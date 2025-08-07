San Lorenzo venció a Vélez por 1 a 0, por la fecha 4 del Torneo Clausura, y sumó su segundo triunfo en el campeonato. En el Estadio Pedro Bidegain, en el Bajo Flores, el Ciclón ganó un encuentro muy parejo con gol de Alexis Cuello.
San Lorenzo 1 - Vélez 0: el Ciclón jugó con un compromiso conmovedor
San Lorenzo sacó un triunfazo ante Vélez. En medio de la crisis institucional, el Ciclón asume el duro presente y juega con ganas. Por Manuel Nacinovich.
20:58
Final del partido: el Ciclón se impuso ante el Fortín por 1 a 0
20:50
El partido es de ida y vuelta y tiene un final electrizante
20:36
En 35 minutos, el Ciclón está mejor y tiene las más claras, pero no lo liquida y el Fortín sigue con vida
20:30
VIDEO: los Mellizos Barros Schelotto y sus incansables reclamos al juez de línea y el cuarto árbitro
20:35
VIDEO: atajadón de Marchiori para sacar el cabezazo de Romaña, que se metía por el segundo palo
20:25
El mejor momento de San Lorenzo en el partido y Vélez lo sufre
20:14
En 7 minutos, San Lorenzo arrancó con muchas ganas y ya tuvo dos jugadas claras de gol
20:05
Comienza el 2T
19:48
Final del 1T
19:30
Reali casi convierte el segundo del Ciclón; Vélez quedó golpeado
19:27
¡Gol de San Lorenzo! VIDEO: Cerutti la gana de guapo y asiste a Cuello, que solo la tiene que empujar
-
19:21
En 20 minutos, el partido está demasiado friccionado: ya son cuatro los amonestados
19:08
En 10 minutos, las posturas están claras en ambos equipos
19:06
Avisa Vélez: era gol de Braian Romero tras un gran control y pase de Andrada, pero estaba en offside
19:00
Comienza el partido
18:55
VIDEO: Cantos contra Marcelo Moretti en la previa del partido
18:30
El ex River que debuta en Vélez esta tarde
18:30
Equipo confirmado en San Lorenzo
18:26
Equipo confirmado en Vélez
El triunfo, para San Lorenzo, es un triunfazo. Su tormentoso presente institucional envuelve al club en un oscuro nubarrón capaz de empañar lo que fuere, lo que vuelve cada paso un paso delicado. Para el hincha, susceptible a flor de piel, ver a su equipo jugar como lo hizo hoy no puede más que devolverle un poco de esperanza.
Era un duelo parejo el de esta tarde, con dos planteles que tienen un buen porcentaje de jugadores juveniles en la lista. Sin embargo, San Lorenzo logró imponerse a fuerza de compromiso, intensidad y convencimiento. A pesar de contar con menos recursos técnicos, logró ser pragmático y resolutivo.
"El juego se dio a través de correr, de meter, de ganar la segunda pelota, y ahí ganó San Lorenzo", confesó Guillermo Barros Schelotto. Efectivamente, esa tónica en la que fluyó el cotejo le sienta mucho más cómoda al Ciclón. Si el partido se juega en el terreno de la trinchera, ahí saca ventaja, porque su presente institucional es de trinchera.
"Es una victoria muy merecida, Vélez es un gran equipo. Nosotros con nuestras armas lo llevamos bien", dijo Matías Reali. "A pesar de generar situaciones, tuvimos mucha personalidad, mucha garra, y cuando se conjuga con la gente...", añadió.
San Lorenzo terminó el partido con 7 juveniles. Es parte de la elección que hizo la dirigencia de Julio Lopardo. Frente a la compleja situación financiera, se decidió apostar por chicos del club antes que "traer por traer", como dijo el propio presidente.
El Zorrito Ladstatter es uno de esos juveniles. Ingresó en el complemento y tuvo muy buenas participaciones. "Somos pibes que venimos de Reserva, pero somos un equipo que va a pelear hasta el final los partidos", dijo tras la victoria.
El equipo de Damián Ayude es un equipo comprometido
San Lorenzo hizo un muy buen partido. El conjunto local salió a disputar el encuentro con el registro que más cómodo le queda; ceder la pelota, esperar a que el rival proponga y, a partir de ahí, jugar. Sus formas no brillan, no cautivan desde la belleza que regala la creatividad al atacar, pero es pragmático y le funciona.
Damián Ayude parece estar encontrando teclas sensibles en su plantel, porque al equipo se lo ve comprometido. Atento para marcar, solidario para el despliegue físico, concentrado para no perder de vista el plan.
No elige tener la pelota como doctrina, pero tampoco se repliega cerca de su arco y tampoco la desprecia cuando la tiene. El Ciclón se plantó a la altura de mitad de cancha y es allí desde donde se movió de lado a lado mientras Vélez mantenía la posesión. Propuso duelos individuales intensos, al choque. Sin buscar la falta, pero con la rigidez necesaria como para no dejar crecer al Fortín.
El equipo de Guillermo Barros Schelotto, estaba claro, tenía más recursos para la creatividad; para generar ataques más contundentes. Carrizo, Andrada, Romero, Baeza, Aliendro (que hizo su debut tras la desvinculación de River).
Sin embargo, nunca pudo ser tan contundente a la hora de construir los avances. A pesar de tener mayores cualidades técnicas, San Lorenzo se impuso porque jugó con más convencimiento; como si tuviesen más clara la propuesta de juego que su rival.
Así, de hecho, llegó el gol. Al minuto 28´, Cerutti peleó una pelota larga sin destino aparente, y la ganó a pura guapeza. Se fue hasta el fondo y tocó para Alexis Cuello, que llegó por el centro y solo tuvo que empujarla.
A medida que transcurría el partido, ya con el Fortín yendo a buscar la igualdad, la confianza del equipo de Ayude lo animó a generar ataques más robustos, a amigarse un poco más con la pelota y a desplegar la faceta ofensiva con más convicción. Tuvo situaciones claras. El cabezazo de Romaña, el disparo de Reali y algunas más.
El Cuervo ganó bien. Jugó como si comprendiera su dura realidad institucional y supiera que de ellos, y nada más que de ellos, depende la estabilidad de San Lorenzo.
