Riquelme lo trajo y será el 9 titular de Boca: "Llegó para retirarlo a Cavani"

El contrato de Cavani con Boca se termina en diciembre de este año y no son pocos los que aseguran que el atacante podría tomar la decisión de retirarse en el mes de junio producto de los dolores incesantes que no lo dejan siquiera entrenar con normalidad. En contrapunto, desde las entrañas del Xeneize afirman que no hay chances que el Charrúa se marche a mitad de año pero sí dejan en claro que diciembre parece ser el punto final.

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