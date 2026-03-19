Este jueves 19 de marzo será una jornada clave para Boca Juniors, ya que conocerá a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores. En ese contexto, surgieron novedades sobre Edinson Cavani que generan inquietud entre los hinchas del Xeneize.
¿QUÉ PASÓ?
Edinson Cavani sacude al mundo Boca con una revelación inesperada: "Retirarse"
Cimbronazo en Boca Juniors por la última noticia que surgió sobre el delantero uruguayo Edinson Cavani.
El delantero uruguayo ha tenido poca participación en lo que va de 2026 y, por lo mostrado en el campo de juego, la dupla conformada por Adam Bareiro y Miguel Merentiel se perfila como fija tras sus rendimientos en los últimos encuentros.
Últimas noticias sobre Edinson Cavani
Cuando todo hacía indicar que Edinson Cavani iba a volver a ser titular en Boca, el 26 de febrero surgió una noticia inesperada. El periodista Augusto César aseguró: “Edinson Cavani se queda afuera del partido del sábado. No forma parte de la lista de convocados”. Minutos más tarde amplió la información: “Se queda afuera porque sintió una molestia en la zona lumbar nuevamente. Hay preocupación en Boca”.
Desde ese momento, el delantero uruguayo no volvió a sumar minutos en el Xeneize y en las últimas horas surgieron novedades que generan impacto en el club de la Ribera.
En primer lugar, el periodista Ezequiel Sosa afirmó: “ La idea de Cavani es retirarse en diciembre con la camiseta de Boca. Físicamente es imposible que se ponga al 100%, a menos que haga una recuperación récord”.
Por otro lado, Federico Cristofanelli publicó: “Cavani volvió a entrenarse en Boca y apunta al partido con Talleres en Córdoba y al inicio de la fase de grupos de la Libertadores. Los analgésicos que le aplican en la zona lumbar contienen una sustancia por la que posiblemente deban pedir autorización en AFA para evitar inconvenientes en un control antidoping”.
Cabe destacar que, en los últimos seis meses, el uruguayo disputó apenas cinco partidos y en cuatro de ellos jugó menos de 30 minutos.
Más sobre Boca
Este jueves 19 de marzo será una jornada clave para Boca Juniors, ya que se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde quedarán definidos los rivales del Xeneize en su camino hacia los octavos de final.
El conjunto de la Ribera integra el bombo 1, por lo que, en principio, debería enfrentar adversarios accesibles. Sin embargo, a partir de antecedentes recientes como el de Alianza Lima, en Boca saben que no pueden subestimar esta instancia.
Además, no se trata de un año más para la gestión de Juan Román Riquelme: 2026 será el último sin elecciones, por lo que la actuación del equipo en el plano internacional estará bajo especial atención por parte de los socios.
En cuanto al torneo local, el próximo compromiso para los dirigidos por Claudio Úbeda será el domingo 22 de marzo desde las 20 horas frente a Instituto de Córdoba.
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