Independiente quiso desmentir a Angulo y aportó confusión: los hinchas, furiosos

"Si ellos (la dirigencia) hubiesen querido quedarse conmigo, desde el principio hubiesen sido claros. Cuando yo llego a Independiente lo hago libre desde Nacional y en la firma me tenían que pagar una prima porque yo vendí (a Independiente) el 85% de mi pase, no el 50% como se decía en la prensa argentina".

También dijo: "Cuando entro en la discusión con Independiente, les dije que por favor se pusieran al día conmigo porque veía que estaban comprando varios jugadores. No me habían pagado las cuotas de marzo y junio, entonces les dije que sí había plata para comprar pero no para mantener a un jugador que siempre daba todo por el club".

Agregó: "Me dijeron que no había dinero, que estaban pagando demandas que tenían, pero mencioné que habíamos pactado otra cosa, que yo me quedaba si se ponían al día. Vi que daban vueltas y me senté con el presidente, le dije que pensaba que no me iban a pagar lo que debían y que podíamos sentarnos a escuchar ofertas desde afuera".

Y cerró: "Les dije que son pocos serios y que lo mejor que podía hacer era irme de Independiente. No sé si lo tomaron mal, ojalá pueda equivocarme en esto, pero creo que querían esto, que yo me desprendiera de Independiente pero siendo el responsable, como lo hicieron todo este tiempo".

La defensa poco clara de Independiente

Este domingo, el Rojo publicó un comunicado con un recibo adjunto que constata el pago de 35.000 dólares que mantenía con Angulo en concepto de deuda.

Comunicado oficial: Álvaro Angulo



Ante las recientes declaraciones del jugador Álvaro Angulo respecto a su salida de nuestro club y una supuesta deuda que la institución habría mantenido con el mismo queremos aclarar algunos conceptos inexactos que atentan contra la salud… pic.twitter.com/NpK6rYFKm6 — C. A. Independiente (@Independiente) August 3, 2025

Pero lo que dice el comunicado y lo que plantea el recibo carecen de claridad. El primer punto flaco es que ratifica lo que dice Angulo sobre su llegada como jugador libre, pero no hace mención al 85% del pase al que se refirió el futbolista. No hace mención a ningún porcentaje puntual, por lo que no termina de quedar claro qué parte se quedaba el club.

image Primera parte del recibo que mostró Independiente Fuente: @Independiente

Sin embargo, lo más preocupante es la confusión (¿adrede?) en el monto de la deuda. Mientras que en números señala que son "USD 35.000", luego aclara el número entre paréntesis por escrito de manera errónea: "(dólares americanos noventa mil)". ¿Son 35 o 90 mil dólares, entonces?

También sostiene que "Angulo comenzó a plantear su interés por irse del club mientras estábamos disputando instancias decisivas del Torneo Apertura 2025", y que "a esa fecha no se le adeudaba suma alguna". No queda claro a qué fecha hace referencia, si a la de las instancias decisivas (en todo caso, sería entre mediados y fines de mayo) o a la del documento adjunto (10 de julio).

Si es a la fecha de mayo, dado que el recibo es de julio, efectivamente había una deuda pendiente. Pero también señala que "se había cancelado anticipadamente el 90% de un pago de prima que vencía el 15/7/25". ¿Dónde estaba el 10% restante? ¿Eso no contabilizaba como deuda pendiente? ¿Por qué no adjuntó también ese recibo, en todo caso?

image Segunda parte del recibo de Independiente Fuente: @Independiente

Los hinchas, furiosos

Ante todas estas dudas, los hinchas explotaron contra la institución de Avellaneda. Un usuario posteó: "Y el tema del porcentaje por qué no se aclara ni documenta? Por suerte ya nadie les cree nada. Todos los movimientos son turbios. Regalan a los pibes, no cuidan a los que rinden y traen negociados. Y nunca vi tantos "periodistas" ensobrados como ahora. VERGONZANTE".

Otro dijo: "Son unos sin vergüenzas, manchan permanentemente nuestra historia con su proceder delictivo. Llamen a elecciones @UnidadCAI, manga de rufianes que claramente no son ni hinchas de nuestro club".

"Si hay recibos de pago del jugador y pruebas del pago de sueldos en fecha tendrían que subirlo también para que podamos ver. Mientras tanto seguimos en la misma, igualmente Angulo no ganó nada y con todo esto sigue deteriorando el presente del club", añadió uno más.

Y otro: "Poder perpetuarse en el poder de nuestro club durante tantos años les hace publicar estas cosas sin pudor. Saben lo pasivos que somos y que la bronca no dura más que un par de tw. Mientras tanto, ellos siguen vaciando Independiente".

