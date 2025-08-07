urgente24
San Lorenzo 1 - Vélez 0: el Ciclón jugó con un compromiso conmovedor

San Lorenzo sacó un triunfazo ante Vélez. En medio de la crisis institucional, el Ciclón asume el duro presente y juega con ganas. Por Manuel Nacinovich.

7 de agosto de 2025 - 18:37

EN VIVO

San Lorenzo venció a Vélez por 1 a 0, por la fecha 4 del Torneo Clausura, y sumó su segundo triunfo en el campeonato. En el Estadio Pedro Bidegain, en el Bajo Flores, el Ciclón ganó un encuentro muy parejo con gol de Alexis Cuello.

Era un duelo parejo el de esta tarde, con dos planteles que tienen un buen porcentaje de jugadores juveniles en la lista. Sin embargo, San Lorenzo logró imponerse a fuerza de compromiso, intensidad y convencimiento. A pesar de contar con menos recursos técnicos, logró ser pragmático y resolutivo.

"El juego se dio a través de correr, de meter, de ganar la segunda pelota, y ahí ganó San Lorenzo", confesó Guillermo Barros Schelotto. Efectivamente, esa tónica en la que fluyó el cotejo le sienta mucho más cómoda al Ciclón. Si el partido se juega en el terreno de la trinchera, ahí saca ventaja, porque su presente institucional es de trinchera.

El Cicl&oacute;n es un hueso duro de roer

El Ciclón es un hueso duro de roer

"Es una victoria muy merecida, Vélez es un gran equipo. Nosotros con nuestras armas lo llevamos bien", dijo Matías Reali. "A pesar de generar situaciones, tuvimos mucha personalidad, mucha garra, y cuando se conjuga con la gente...", añadió.

San Lorenzo terminó el partido con 7 juveniles. Es parte de la elección que hizo la dirigencia de Julio Lopardo. Frente a la compleja situación financiera, se decidió apostar por chicos del club antes que "traer por traer", como dijo el propio presidente.

El Zorrito Ladstatter es uno de esos juveniles. Ingresó en el complemento y tuvo muy buenas participaciones. "Somos pibes que venimos de Reserva, pero somos un equipo que va a pelear hasta el final los partidos", dijo tras la victoria.

El equipo de Damián Ayude es un equipo comprometido

San Lorenzo hizo un muy buen partido. El conjunto local salió a disputar el encuentro con el registro que más cómodo le queda; ceder la pelota, esperar a que el rival proponga y, a partir de ahí, jugar. Sus formas no brillan, no cautivan desde la belleza que regala la creatividad al atacar, pero es pragmático y le funciona.

San Lorenzo consigui&oacute; su segundo triunfo en el Clausura

San Lorenzo consiguió su segundo triunfo en el Clausura

Damián Ayude parece estar encontrando teclas sensibles en su plantel, porque al equipo se lo ve comprometido. Atento para marcar, solidario para el despliegue físico, concentrado para no perder de vista el plan.

No elige tener la pelota como doctrina, pero tampoco se repliega cerca de su arco y tampoco la desprecia cuando la tiene. El Ciclón se plantó a la altura de mitad de cancha y es allí desde donde se movió de lado a lado mientras Vélez mantenía la posesión. Propuso duelos individuales intensos, al choque. Sin buscar la falta, pero con la rigidez necesaria como para no dejar crecer al Fortín.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto, estaba claro, tenía más recursos para la creatividad; para generar ataques más contundentes. Carrizo, Andrada, Romero, Baeza, Aliendro (que hizo su debut tras la desvinculación de River).

Sin embargo, nunca pudo ser tan contundente a la hora de construir los avances. A pesar de tener mayores cualidades técnicas, San Lorenzo se impuso porque jugó con más convencimiento; como si tuviesen más clara la propuesta de juego que su rival.

Así, de hecho, llegó el gol. Al minuto 28´, Cerutti peleó una pelota larga sin destino aparente, y la ganó a pura guapeza. Se fue hasta el fondo y tocó para Alexis Cuello, que llegó por el centro y solo tuvo que empujarla.

A medida que transcurría el partido, ya con el Fortín yendo a buscar la igualdad, la confianza del equipo de Ayude lo animó a generar ataques más robustos, a amigarse un poco más con la pelota y a desplegar la faceta ofensiva con más convicción. Tuvo situaciones claras. El cabezazo de Romaña, el disparo de Reali y algunas más.

El Cuervo ganó bien. Jugó como si comprendiera su dura realidad institucional y supiera que de ellos, y nada más que de ellos, depende la estabilidad de San Lorenzo.

Live Blog Post

Final del partido: el Ciclón se impuso ante el Fortín por 1 a 0

El partido es de ida y vuelta y tiene un final electrizante

En 35 minutos, el Ciclón está mejor y tiene las más claras, pero no lo liquida y el Fortín sigue con vida

VIDEO: los Mellizos Barros Schelotto y sus incansables reclamos al juez de línea y el cuarto árbitro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1953598036640252327&partner=&hide_thread=false
VIDEO: atajadón de Marchiori para sacar el cabezazo de Romaña, que se metía por el segundo palo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1953595707610341864&partner=&hide_thread=false
El mejor momento de San Lorenzo en el partido y Vélez lo sufre

El factor emocional, indivisible del transcurrir del partido, le da confianza al equipo de Ayude.

En 7 minutos, San Lorenzo arrancó con muchas ganas y ya tuvo dos jugadas claras de gol

Comienza el 2T

Final del 1T

Reali casi convierte el segundo del Ciclón; Vélez quedó golpeado

¡Gol de San Lorenzo! VIDEO: Cerutti la gana de guapo y asiste a Cuello, que solo la tiene que empujar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1953584088784253014&partner=&hide_thread=false
Chilena espectacular de Alexis Cuello dentro del área y la pelota se va muy cerca

En 20 minutos, el partido está demasiado friccionado: ya son cuatro los amonestados

En 10 minutos, las posturas están claras en ambos equipos

Mientras que Vélez asume protagonismo con pelota, San Lorenzo es más reactivo. Sin embargo, el Ciclón propone duelos intensos y no dejar jugar fácil al Fortín.

Avisa Vélez: era gol de Braian Romero tras un gran control y pase de Andrada, pero estaba en offside

Andrada se paró entre líneas, recibió perfilado y soltó rápido entrecortado para Carrizo, que tocó hacia el medio para la llegada de Romero. El ex River solo tuvo que empujarla, pero el línea levantó la bandera. Offside.

Comienza el partido

VIDEO: Cantos contra Marcelo Moretti en la previa del partido

Antes del pitazo inicial, ante los rumores de su regreso a la presidencia, las tribunas lo insultaron al grito de: "Moretti, hijo de p...*, la p...* que te parió".

Lea en Golazo: Preocupación en San Lorenzo por lo que se dice de Marcelo Moretti

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1953581642057920786&partner=&hide_thread=false
El ex River que debuta en Vélez esta tarde

Rodrigo Aliendro llegó hace dos semanas al Fortín tras su desvinculación de River. Hoy, ante San Lorenzo, va de titular en el equipo de Barros Schelotto.

Equipo confirmado en San Lorenzo

Gill; Herrera, Romaña, Hernández, Báez; Perruzzi, Tripichio, Insaurralde, Cerutti; Cuello, Reali

Equipo confirmado en Vélez

Marchiori; Gordon, Mammana, Magallán, Gómez; Baesa, Aliendro, Andrada; Machuca, Carrizo, Romero

