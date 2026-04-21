Sevilla reabre el debate de la tauromaquia: internan a un torero tras un brutal cruce

El cirujano Octavio Mulet, responsable de la operación, explicó después que, más allá de la gravedad inicial, lo que preocupa a los médicos es la complejidad de la lesión y la evolución de la herida en los próximos días. Por ese motivo, señaló que será necesario esperar al menos diez días antes de poder evaluar con mayor precisión su recuperación y fijar posibles plazos para volver a la actividad.

El episodio adquiere además una dimensión particular en la trayectoria reciente del torero. Morante de la Puebla había anunciado su retirada meses atrás, tras salir por la puerta grande de Las Ventas. Sin embargo, apenas cuatro meses después decidió regresar a los ruedos con una frase que resumía su postura frente a la tauromaquia: “Está feo que lo diga, pero vuelvo porque hago falta”. Su regreso, impulsado en parte por el peso de la tradición taurina y por su propia figura dentro del toreo, vuelve ahora a quedar en el centro del debate tras la grave cornada sufrida en Sevilla.

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MORANTE DE LA PUEBLA CORNEADO EN SEVILLA



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El torero José Antonio Morante de la Puebla sufrió una cornada de 10 centímetros en el margen anal posterior durante la Feria de Abril en la… pic.twitter.com/XaC74Q4Pxr — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) April 21, 2026

Tauromaquia: tradición cultural o práctica cada vez más cuestionada

La grave cornada sufrida por Morante en Sevilla volvió a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a la sociedad española desde hace años: el lugar que debe ocupar la tauromaquia en el siglo XXI. Para sus defensores, las corridas de toros forman parte del patrimonio cultural del país. Su origen moderno suele situarse en el siglo XVIII, cuando el toreo a pie comenzó a consolidarse como espectáculo público en distintas plazas españolas, y desde entonces se convirtió en una tradición profundamente arraigada en varias regiones. Para sus detractores, en cambio, se trata de un espectáculo basado en el sufrimiento animal que debería desaparecer.

Las críticas se centran especialmente en el trato que reciben los animales durante el espectáculo. Diversas organizaciones animalistas como PACMA (Partido Animalista), AnimaNaturalis y FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales) denuncian desde hace años prácticas propias de la lidia, desde el uso de caballos protegidos con petos en la fase de picadores hasta el castigo progresivo al toro durante la corrida, que termina con su muerte en la plaza. Para estos colectivos, la tauromaquia constituye una forma de maltrato animal institucionalizado, mientras que sus defensores sostienen que se trata de un ritual cultural regulado y parte de la identidad histórica española. En ese cruce de posiciones, el debate sobre el bienestar animal ha ido ganando terreno en la opinión pública.

Ese cambio de sensibilidad también se refleja en el mapa político del país. Cataluña prohibió las corridas de toros en 2010, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en hacerlo mediante votación parlamentaria. Sin embargo, en 2016 el Tribunal Constitucional anuló esa prohibición al considerar que las comunidades autónomas no pueden eliminar una actividad declarada patrimonio cultural del Estado. Aun así, las corridas prácticamente han desaparecido del territorio catalán. Canarias, por su parte, había prohibido los espectáculos taurinos ya en 1991 dentro de su ley de protección animal, aunque en su caso la tauromaquia ya tenía una presencia muy limitada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/voz_populi/status/2046293576158691746?s=20&partner=&hide_thread=false ÚLTIMA HORA | Morante sufre una aparatosa cogida en su segunda tarde en la Feria de Abril



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En otras regiones del país la actividad continúa con fuerza, especialmente en comunidades como Andalucía, Castilla y León o Madrid, donde las corridas siguen formando parte del calendario cultural y festivo. Sin embargo, el apoyo social es cada vez más desigual. Por eso, cada incidente grave como el ocurrido en La Maestranza de Sevilla vuelve a reabrir una discusión que atraviesa a la sociedad española: si la tauromaquia debe preservarse como parte de una tradición cultural centenaria o si pertenece a un pasado que una parte creciente de la sociedad considera incompatible con los valores actuales sobre el bienestar animal.

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