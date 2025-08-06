Inter Miami 3 - Pumas 1: Suárez y De Paul dieron vuelta el partido con jerarquía

Inter Miami venció a Pumas de México por 3 a 1, en el último partido de la fase 1 de la Leagues Cup. Con goles de Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Tadeo Allende , Las Garzas dieron vuelta un cotejo que empezaron perdiendo y así lograron la clasificación a cuartos de final del certamen.

Inter Miami dio una muestra de carácter en la calurosa noche de jueves de Florida. No solo porque revirtió un panorama adverso, sino porque se impuso ante la adversidad que significaba la ausencia de su capitán, líder y estrella: Lionel Messi.

"Se siente la ausencia de Messi porque es el que empieza las jugadas, el que termina las jugadas, el que tiene el último pase, pero creo que lo supimos llevar bien" , dijo Tadeo Allende, ex Godoy Cruz, luego del partido.

El Diez, baja por una lesión muscular leve en la pierna derecha, obligaba al equipo a suplir el liderazgo de Leo de otra manera. Y ahí fue cuando aparecieron Rodrigo De Paul, la flamante incorporación del conjunto norteamericano, y Luis Suárez, leyenda viva.

Entre los dos dieron vuelo al fútbol rioplatense, ese que se impone pícaro e inteligente y aporta soluciones creativas cuando el panorama es poco claro.

Gol tempranero y sorpresa en Miami

Es que el encuentro no había empezado bien para Las Garzas. A pesar de que había tomado la iniciativa ante un Pumas que lo esperaba replegado, no encontraba líneas de pase ni tenía movimientos suficientes para romper el cerrojo rival. De Paul cumplía una función de segundo punta, detrás de Lucho Suárez, para darle otra consistencia a los ataques del Inter.

Pero no solo carecía de inventiva, sino que tampoco se paraba bien para desactivar los contragolpes del equipo mexicano. Volcado en ataque, Inter Miami no podía detener los contragolpes de Pumas que, cada vez que atacaba, lastimaba. Se veía venir y se vino: a los 34´, Ruvalcaba puso el 1 a 0 para Pumas, ante una pasiva defensa del conjunto norteamericano que lo dejó entrar solo en el área.

Suárez y De Paul se cargaron al Inter Miami al hombro

Aunque sin jugar bien, los norteamericanos lograron manotear el empate justo antes de que finalizara el 1T, de la mano de Rodrigo De Paul. El volante de la Selección Argentina hizo su estreno en las redes con mucha jerarquía: recibió un pase de Suárez, se desmarcó en el área, la paró de pecho y la mandó a la red con un toque sutil.

Si la primera mitad había sido opaca para los de Javier Mascherano, el complemento tuvo otro latir. Apenas un puñado de minutos y el Pistolero ya marcaba el segundo tanto para dar vuelta el cotejo. Sin embargo, tras los festejos, el VAR determinó que el uruguayo estaba en posición adelantada y lo anuló.

Las Garzas no se dejaron caer. Al minuto 60´, Lucho se sacó las ganas y ahí sí: cambió por gol un penal cometido por el defensor de Pumas tras una clara mano dentro del área. No fue cualquier gol: con categoría y frialdad, el ex Liverpool la picó frente a un arquero que jamás lo vio venir. 2 a 1 y el marcador se daba vuelta.

Suárez volvería a ser decisivo pero esta vez en rol de asistidor. Al minuto 68´ le puso un gran pase al argentino Allende, que quedó mano a mano y definió bien. Fue el 3 a 1 definitivo.

Ya con la ventaja encima, Inter Miami le tiró a Pumas toda su experiencia encima: entre De Paul, Suárez, Busquets y Jordi Alba plancharon el partido con toques, pausas y asociaciones.

Las Garzas ganaron bien y lograron la clasificación a cuartos de final de la Leagues Cup.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Inter Miami venció a Pumas y se clasificó a cuartos de final de la Leagues Cup

Live Blog Post Tadeo Allende casi liquida el partido pero perdió un mano a mano increíble

Live Blog Post ¡Gol de Inter Miami! VIDEO: Allende pone el 3 a 1 para Las Garzas tras un gran pase de Suárez Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeaguesCup/status/1953263273341587679&partner=&hide_thread=false Suárez with the magic touch, Allende con la definición para el 3-1



@InterMiamiCF 3-1 @PumasMX



#LeaguesCup2025 https://t.co/k9oaV4a1g2 pic.twitter.com/a5QvghC8s5 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2025

Live Blog Post ¡Gol de Inter Miami! VIDEO: Frialdad y calidad absoluta de Lucho Suárez para picarla ante el arquero Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeaguesCup/status/1953260056222302554&partner=&hide_thread=false Luchito Suárez le da la vuelta al marcador desde el punto penal and now Inter is up on the scoreboard en @Chase_Stadium @InterMiamiCF 2-1 @PumasMX #LeaguesCup2025 https://t.co/k9oaV4a1g2 pic.twitter.com/bhfz9Dbdy3 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2025

Live Blog Post ¡Penal para Inter Miami! Mano inapelable de Pumas en su propia área A los 56 minutos, Las Garzas ganan un penal a favor y se ponen ante la chance de darlo vuelta.

