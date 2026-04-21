El mejor aniversario: Martin Scorsese estrena un film del Papa Francisco a un año de su muerte

Uno de los momentos más destacados del film es la inclusión de la última entrevista en profundidad del Papa Francisco grabada en cámara, realizada poco antes de su muerte y difundida ahora por primera vez dentro del propio documental. Se trata de un material inédito que aporta una dimensión especialmente íntima al relato y que el propio Scorsese preservó durante el desarrollo del proyecto.

El documental fue producido por Aldeas Scholas Films, Sikelia Productions (la productora del propio Scorsese) y Massive Owl Productions, con dirección de Clare Tavernor y Johnny Shipley. Conviene aclarar, además, que este film no es el mismo que el breve especial “Todos, todos, todos” publicado recientemente por Vatican News. Aquel material, de unos 27 minutos, funciona como un repaso institucional del pontificado de Francisco. Aldeas, en cambio, propone una mirada cinematográfica más amplia sobre su legado cultural y educativo.

Un Papa que cambió el tono de la Iglesia

La muerte del Papa Francisco, el 21 de abril de 2025 a los 88 años, cerró uno de los pontificados más influyentes y debatidos de la historia reciente de la Iglesia católica. Jorge Mario Bergoglio, el primer Papa latinoamericano y el primer jesuita en ocupar el trono de Pedro, llegó al Vaticano en 2013 con una idea clara: acercar la Iglesia a la gente común y poner en el centro a quienes quedaban fuera de los grandes debates del mundo.

Durante su pontificado impulsó una agenda que sacudió estructuras tradicionales dentro del catolicismo. Habló con insistencia de la pobreza, de la crisis climática, de las migraciones y de la necesidad de construir puentes en un mundo atravesado por conflictos. También abrió debates incómodos dentro de la Iglesia con gestos y declaraciones que marcaron época, como cuando afirmó sobre las personas homosexuales: “¿Quién soy yo para juzgar?”, una frase que recorrió el mundo y simbolizó su intención de promover una Iglesia más abierta y cercana.

De Messi, a Francisco: sorprendente mensaje de Leo para despedir al papa El Papa Francisco saluda a Lionel Messi durante un encuentro en el Vaticano. El pontífice argentino mantuvo siempre un vínculo cercano con el fútbol y con las grandes figuras del deporte de su país. Foto: Agencia Noticias Argentinas

Pero más allá de las discusiones internas, Francisco dejó también una imagen profundamente humana del papado. Fue el Papa que rechazó vivir en el Palacio Apostólico, que se movía en un pequeño Fiat por Roma y que no ocultaba su pasión por San Lorenzo de Almagro, el club de su infancia en Buenos Aires. Un líder religioso global que, incluso en los escenarios más solemnes del Vaticano, nunca dejó de hablar con el tono sencillo de un cura de barrio.

A un año de su muerte, su legado sigue generando debate dentro y fuera de la Iglesia. Y quizá por eso proyectos culturales como el documental de Scorsese vuelven sobre su figura: porque Francisco no fue solo un Papa, sino una voz que intentó recordarle al mundo algo simple y a la vez profundamente difícil de sostener en estos tiempos, que nadie debería quedar afuera.

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