River está sintiendo vientos de cambio con la llegada de Eduardo Coudet como nuevo entrenador del equipo luego de la renuncia de Marcelo Gallardo. Uno de los que habló y opinó sobre la contratación de Chacho fue nada menos que Ramón Díaz, quien tenía intenciones de llegar al banco de suplentes del Millonario.
¿DOLIDO?
No dio vueltas: La fuerte opinión de Ramón Díaz sobre Coudet como DT de River
Ramón Díaz, quien tenía el deseo de asumir como reemplazante de Gallardo, habló sobre la llegada de Coudet a River como nuevo entrenador.
Luego de lo que fue la salida de Marcelo Gallardo comenzaron a sonar varios candidatos para reemplazarlo como entrenador de River. Uno de los favoritos de Stéfano Di Carlo era Pablo Aimar, pero el Payasito quedó descartado rápidamente por esta abocado a la Selección Argentina que está a semanas de competir en el Mundial 2026.
Fue así que rápidamente aparecieron sobre la mesa los nombres de Hernán Crespo y Eduardo Coudet, siendo Chacho el que generó mayor consenso dirigencial para ir a contratarlo como terminó sucediendo. Lo extraño en toda esta danza de nombres fue que jamás se consideró desde las entrañas de River a Ramón Díaz como una opción potable, algo que luego se supo al Pelado le molestó.
Ramón Díaz bancó a Coudet en River
Por esto y por lo que representa dentro de la historia de River, la palabra de Ramón Díaz tenía un peso especial y lejos de mostrarse dolido por no haber podido regresar a su casa el Pelado se mostró muy contento por la contratación de Coudet. “Chacho es un amigo. Seguramente le va a dar un funcionamiento y unos resultados muy importantes para el club. Le deseo lo mejor”, comentó en primer lugar.
Luego agregó: “ Siempre hablo con él. Emiliano también, así que tenemos contacto. También cuando estuvimos en Internacional (de Porto Alegre) nos ayudó muchísimo a conocer el club, el ambiente, así que agradecido. Y le mando un abrazo grande”, afirmó Ramón Díaz dialogando con Radio AM 1050, mostrando buena onda para con Chacho en esta nueva etapa que le toca atravesar en River.
Está claro que Ramón Díaz tenía el deseo de volver a River como entrenador pero a pesar de no haber sido considerado tiene el deseo de que al Millonario le vaya bien y más si es comandado por Coudet, a quien tuvo la chance de dirigir y de formar una gran relación más allá de lo futbolístico, por lo que se puede decir que Chacho tiene la bendición del Pelado.
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