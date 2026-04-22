Bomba total y tormenta política en Estados Unidos: Cámara oculta a Jefe nuclear revela lo impensado sobre Irán

El jefe nuclear de EE. UU. fue sorprendido filtrando información sensible de seguridad nacional a un desconocido, revela que un químico del ejército estuvo expuesto a un agente nervioso químico estadounidense, confirma que un ataque estadounidense mató a niños en Irán y revela los planes de EE. UU. para 'matar al nuevo líder supremo de Irán' El jefe nuclear de EE. UU. fue sorprendido filtrando información sensible de seguridad nacional a un desconocido, revela que un químico del ejército estuvo expuesto a un agente nervioso químico estadounidense, confirma que un ataque estadounidense mató a niños en Irán y revela los planes de EE. UU. para 'matar al nuevo líder supremo de Irán'

Mandamás nuclear de Estados Unidos confiesa secretos de Estado a una “chica atractiva”

En la cámara oculta, aparece el jefe de seguridad química y nuclear de Estados Unidos, Andrew Hugg, confesando secretos de Estado a una mujer despampanante dentro de un restaurant. La fémina es la reportera encubierta del medio O'Keefe Media Group (OMG). A ella, le comenta de manera irónica que "la forma más fácil de conseguir inteligencia" es enviar a una "chica atractiva" a hablar con un hombre.

La forma más fácil de obtener inteligencia…envía a una chica bonita, habla con el tipo…tengo que resistir tus ojos (...) Tus ojos me han hechizado tanto…Casi como si fueras una inteligencia. La forma más fácil de obtener inteligencia…envía a una chica bonita, habla con el tipo…tengo que resistir tus ojos (...) Tus ojos me han hechizado tanto…Casi como si fueras una inteligencia.

En la grabación, Hugg comenta a esta completa desconocida que el Gobierno de Estados Unidos aún posee agentes nerviosos y que un químico del Ejército de EE.UU. recientemente murió por exposición.

Embed BREAKING NEWS: Top U.S. Nuclear Chief Caught LEAKING Sensitive National Security Information to Stranger, Reveals Army Chemist Was Exposed to U.S. Chemical Nerve Agent, Confirms U.S. Strike Killed Children in Iran, Discloses U.S. Plans to ‘Kill Iran’s New Supreme Leader’



“If he… pic.twitter.com/owL1YGUnms — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) April 21, 2026

Durante la sobremesa con la periodista encubierta, también reconoce la responsabilidad de Estados Unidos en los recientes ataques aéreos que asesinaron a niños en Irán, como el del bombardeo estadounidense a una escuela de niñas en la ciudad iraní de Minab, donde murieron al menos 100 infantes.

Abiertamente, Hugg se refiere a ello como “daño colateral” y, en otro momento de su charla, le revela a la mujer cómo los funcionarios estadounidenses toman las decisiones de lanzamiento nuclear en tiempo real.

En otro momento, describe cómo el Gobierno de Trump, del que forma parte, podría asesinar al nuevo ayatolá Mojtaba Jamenei si “no cambia”, debido a la supuesta hostilidad de él hacia Washington. Además, admite que por ahora Washington no tiene planes de usar armas nucleares.

Si él no cambia su forma de actuar, sí, ellos [EE.UU.] lo van a matar (...) No vamos a nukear -modismo de ‘ataque nuclear’- a nadie. Si él no cambia su forma de actuar, sí, ellos [EE.UU.] lo van a matar (...) No vamos a nukear -modismo de ‘ataque nuclear’- a nadie.

Por último, asegura haber vivido en Ucrania y presenciado actos de corrupción por parte de funcionarios del de Kiev, a quienes acusa de robar dinero procedente de los contribuyentes estadounidenses desde la época de la Administración de Barack Obama. En ese sentido, se refiere al financiamiento de la actual administración ucraniana desde las arcas estatales estadoundienses y, de hecho, expone que los funcionarios ucranianos malversaron los fondos que eran para la guerra.

Ese Gobierno [ucraniano] es tan corrupto que robó nuestro dinero... Simplemente se lo robaron y compraron casas, autos incluso vehículos de 100.000 dólares. Si pueden enriquecerse e irse a vivir a Dubái, no les importa la gente Ese Gobierno [ucraniano] es tan corrupto que robó nuestro dinero... Simplemente se lo robaron y compraron casas, autos incluso vehículos de 100.000 dólares. Si pueden enriquecerse e irse a vivir a Dubái, no les importa la gente

Luego de la viralización del video, la portavoz del Ejército estadoundiense, Cynthia O. Smith, emitió un comunicado confirmando que iniciaron una investigación al respecto y las principales agencias de noticias de EE.UU. informaron que el funcionario fue escoltado ayer afuera de las inmediaciones del Pentágono.

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