Manchester City redefine el turismo deportivo con su tour de realidad virtual

Otra de las propuestas es "viajar a través de diferentes mundos temáticos de ciudades o volar alrededor de un futurista Etihad Stadium antes de levantar un trofeo frente a una multitud de fanáticos que lo alientan".

manchester-city-premier-league-juicio.jpg El City, a la vanguardia

Danny Wilson, Director General de Operaciones del Manchester City, destacó: "El lanzamiento de nuestra experiencia de realidad virtual, la primera de su tipo, marca una evolución emocionante del Manchester City Stadium Tour, ofreciendo a los fanáticos y visitantes una forma completamente nueva de conectarse con el Club a través de tecnología inmersiva y de vanguardia".

