía más recursos para la creatividad; para generar ataques más contundentes. Carrizo, Andrada, Romero, Baeza, Aliendro (que hizo su debut tras la desvinculación de River).

Sin embargo, nunca pudo ser tan contundente a la hora de construir los avances. A pesar de tener mayores cualidades técnicas, San Lorenzo se impuso porque jugó con más convencimiento; como si tuviesen más clara la propuesta de juego que su rival.

Así, de hecho, llegó el gol. Al minuto 28´, Cerutti peleó una pelota larga sin destino aparente, y la ganó a pura guapeza. Se fue hasta el fondo y tocó para Alexis Cuello, que llegó por el centro y solo tuvo que empujarla.

A medida que transcurría el partido, ya con el Fortín yendo a buscar la igualdad, la confianza del equipo de Ayude lo animó a generar ataques más robustos, a amigarse un poco más con la pelota y a desplegar la faceta ofensiva con más convicción. Tuvo situaciones claras. El cabezazo de Romaña, el disparo de Reali y algunas más.

El Cuervo ganó bien. Jugó como si comprendiera su dura realidad institucional y supiera que de ellos, y nada más que de ellos, depende la estabilidad de San Lorenzo.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: el Ciclón se impuso ante el Fortín por 1 a 0

Live Blog Post El partido es de ida y vuelta y tiene un final electrizante

Live Blog Post En 35 minutos, el Ciclón está mejor y tiene las más claras, pero no lo liquida y el Fortín sigue con vida

Live Blog Post VIDEO: los Mellizos Barros Schelotto y sus incansables reclamos al juez de línea y el cuarto árbitro Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1953598036640252327&partner=&hide_thread=false El show de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto contra el juez de línea y el cuarto árbitroViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Fszd293blP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 7, 2025

Live Blog Post VIDEO: atajadón de Marchiori para sacar el cabezazo de Romaña, que se metía por el segundo palo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953595707610341864&partner=&hide_thread=false ¡¡ATAJADÓN DE MARCHIORI PARA EVITAR EL GOL DE ROMAÑA!! pic.twitter.com/rUlvjcG7vp — SportsCenter (@SC_ESPN) August 7, 2025

Live Blog Post El mejor momento de San Lorenzo en el partido y Vélez lo sufre El factor emocional, indivisible del transcurrir del partido, le da confianza al equipo de Ayude.

Live Blog Post En 7 minutos, San Lorenzo arrancó con muchas ganas y ya tuvo dos jugadas claras de gol

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post Reali casi convierte el segundo del Ciclón; Vélez quedó golpeado

Live Blog Post ¡Gol de San Lorenzo! VIDEO: Cerutti la gana de guapo y asiste a Cuello, que solo la tiene que empujar Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1953584088784253014&partner=&hide_thread=false ARRIBA SAN LORENZO Magallán no pudo cerrar a Cerutti, que habilitó a Cuello para el 1-0 del Ciclón ante VélezViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/uqcpAGCkhj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 7, 2025

Live Blog Post Chilena espectacular de Alexis Cuello dentro del área y la pelota se va muy cerca

Live Blog Post En 20 minutos, el partido está demasiado friccionado: ya son cuatro los amonestados

Live Blog Post En 10 minutos, las posturas están claras en ambos equipos Mientras que Vélez asume protagonismo con pelota, San Lorenzo es más reactivo. Sin embargo, el Ciclón propone duelos intensos y no dejar jugar fácil al Fortín.

Live Blog Post Avisa Vélez: era gol de Braian Romero tras un gran control y pase de Andrada, pero estaba en offside Andrada se paró entre líneas, recibió perfilado y soltó rápido entrecortado para Carrizo, que tocó hacia el medio para la llegada de Romero. El ex River solo tuvo que empujarla, pero el línea levantó la bandera. Offside.

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post El ex River que debuta en Vélez esta tarde Rodrigo Aliendro llegó hace dos semanas al Fortín tras su desvinculación de River. Hoy, ante San Lorenzo, va de titular en el equipo de Barros Schelotto.

Live Blog Post Equipo confirmado en San Lorenzo Gill; Herrera, Romaña, Hernández, Báez; Perruzzi, Tripichio, Insaurralde, Cerutti; Cuello, Reali