La Feria de Abril de Sevilla volvió a colocar a la tauromaquia en el centro del debate público. La grave cornada sufrida por el torero Morante de la Puebla durante una corrida en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla, que obligó a su hospitalización de urgencia, reabrió una discusión que en España nunca termina de cerrarse: si las corridas de toros son una tradición cultural que debe preservarse o una práctica que debería desaparecer.
¿TRADICIÓN O CRUELDAD?
Sevilla reabre el debate de la tauromaquia: internan a un torero tras un brutal cruce
Morante de la Puebla fue hospitalizado tras sufrir una grave cornada durante una corrida en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla.
El diestro fue embestido por uno de los astados durante la faena y sufrió una herida compleja en la zona anal y del recto, según el parte médico difundido por la enfermería de la plaza. Tras ser intervenido de urgencia en Sevilla, fue trasladado a un hospital para continuar bajo observación médica, mientras los médicos evalúan la evolución de la lesión en los próximos días.
El episodio volvió a encender el debate en torno a la tauromaquia, una práctica profundamente arraigada en algunas regiones de España pero cada vez más cuestionada por sectores sociales y políticos que denuncian el sufrimiento animal que implica el espectáculo. Mientras sus defensores la consideran parte del patrimonio cultural del país, sus críticos sostienen que episodios como el ocurrido en Sevilla evidencian la violencia de una tradición que, aseguran, debería quedar en el pasado.
El estado de salud del torero tras la cornada en Sevilla
El incidente ocurrió este lunes durante una corrida en la plaza de toros de La Maestranza, cuando Morante de la Puebla intentaba fijar con el capote al cuarto toro de la tarde, de la ganadería Hermanos García Jiménez. En ese momento el animal se le vino al pecho, lo arrolló y le provocó una grave cornada en la zona del glúteo y el recto. La escena fue tan impactante que las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y medios internacionales, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la jornada taurina en Sevilla.
El torero fue trasladado de inmediato a la enfermería de la plaza, donde fue intervenido de urgencia. El parte médico detalló una herida de unos diez centímetros de trayectoria que afectó parcialmente la musculatura del esfínter y provocó una perforación en la pared posterior del recto. La intervención incluyó la reparación de la zona dañada y la colocación de drenajes, antes de su traslado al hospital para continuar bajo observación.
El cirujano Octavio Mulet, responsable de la operación, explicó después que, más allá de la gravedad inicial, lo que preocupa a los médicos es la complejidad de la lesión y la evolución de la herida en los próximos días. Por ese motivo, señaló que será necesario esperar al menos diez días antes de poder evaluar con mayor precisión su recuperación y fijar posibles plazos para volver a la actividad.
El episodio adquiere además una dimensión particular en la trayectoria reciente del torero. Morante de la Puebla había anunciado su retirada meses atrás, tras salir por la puerta grande de Las Ventas. Sin embargo, apenas cuatro meses después decidió regresar a los ruedos con una frase que resumía su postura frente a la tauromaquia: “Está feo que lo diga, pero vuelvo porque hago falta”. Su regreso, impulsado en parte por el peso de la tradición taurina y por su propia figura dentro del toreo, vuelve ahora a quedar en el centro del debate tras la grave cornada sufrida en Sevilla.
Tauromaquia: tradición cultural o práctica cada vez más cuestionada
La grave cornada sufrida por Morante en Sevilla volvió a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a la sociedad española desde hace años: el lugar que debe ocupar la tauromaquia en el siglo XXI. Para sus defensores, las corridas de toros forman parte del patrimonio cultural del país. Su origen moderno suele situarse en el siglo XVIII, cuando el toreo a pie comenzó a consolidarse como espectáculo público en distintas plazas españolas, y desde entonces se convirtió en una tradición profundamente arraigada en varias regiones. Para sus detractores, en cambio, se trata de un espectáculo basado en el sufrimiento animal que debería desaparecer.
Las críticas se centran especialmente en el trato que reciben los animales durante el espectáculo. Diversas organizaciones animalistas como PACMA (Partido Animalista), AnimaNaturalis y FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales) denuncian desde hace años prácticas propias de la lidia, desde el uso de caballos protegidos con petos en la fase de picadores hasta el castigo progresivo al toro durante la corrida, que termina con su muerte en la plaza. Para estos colectivos, la tauromaquia constituye una forma de maltrato animal institucionalizado, mientras que sus defensores sostienen que se trata de un ritual cultural regulado y parte de la identidad histórica española. En ese cruce de posiciones, el debate sobre el bienestar animal ha ido ganando terreno en la opinión pública.
Ese cambio de sensibilidad también se refleja en el mapa político del país. Cataluña prohibió las corridas de toros en 2010, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en hacerlo mediante votación parlamentaria. Sin embargo, en 2016 el Tribunal Constitucional anuló esa prohibición al considerar que las comunidades autónomas no pueden eliminar una actividad declarada patrimonio cultural del Estado. Aun así, las corridas prácticamente han desaparecido del territorio catalán. Canarias, por su parte, había prohibido los espectáculos taurinos ya en 1991 dentro de su ley de protección animal, aunque en su caso la tauromaquia ya tenía una presencia muy limitada.
En otras regiones del país la actividad continúa con fuerza, especialmente en comunidades como Andalucía, Castilla y León o Madrid, donde las corridas siguen formando parte del calendario cultural y festivo. Sin embargo, el apoyo social es cada vez más desigual. Por eso, cada incidente grave como el ocurrido en La Maestranza de Sevilla vuelve a reabrir una discusión que atraviesa a la sociedad española: si la tauromaquia debe preservarse como parte de una tradición cultural centenaria o si pertenece a un pasado que una parte creciente de la sociedad considera incompatible con los valores actuales sobre el bienestar animal.
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