Histórico de Boca pide la salida de 8 jugadores

Luego dio declaraciones sobre el partido ante los neozelandeses por el Mundial de Clubes, dejando en claro que lamentablemente la última imagen es la que queda.

boc.jpeg Dos de los ocho jugadores que Márcico pidió que no sigan en Boca.

“Yo creo que hay varios jugadores que merecen un fin de ciclo, sin ninguna duda. Por ejemplo, Frank Fabra, que hace un año y medio que no juega, Chiquito Romero que no va a jugar, Marcelo Saracchi y Agustín Martegani que no van a jugar”.

“Por supuesto que hay diferentes razones en el sentido de que hay jugadores que están cómodos y quizás el contrato que están cobrando en Boca no lo van a cobrar en otro lugar, entonces prefieren no jugar y quedarse, pero no es bueno eso, no para el jugador ni para el club. Me olvidaba de Ignacio Miramón y Lucas Janson, que no van a jugar. Brian Aguirre que podría negociarse. El Changuito Zeballos ya no es más el Changuito, ya es el Chango. Creo que ya tuvo las posibilidades como para poder demostrar en Boca y lamentablemente no estuvo a la altura”.

Alberto Márcico cerró siendo claro y explicando porque hay 8 jugadores que no deben seguir, ellos son Frank Fabra, Sergio Romero, Marcelo Saracchi, Agustín Martegani, Ignacio Miramón, Lucas Janson, Brian Aguirre, y el “Cahnguito” Zeballos.

