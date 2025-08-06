Inter Miami venció a Pumas de México por 3 a 1, en el último partido de la fase 1 de la Leagues Cup. Con goles de Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Tadeo Allende, Las Garzas dieron vuelta un cotejo que empezaron perdiendo y así lograron la clasificación a cuartos de final del certamen.
Inter Miami 3 - Pumas 1: Suárez y De Paul dieron vuelta el partido con jerarquía
Rodrigo De Paul se estrenó en las redes y Suárez la picó en el penal. Inter Miami perdía pero lo dio vuelta, y se clasificó a cuartos de final de la Leagues Cup. Por Manuel Nacinovich.
EN VIVO
-
22:25
Final del partido: Inter Miami venció a Pumas y se clasificó a cuartos de final de la Leagues Cup
-
22:12
Tadeo Allende casi liquida el partido pero perdió un mano a mano increíble
-
22:06
¡Gol de Inter Miami! VIDEO: Allende pone el 3 a 1 para Las Garzas tras un gran pase de Suárez
-
21:55
¡Gol de Inter Miami! VIDEO: Frialdad y calidad absoluta de Lucho Suárez para picarla ante el arquero
-
21:54
¡Penal para Inter Miami! Mano inapelable de Pumas en su propia área
-
21:45
VAR ¡Gol anulado a Inter Miami! Suárez, en offside
-
21:42
Comienza el 2T
-
21:27
Final del 1T
-
21:26
¡Gol de Inter! VIDEO: Rodrigo De Paul se estrena en las redes con un gol a pura jerarquía
-
21:16
¡Gol de Pumas! VIDEO: la defensa de Inter se duerme y Ruvalcaba entra demasiado solo en el área
-
21:10
VIDEO: ¡Estás nervioso, Leo! Messi ve el partido desde afuera y los nervios le comen las uñas
-
21:03
La ausencia de Messi se hace sentir en esa zona CLAVE del campo
-
21:01
Las Garzas no pueden resolver un problema crucial que les puede traer muchos dolores de cabeza
-
20:57
El equipo de Mascherano adelanta su defensa, juega en campo rival y asume el protagonismo
-
20:48
La llamativa posición de Rodrigo De Paul ante la ausencia de Messi
-
20:42
Inter Miami marcó mal y Pumas casi abre el marcador al minuto de partido
-
20:28
Comienza el partido: Inter Miami y Pumas buscan la clasificación
-
20:04
Cuál es la lesión de Lionel Messi que le impide jugar hoy
-
20:03
Qué necesita Inter Miami para clasificar a 4tos de final
-
19:57
Formaciones confirmadas en ambos equipos
Inter Miami dio una muestra de carácter en la calurosa noche de jueves de Florida. No solo porque revirtió un panorama adverso, sino porque se impuso ante la adversidad que significaba la ausencia de su capitán, líder y estrella: Lionel Messi.
"Se siente la ausencia de Messi porque es el que empieza las jugadas, el que termina las jugadas, el que tiene el último pase, pero creo que lo supimos llevar bien", dijo Tadeo Allende, ex Godoy Cruz, luego del partido.
El Diez, baja por una lesión muscular leve en la pierna derecha, obligaba al equipo a suplir el liderazgo de Leo de otra manera. Y ahí fue cuando aparecieron Rodrigo De Paul, la flamante incorporación del conjunto norteamericano, y Luis Suárez, leyenda viva.
Entre los dos dieron vuelo al fútbol rioplatense, ese que se impone pícaro e inteligente y aporta soluciones creativas cuando el panorama es poco claro.
Gol tempranero y sorpresa en Miami
Es que el encuentro no había empezado bien para Las Garzas. A pesar de que había tomado la iniciativa ante un Pumas que lo esperaba replegado, no encontraba líneas de pase ni tenía movimientos suficientes para romper el cerrojo rival. De Paul cumplía una función de segundo punta, detrás de Lucho Suárez, para darle otra consistencia a los ataques del Inter.
Pero no solo carecía de inventiva, sino que tampoco se paraba bien para desactivar los contragolpes del equipo mexicano. Volcado en ataque, Inter Miami no podía detener los contragolpes de Pumas que, cada vez que atacaba, lastimaba. Se veía venir y se vino: a los 34´, Ruvalcaba puso el 1 a 0 para Pumas, ante una pasiva defensa del conjunto norteamericano que lo dejó entrar solo en el área.
Suárez y De Paul se cargaron al Inter Miami al hombro
Aunque sin jugar bien, los norteamericanos lograron manotear el empate justo antes de que finalizara el 1T, de la mano de Rodrigo De Paul. El volante de la Selección Argentina hizo su estreno en las redes con mucha jerarquía: recibió un pase de Suárez, se desmarcó en el área, la paró de pecho y la mandó a la red con un toque sutil.
Si la primera mitad había sido opaca para los de Javier Mascherano, el complemento tuvo otro latir. Apenas un puñado de minutos y el Pistolero ya marcaba el segundo tanto para dar vuelta el cotejo. Sin embargo, tras los festejos, el VAR determinó que el uruguayo estaba en posición adelantada y lo anuló.
Las Garzas no se dejaron caer. Al minuto 60´, Lucho se sacó las ganas y ahí sí: cambió por gol un penal cometido por el defensor de Pumas tras una clara mano dentro del área. No fue cualquier gol: con categoría y frialdad, el ex Liverpool la picó frente a un arquero que jamás lo vio venir. 2 a 1 y el marcador se daba vuelta.
Suárez volvería a ser decisivo pero esta vez en rol de asistidor. Al minuto 68´ le puso un gran pase al argentino Allende, que quedó mano a mano y definió bien. Fue el 3 a 1 definitivo.
Ya con la ventaja encima, Inter Miami le tiró a Pumas toda su experiencia encima: entre De Paul, Suárez, Busquets y Jordi Alba plancharon el partido con toques, pausas y asociaciones.
Las Garzas ganaron bien y lograron la clasificación a cuartos de final de la Leagues Cup.
