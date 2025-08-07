En San Lorenzo algunos acusan a Marcelo Tinelli de mentirle a Ángel de Brito

Su versión oficial de los hechos, fue un reposteo a la página de Instagram ADN Cuervo. "La info real es esta: llegó al club un reclamo por parte del grupo Galeno y el incumplimiento de los pagos de los Pittón. Tinelli salió como garante y ahora el reclamo le cae a él. Por eso, manda el mutuo para que CASLA negocie con la deuda".

Lo cierto es que el horno no está para bollos en el club de Boedo. Todo indica que en las próximas horas podría volver Marcelo Moretti y esto podría provocar el enojo en muchos hinchas.

image

Tinelli y San Lorenzo

Marcelo Tinelli tuvo varias licencias a lo largo de su estadía en San Lorenzo de Almagro.

Desembarcó en la política Azulgrana en diciembre de 2013, sosteniendo y validando a un joven y desconocido Matías Lammens como presidente. Apenas tres meses después de ese triunfo electoral, Tinelli pidió licencia para todo lo que quedaba de 2014.

En diciembre de 2016, nuevamente arrasó en los comicios con la fórmula: Lammens presidente-Tinelli vicepresidente. Pero de vuelta su dedicación a San Lorenzo duró poco: en abril de 2017 le solicitó a la Comisión Directiva una licencia, esta vez por 18 meses.

Ya con Lammens abocado de lleno a la política, el conductor se presentó finalmente como presidente para las elecciones de 2019. Ganó con 80,38% de los votos pero en mayo de 2021, dejó sus funciones dejando así a Horacio Arreceygor como mandatario (cuando todos lo habián votado al de Showmatch).

image

Su ciclo en CASLA dejó deudas, inhibiciones y contando las buenas, una Copa Libertadores. Aún así, Tinelli, pasó mucho tiempo que debía dedicarle al club (por elección de la gente), en licencia.

Nuevamente su nombre vuelve a aparecer en los portales de Boedo por la intimación por el mutuo de 2019.

