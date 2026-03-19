La Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana 2026 ya tiene a sus grupos definidos. Tras el sorteo realizado este jueves en la sede de CONMEBOL, en Paraguay, Boca, River y todos los representantes argentinos ya conocen a sus rivales. Lo que ya se conoce, también, es la pelota oficial de ambas competencias.
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Así es CUMBRE, la pelota oficial de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana
CUMBRE es la nueva pelota oficial de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026, con diseño renovado y el objetivo de representar pasión y diversidad.
La nueva pelota de CONMEBOL para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se llama CUMBRE, un balón diseñado por la marca PUMA.
Según explicó la entidad que preside Alejandro Domínguez en un comunicado, CUMBRE "simboliza la cima que todos los clubes buscan alcanzar en su camino hacia la gloria continental".
"Su diseño refleja esta identidad, con una base blanca combinada con gráficos dinámicos en tonos vibrantes, inspirados en los trofeos de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana, capturando el ritmo y la diversidad del fútbol sudamericano. El icónico símbolo de PUMA se destaca como emblema de innovación y rendimiento", agregó.
Alejandro Domínguez destacó la pelota así: "Este balón representa la esencia de nuestro fútbol, pasión, competitividad y la búsqueda permanente de la excelencia. Junto a PUMA, seguimos elevando el nivel de nuestras competiciones y fortaleciendo el valor de nuestros torneos a nivel global".
Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: así quedaron
Para la Copa Libertadores, los 8 grupos se definieron de la siguiente manera:
- Grupo A: Flamengo, Estudiantes, Cusco, Independiente Medellín
- Grupo B: Nacional, Universitario, Coquimbo Unido, Deportes Tolima
- Grupo C: Fluminense, Bolívar, Deportivo La Guaira, Independiente Rivadavia
- Grupo D: Boca Juniors, Cruzeiro, Universidad Católica, Barcelona SC
- Grupo E: Peñarol, Corinthians, Santa Fe, Platense
- Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño, Junior, Sporting Cristal
- Grupo G: LDU Quito, Lanús, Always Ready, Mirassol
- Grupo H: Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central, Universidad Central
Para la Copa Sudamericana, los 8 grupos se definieron de la siguiente manera:
- Grupo A: América de Cali, Tigre, Macará, Alianza Atlético
- Grupo B: Atlético Mineiro, Cienciano, Puerto Cabello, Juventud
- Grupo C: San Pablo, Millonarios, Boston River, O'higgins
- Grupo D: Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca, Recoleta
- Grupo E: Racing, Caracas, Independiente, Botafogo
- Grupo F: Gremio, Palestino, Montevideo City Torque, Deportivo Riestra
- Grupo G: Olimpia, Vasco da Gama, Audax Italiano, Barracas Central
- Grupo H: River, Bragantino, Blooming, Carabobo