Live Blog Post VAR ¡Gol anulado a Inter Miami! Suárez, en offside Las Garzas sorprendían en el inicio del segundo tiempo y el uruguayo sacudía la red con un golazo, pero el VAR mostró que estaba en posición adelantada. Lea en Golazo: La MLS planea un cambio histórico para estar a la altura de Europa

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡Gol de Inter! VIDEO: Rodrigo De Paul se estrena en las redes con un gol a pura jerarquía Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeaguesCup/status/1953253324507017241&partner=&hide_thread=false El Motorcito Rodrigo De Paul scores su primer golazo con Miami @InterMiamiCF 1-1 @PumasMX #LeaguesCup2025 https://t.co/k9oaV4a1g2 pic.twitter.com/5lKNtKc4Kn — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2025

Live Blog Post ¡Gol de Pumas! VIDEO: la defensa de Inter se duerme y Ruvalcaba entra demasiado solo en el área Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeaguesCup/status/1953250380017529109&partner=&hide_thread=false ¡Gol de los Universitarios! Amazing assist from Vite, pero aún mejor la definición de Ruvalcaba. La visita abre el marcador en Miami @InterMiamiCF 0-1 @PumasMX #LeaguesCup2025 https://t.co/k9oaV4a1g2 pic.twitter.com/ccHexm9Lo7 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2025

Live Blog Post VIDEO: ¡Estás nervioso, Leo! Messi ve el partido desde afuera y los nervios le comen las uñas Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeaguesCup/status/1953247129327092098&partner=&hide_thread=false ¡Hola, Leo! #LeaguesCup2025 pic.twitter.com/LrFxbpOldl — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 7, 2025

Live Blog Post La ausencia de Messi se hace sentir en esa zona CLAVE del campo A Las Garzas les hace falta la creatividad de Leo en tres cuartos de cancha, a la altura de la frontal del área rival, para destrabar el cerrojo de Pumas con algún pase entre cortado o asociación en espacios reducidos.

Live Blog Post Las Garzas no pueden resolver un problema crucial que les puede traer muchos dolores de cabeza Cada vez que Pumas ataca, hace daño. Es que Inter Miami no puede controlar las transiciones del rival, que cuando se dispone a contragolpear encuentra un Miami demasiado endeble.

Live Blog Post El equipo de Mascherano adelanta su defensa, juega en campo rival y asume el protagonismo El Inter Miami impone condiciones ante un rival más agazapado, pero que ya demostró que puede hacer daño.

Live Blog Post La llamativa posición de Rodrigo De Paul ante la ausencia de Messi El argentino toma la posición de segundo punta, detrás de Luis Suárez. Es delantero esta noche ante Pumas, pero sin dejar de echar un ojo a las tareas defensivas.

Live Blog Post Inter Miami marcó mal y Pumas casi abre el marcador al minuto de partido Carrasquilla apareció solo por el segundo palo, sin marca, y reventó el arco. Buena respuesta del arquero Novo.

Live Blog Post Comienza el partido: Inter Miami y Pumas buscan la clasificación

Live Blog Post Cuál es la lesión de Lionel Messi que le impide jugar hoy Messi se pierde el partido de este miércoles por una lesión muscular leve en la pierna derecha, según informaron las autoridades del club. El rosarino sintió el pinchazo en el partido anterior ante Necaxa, por la Leagues Cup.

Live Blog Post Qué necesita Inter Miami para clasificar a 4tos de final Las Garzas acumulan dos victorias. En el encuentro inaugural vencieron a Atlas por 2 a 1 con un gol agónico, y en el segundo cotejo le ganaron a Necaxa aunque por penales. Eso dejó al equipo de Mascherano con un total de 5 puntos acumulados (los +3 del primer partido ganado en tiempo regular, y los +2 del duelo ante Necaxa). Marcha en quinta posición. Una victoria deposita a los de Miami en cuartos de final automáticamente. Con cualquier otro resultado, podría dejar afuera.