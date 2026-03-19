Así es CUMBRE, la pelota oficial de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Alejandro Domínguez destacó la pelota así: "Este balón representa la esencia de nuestro fútbol, pasión, competitividad y la búsqueda permanente de la excelencia. Junto a PUMA, seguimos elevando el nivel de nuestras competiciones y fortaleciendo el valor de nuestros torneos a nivel global".

Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: así quedaron

Para la Copa Libertadores, los 8 grupos se definieron de la siguiente manera:

Boca vs. Estudiantes de La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 . Leandro Paredes. FOTO NA (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO El Boca de Paredes tiene un grupo difícil FOTO NA (ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO

Grupo A: Flamengo, Estudiantes, Cusco, Independiente Medellín

Grupo B: Nacional, Universitario, Coquimbo Unido, Deportes Tolima

Grupo C: Fluminense, Bolívar, Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia

Grupo D: Boca Juniors, Cruzeiro, Universidad Católica, Barcelona SC

Grupo E: Peñarol, Corinthians, Santa Fe, Platense

Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal

Grupo G: LDU Quito, Lanús, Always Ready, Mirassol

Grupo H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central, Universidad Central

Para la Copa Sudamericana, los 8 grupos se definieron de la siguiente manera:

River venció 2-0 a Sarmiento de Junín River tiene un grupo más accesible FOTO NA PRENSA RIVER

Grupo A: América de Cali, Tigre, Macará, Alianza Atlético

Grupo B: Atlético Mineiro, Cienciano, Puerto Cabello, Juventud

Grupo C: San Pablo, Millonarios, Boston River, O'higgins

Grupo D: Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca, Recoleta

Grupo E: Racing, Caracas, Independiente, Botafogo

Grupo F: Gremio, Palestino, Montevideo City Torque, Deportivo Riestra

Grupo G: Olimpia, Vasco da Gama, Audax Italiano, Barracas Central

Grupo H: River, Bragantino, Blooming, Carabobo

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