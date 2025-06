Independiente: Álvaro Angulo disparó contra Grindetti y acusó malos manejos

Independiente cruje: Vaccari y el problema inesperado con su figura lateral El futuro de Álvaro Angulo es Independiente es incierto

Luego, apuntó específicamente contra Néstor Grindetti, presidente de Independiente. "No tengo temor de decirlo, yo tengo mucha bronca con ellos, se lo dije al presidente, en cómo se manejaron las cosas", aseguró.

Tengo mucha bronca con los dirigentes, se lo dije al presidente Tengo mucha bronca con los dirigentes, se lo dije al presidente

"En Independiente he entregado todo por esta institución, porque además es la institución que represento, y en ningún momento he armado cosas para... o mala cara para entrenar o algo. Pueden preguntar, en el entrenamiento doy el 100%, y cada vez que me toque voy a dar el 100%, en la institución donde esté. Y más en esta institución, que desde que llegué el hincha me acogió muy bien. Respeto a ellos, siempre voy a dar el 100%. Pero nada, triste la verdad por todo lo que se habló de este tiempo, no debería ser así", añadió.

"Lo que más me preocupaba eran los comentarios que escuchaba mi familia", dijo Álvaro Angulo.

El defensor de Independiente también castigó a la prensa, a la que acusó de tratar mal el tema. "Un poco molesto también porque antes de dar una noticia yo creo que el papel de un periodista es investigar las dos partes y nunca lo hicieron, solo tiraron noticias, no sé con qué intención, espero que no sea con mala intención. Pero pues nada, ya está, se volvió un caos, no pude disfrutar con mi familia".

Julio Vaccari defendió a Álvaro Angulo y apuntó al periodismo

No fue el único que cargó contra el periodismo. Julio Vaccari, entrenador del Rojo, también se refirió al tema del jugador colombiano. "Algo muy importante es el abordaje del periodismo. Es un chico que desde que vino a la institución se brindó al máximo. Desde que se incorporó, futbolísticamente demostró estar a la altura, pero muchísimo más demostró estar a la altura humanamente. Siempre se comportó profesionalmente y siempre se brindó al máximo con la institución", expresó en la conferencia de prensa post victoria ante Gimnasia por Copa Argentina.

Gimnasia de Mendoza quiere dar el batacazo ante Independiente en San Luis Julio Vaccari, DT de Independiente FOTO: JUAN FOGLIA

"Es muy fácil para todos ensuciar al futbolista, después no es fácil limpiar eso. Tengo la obligación de aclarar que este chico es 100% en lo profesional, en lo humano, y siempre se brindó a la institución. Invito a la gente a que cuando escuche los mensajes del periodismo se empiece a preguntar por qué, debido a qué es eso que trasciende", agregó.

+ de Golazo24