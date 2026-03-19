Boca está a la expectativa de lo que será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores el cual definirá el camino Xeneize por la primera parte del torneo internacional. Mientras tanto uno de los jugadores que está atravesando un momento durísimo es Édinson Cavani, quien podría terminar su ciclo de la peor manera.
SE TERMINÓ
Riquelme lo trajo y será el 9 titular de Boca: "Llegó para retirarlo a Cavani"
Juan Román Riquelme sumó a un delantero que promete desterrar la para siempre la titularidad de Cavani en Boca.
Hace tiempo que Cavani viene sufriendo y mucho con las lesiones y de hecho en lo que va del año solamente tuvo la chance de jugar contra Racing donde demostró que realmente no está en condiciones de saltar al campo de juego. Ahora está sometiéndose a un tratamiento para combatir el dolor que siente en la zona lumbar y lo que nadie sabe a ciencia cierta es cuándo podrá estar a disposición en Boca.
Juan Román Riquelme, cada vez que tomó la palabra, mostró su banca hacia Cavani al catalogarlo como el extranjero más importante de la historia del fútbol argentino e incluso retrasando la compra de un centrodelantero hasta las últimas consecuencias. Pero la situación no dio para más y es por eso que sobre el final del último mercado de pases fue a la carga por Adam Bareiro para que sea el nuevo 9 de Boca.
Bareiro, el 9 que hace olvida a Cavani en Boca
Desde el primer momento en que Bareiro se puso la camiseta de Boca demostró estar a la altura y hoy en día es una de las piezas inamovibles para Claudio Úbeda en la delantera a tal punto que ya nadie reclama ni pide por Cavani, quien la última vez que pisó La Bombonera fue abucheado y silbado por los hinchas que ya no lo vitorean como antes.
Rodolfo el Gringo Cingolani destacó de muy buena manera la apuesta que hizo Boca trayendo al atacante paraguayo y además resaltó que esto tiene impacto directo en el futuro del Charrúa. “Bareiro llegó para retirarlo a Cavani”, afirmó el panelista en el aire de TyC Sports. Parece que el ciclo del ex PSG y Nápoli con la camiseta azul y oro está llegando a su fin.
El contrato de Cavani con Boca se termina en diciembre de este año y no son pocos los que aseguran que el atacante podría tomar la decisión de retirarse en el mes de junio producto de los dolores incesantes que no lo dejan siquiera entrenar con normalidad. En contrapunto, desde las entrañas del Xeneize afirman que no hay chances que el Charrúa se marche a mitad de año pero sí dejan en claro que diciembre parece ser el punto final.
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