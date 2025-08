Ricardo Caruso Lombardi sobre San Lorenzo y Sergio Massa: "Idiota"

Embed - San Lorenzo 0 - 1 Tigre | EL CICLÓN QUEDÓ ELIMINADO | Copa Argentina 2025 | Octavos de final

No es novedad que institucionalmente el Ciclón está falto de dirigencia y por ende, peso en AFA. Pero aún así, no dejaron de sorprender las siguientes cuestiones sobre el partido disputado en Morón:

La sede: Tigre y Deportivo Morón tienen una "amistad". En 32° y 16°, el Matador ya había jugado en ese estadio.

Se achicaron las dimensiones del campo de juego.

San Lorenzo tenía designado el vestuario local pero cuando llegó al estadio, les otorgaron el de la visita.

La elección de Yael Falcón Pérez. Ya había dirigido a estos equipos en su último enfrentamiento y había echado aun jugador de CASLA en la primera parte (Elián Irala).

Luego de que finalice el encuentro, se cortó el agua y los jugadores del Cuervo no se pudieron duchar.

Ricardo Caruso Lombardi: Sergio Massa y dirigencia de San Lorenzo

Ricardo Caruso Lombardi fue entrenador de ambas instituciones, pero en el último tiempo se desempeña como panelista en TN Deportivo, los domingos al mediodía, donde suele opinar sobre la política del fútbol argentino.

Marcelo Fiasche, conductor del programa, suele editorializar sobre San Lorenzo de Almagro, y todo lo ocurrido en el partido ante Tigre hizo que esta vez no fuera la excepción.

Caruso, también opinó al respecto. Habló sobre los dirigentes del Cuervo y de Sergio Massa (vinculado al equipo de Victoria).

Sobre la dirigencia del club de Boedo, Marcelo Fiasche aseguró que los dirigentes aceptaron todas las condiciones mencionadas previamente.

El ex entrenador de Quilmes, amplió: "para aceptar tenés que ser un idiota. Si estoy en San Lorenzo no me llevás a esa cancha ni de casualidad. Te ventajean cuando vos sos tonto. Si no sos tonto no te van a ventajear".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/deboedovengook/status/1952051202839003215&partner=&hide_thread=false Si sos tonto te van a ventajear pic.twitter.com/W6zzh71Nze — De Boedo Vengo (@deboedovengook) August 3, 2025

En el mismo programa, Pablo Gravellone le preguntó a Caruso si Sergio Massa fue importante en la eliminación de CASLA y el ex DT respondió: "hoy por hoy, es el mejor jugador que tiene Tigre".

