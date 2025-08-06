Manchester City dio un paso más en la vanguardia de la tecnología aplicada al fútbol. En este caso no se trata del juego precisamente, sino del fútbol como atracción turística. Su estadio, el Etihad Stadium, es el primero de Inglaterra en hacerlo.
PIONERO
Manchester City redefine el turismo deportivo con su tour de realidad virtual
Manchester City se transformó en el primer equipo de la Premier League en tener un estadio de características inmersivas. Los detalles.
Se trata de "Beyond the Blue Moon", la primera experiencia de realidad virtual en la historia de la Premier League. La propuesta está inserta dentro del tour que ofrece Manchester City por su estadio. Ahora, quienes lo realicen también podrán formar parte de esta aventura inmersiva.
Manchester City, tras la experiencia de realidad virtual en la cancha
Según detallaron desde el club Citizien, "Beyond the Blue Moon" permite el acceso a una cantidad de acciones que llevan al público a una experiencia muy cercana a la realidad de lo que viven los futbolistas, el cuerpo técnico, Pep Guardiola.
Se puede desde "reproducir el ruido de la multitud en el túnel de jugadores" hasta "brindarles a los visitantes la oportunidad de sentarse junto a un Pep Guardiola virtual durante una conferencia de prensa simulada".
El objetivo de fondo, indicaron, es trabajar en la innovación para seguir profundizando la experiencia tradición del tour por el Etihad Stadium.
Otra de las propuestas es "viajar a través de diferentes mundos temáticos de ciudades o volar alrededor de un futurista Etihad Stadium antes de levantar un trofeo frente a una multitud de fanáticos que lo alientan".
Danny Wilson, Director General de Operaciones del Manchester City, destacó: "El lanzamiento de nuestra experiencia de realidad virtual, la primera de su tipo, marca una evolución emocionante del Manchester City Stadium Tour, ofreciendo a los fanáticos y visitantes una forma completamente nueva de conectarse con el Club a través de tecnología inmersiva y de vanguardia".