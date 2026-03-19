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Así es CUMBRE, la pelota oficial de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

CUMBRE es la nueva pelota oficial de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026, con diseño renovado y el objetivo de representar pasión y diversidad.

19 de marzo de 2026 - 22:27
La Copa Libertadores y Copa Sudamericana fueron inauguradas oficialmente

La Copa Libertadores y Copa Sudamericana fueron inauguradas oficialmente

La Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana 2026 ya tiene a sus grupos definidos. Tras el sorteo realizado este jueves en la sede de CONMEBOL, en Paraguay, Boca, River y todos los representantes argentinos ya conocen a sus rivales. Lo que ya se conoce, también, es la pelota oficial de ambas competencias.

La nueva pelota de CONMEBOL para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se llama CUMBRE, un balón diseñado por la marca PUMA.

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Según explicó la entidad que preside Alejandro Domínguez en un comunicado, CUMBRE "simboliza la cima que todos los clubes buscan alcanzar en su camino hacia la gloria continental".

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"Su diseño refleja esta identidad, con una base blanca combinada con gráficos dinámicos en tonos vibrantes, inspirados en los trofeos de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana, capturando el ritmo y la diversidad del fútbol sudamericano. El icónico símbolo de PUMA se destaca como emblema de innovación y rendimiento", agregó.

Este balón representa la esencia de nuestro fútbol Este balón representa la esencia de nuestro fútbol

Alejandro Domínguez destacó la pelota así: "Este balón representa la esencia de nuestro fútbol, pasión, competitividad y la búsqueda permanente de la excelencia. Junto a PUMA, seguimos elevando el nivel de nuestras competiciones y fortaleciendo el valor de nuestros torneos a nivel global".

Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: así quedaron

Para la Copa Libertadores, los 8 grupos se definieron de la siguiente manera:

Boca vs. Estudiantes de La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 . Leandro Paredes. FOTO NA (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO
El Boca de Paredes tiene un grupo dif&iacute;cil

El Boca de Paredes tiene un grupo difícil

  • Grupo A: Flamengo, Estudiantes, Cusco, Independiente Medellín
  • Grupo B: Nacional, Universitario, Coquimbo Unido, Deportes Tolima
  • Grupo C: Fluminense, Bolívar, Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia
  • Grupo D: Boca Juniors, Cruzeiro, Universidad Católica, Barcelona SC
  • Grupo E: Peñarol, Corinthians, Santa Fe, Platense
  • Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal
  • Grupo G: LDU Quito, Lanús, Always Ready, Mirassol
  • Grupo H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central, Universidad Central

Para la Copa Sudamericana, los 8 grupos se definieron de la siguiente manera:

River venció 2-0 a Sarmiento de Junín
River tiene un grupo m&aacute;s accesible

River tiene un grupo más accesible

  • Grupo A: América de Cali, Tigre, Macará, Alianza Atlético
  • Grupo B: Atlético Mineiro, Cienciano, Puerto Cabello, Juventud
  • Grupo C: San Pablo, Millonarios, Boston River, O'higgins
  • Grupo D: Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca, Recoleta
  • Grupo E: Racing, Caracas, Independiente, Botafogo
  • Grupo F: Gremio, Palestino, Montevideo City Torque, Deportivo Riestra
  • Grupo G: Olimpia, Vasco da Gama, Audax Italiano, Barracas Central
  • Grupo H: River, Bragantino, Blooming, Carabobo

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