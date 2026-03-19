Edinson Cavani sacude al mundo Boca con una revelación inesperada: "Retirarse"

Por otro lado, Federico Cristofanelli publicó: “Cavani volvió a entrenarse en Boca y apunta al partido con Talleres en Córdoba y al inicio de la fase de grupos de la Libertadores. Los analgésicos que le aplican en la zona lumbar contienen una sustancia por la que posiblemente deban pedir autorización en AFA para evitar inconvenientes en un control antidoping”.

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Cabe destacar que, en los últimos seis meses, el uruguayo disputó apenas cinco partidos y en cuatro de ellos jugó menos de 30 minutos.

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Este jueves 19 de marzo será una jornada clave para Boca Juniors, ya que se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde quedarán definidos los rivales del Xeneize en su camino hacia los octavos de final.

El conjunto de la Ribera integra el bombo 1, por lo que, en principio, debería enfrentar adversarios accesibles. Sin embargo, a partir de antecedentes recientes como el de Alianza Lima, en Boca saben que no pueden subestimar esta instancia.

Además, no se trata de un año más para la gestión de Juan Román Riquelme: 2026 será el último sin elecciones, por lo que la actuación del equipo en el plano internacional estará bajo especial atención por parte de los socios.

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En cuanto al torneo local, el próximo compromiso para los dirigidos por Claudio Úbeda será el domingo 22 de marzo desde las 20 horas frente a Instituto de Córdoba.

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