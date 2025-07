"De Paul va a llegar en plenitud al Mundial": el campeón que no le teme a la MLS

Luis Islas: "La MLS no va a afectar en nada a Rodrigo De Paul"

Pero... ¿qué pasa entonces con el Mundial 2026? La preocupación está latente. El nivel de la MLS, lejos de potenciar a un futbolista del nivel de De Paul, puede adormecerlo. Para Luis Islas, sin embargo, no es un problema. El ex arquero, campeón del Mundo con la Selección Argentina en 1986 y jugador de Estudiantes, Independiente y Huracán, entre otros, se mostró muy tranquilo con la llegada del ex Racing a Estados Unidos.

luis-islasjpg.webp Luis Islas, campeón del Mundo

"Estos jugadores tienen un nivel muy alto, entonces yo digo que la liga (por la MLS) no lo va a afectar", aseguró Islas, que también reconoció que "no es una liga de las mejores del mundo".

Para el ex arquero será clave el factor Messi. Además de Leo, el equipo que está construyendo Inter Miami que, más allá de su nivel, se está preparando para pelear títulos.

"La competencia va a estar, es decir, estar al lado del mejor jugador del mundo, en un equipo que se arma para ser campeón. Obviamente es un escalón abajo la liga, hay que ser realista, pero no lo va a afectar en nada. Va a llegar en plenitud al Mundial y este año que falta lo va a aprovechar 100% para jugar al lado de su amigo, que futbolísticamente son una sociedad", sostuvo.

"Messi y De Paul se necesitan mutuamente"

Para Islas, la relación entre el Motorcito y el Diez es mucho más gravitante que el nivel general de la MLS.

"Lo de De Paul con Messi es una sociedad futbolística, pero también da la sensación que es extra futbolística. Fuera del campo de juego hay una amistad muy grande. Futbolísticamente yo creo que son componentes que se necesitan mutuamente", dijo.

"Obviamente De Paul necesita mucho a Messi por lo que es Messi, pero donde hay una patada, donde hay una discusión, donde hay una cobertura está De Paul, entonces me parece que está muy bueno", afirmó.