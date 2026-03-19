No dio vueltas: La fuerte opinión de Ramón Díaz sobre Coudet como DT de River

Está claro que Ramón Díaz tenía el deseo de volver a River como entrenador pero a pesar de no haber sido considerado tiene el deseo de que al Millonario le vaya bien y más si es comandado por Coudet, a quien tuvo la chance de dirigir y de formar una gran relación más allá de lo futbolístico, por lo que se puede decir que Chacho tiene la bendición del Pelado.

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