Andrew Hugg, jefe de seguridad química y nuclear del Ejército de Estados Unidos, filtró una bomba: los secretos de Estado e información sensible de operaciones encubiertas en Irán durante una cámara oculta, detallando que un científico estadounidense estuvo expuesto a un agente nervioso norteamericano, que EE.UU. atacó la escuela de niñas de Irán y los planes de la Casa Blanca para 'matar al nuevo líder supremo de Irán'.
ESCÁNDALO EN WASHINGTONG
Bomba total y tormenta política en Estados Unidos: Cámara oculta a Jefe nuclear revela lo impensado sobre Irán
Escándalo sacude las altas esferas de Estados Unidos: un jefe de seguridad nuclear fue escoltado fuera del Pentágono tras hablar en una cámara oculta de temas delicados y operaciones encubiertas en Irán. Todo lo que dijo.
En la cámara oculta, filtrada por el grupo mediático del periodista James O'Keefe, se puede ver a Andrew Hugg compartiendo información confidencial, incluyendo la postura nuclear estadounidense, la guerra contra Irán, el uso de armas químicas y la corrupción en Ucrania. Tras la filtración del video, el funcionario nuclear de Trump fue escoltado fuera del Pentágono y las autoridades estadounidenses analizan imponerle medidas disciplinarias.
Al compartir el video en X, James O'Keefe, el activista conservador conocido por fundar O'Keefe Media Group (OMG), escribió:
Mandamás nuclear de Estados Unidos confiesa secretos de Estado a una “chica atractiva”
En la cámara oculta, aparece el jefe de seguridad química y nuclear de Estados Unidos, Andrew Hugg, confesando secretos de Estado a una mujer despampanante dentro de un restaurant. La fémina es la reportera encubierta del medio O'Keefe Media Group (OMG). A ella, le comenta de manera irónica que "la forma más fácil de conseguir inteligencia" es enviar a una "chica atractiva" a hablar con un hombre.
En la grabación, Hugg comenta a esta completa desconocida que el Gobierno de Estados Unidos aún posee agentes nerviosos y que un químico del Ejército de EE.UU. recientemente murió por exposición.
Durante la sobremesa con la periodista encubierta, también reconoce la responsabilidad de Estados Unidos en los recientes ataques aéreos que asesinaron a niños en Irán, como el del bombardeo estadounidense a una escuela de niñas en la ciudad iraní de Minab, donde murieron al menos 100 infantes.
Abiertamente, Hugg se refiere a ello como “daño colateral” y, en otro momento de su charla, le revela a la mujer cómo los funcionarios estadounidenses toman las decisiones de lanzamiento nuclear en tiempo real.
En otro momento, describe cómo el Gobierno de Trump, del que forma parte, podría asesinar al nuevo ayatolá Mojtaba Jamenei si “no cambia”, debido a la supuesta hostilidad de él hacia Washington. Además, admite que por ahora Washington no tiene planes de usar armas nucleares.
Por último, asegura haber vivido en Ucrania y presenciado actos de corrupción por parte de funcionarios del de Kiev, a quienes acusa de robar dinero procedente de los contribuyentes estadounidenses desde la época de la Administración de Barack Obama. En ese sentido, se refiere al financiamiento de la actual administración ucraniana desde las arcas estatales estadoundienses y, de hecho, expone que los funcionarios ucranianos malversaron los fondos que eran para la guerra.
Luego de la viralización del video, la portavoz del Ejército estadoundiense, Cynthia O. Smith, emitió un comunicado confirmando que iniciaron una investigación al respecto y las principales agencias de noticias de EE.UU. informaron que el funcionario fue escoltado ayer afuera de las inmediaciones del Pentágono.
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