El primer aniversario de la muerte del Papa Francisco encuentra al Vaticano mirando hacia el cine. Este 21 de abril se presenta en Roma Aldeas: The Final Dream of Pope Francis, el documental impulsado por Martin Scorsese que recupera la última entrevista filmada del pontífice argentino y propone una mirada íntima sobre su legado.
ALDEAS, EL ÚLTIMO SUEÑO
El mejor aniversario: Martin Scorsese estrena un film del Papa Francisco a un año de su muerte
El Vaticano presenta Aldeas, The Final Dream of Pope Francis, documental que incluye la última entrevista filmada del Papa Francisco antes de su muerte.
La primera proyección se realizará a pocos metros de la residencia de Santa Marta, el lugar donde Jorge Bergoglio vivió durante su pontificado y donde murió en 2025. La fecha elegida no es casual: el film se presenta exactamente un año después de su fallecimiento y funciona como un homenaje a la figura del Papa argentino, con pasajes centrados en su proyecto educativo Scholas Occurrentes y en el uso del cine como herramienta cultural para que jóvenes de distintas comunidades cuenten sus propias historias. Por ahora, sin embargo, no se ha confirmado cuándo llegará al público general ni su estreno comercial en salas o plataformas.
Para los argentinos, Francisco siempre fue algo más que el jefe de la Iglesia católica. Fue el Papa que hablaba de Buenos Aires, de los barrios, de la cultura popular y de San Lorenzo. Un líder global que, incluso desde el Vaticano y en medio de debates incómodos para los sectores más conservadores de la Iglesia, nunca dejó de recordar sus raíces.
Un documental que recorre el proyecto cultural de Francisco
El film que se proyecta este martes en el Vaticano lleva por título Aldeas: The Final Dream of Pope Francis y es un proyecto impulsado por Martin Scorsese en colaboración con Scholas Occurrentes, el movimiento educativo global fundado por el propio Papa Francisco. La película sigue distintas experiencias del programa Aldeas, una iniciativa que promueve talleres de cine comunitario en varios países para que jóvenes y comunidades locales puedan contar sus propias historias a través del audiovisual.
El rodaje se desarrolló entre Italia, Indonesia y Gambia, donde el proyecto impulsó talleres y encuentros culturales con jóvenes de distintas realidades sociales. A lo largo del documental aparecen esas experiencias colectivas, combinadas con conversaciones entre Scorsese y el pontífice argentino sobre el valor del arte, la educación y la identidad cultural en un mundo atravesado por tensiones y conflictos.
Uno de los momentos más destacados del film es la inclusión de la última entrevista en profundidad del Papa Francisco grabada en cámara, realizada poco antes de su muerte y difundida ahora por primera vez dentro del propio documental. Se trata de un material inédito que aporta una dimensión especialmente íntima al relato y que el propio Scorsese preservó durante el desarrollo del proyecto.
El documental fue producido por Aldeas Scholas Films, Sikelia Productions (la productora del propio Scorsese) y Massive Owl Productions, con dirección de Clare Tavernor y Johnny Shipley. Conviene aclarar, además, que este film no es el mismo que el breve especial “Todos, todos, todos” publicado recientemente por Vatican News. Aquel material, de unos 27 minutos, funciona como un repaso institucional del pontificado de Francisco. Aldeas, en cambio, propone una mirada cinematográfica más amplia sobre su legado cultural y educativo.
Un Papa que cambió el tono de la Iglesia
La muerte del Papa Francisco, el 21 de abril de 2025 a los 88 años, cerró uno de los pontificados más influyentes y debatidos de la historia reciente de la Iglesia católica. Jorge Mario Bergoglio, el primer Papa latinoamericano y el primer jesuita en ocupar el trono de Pedro, llegó al Vaticano en 2013 con una idea clara: acercar la Iglesia a la gente común y poner en el centro a quienes quedaban fuera de los grandes debates del mundo.
Durante su pontificado impulsó una agenda que sacudió estructuras tradicionales dentro del catolicismo. Habló con insistencia de la pobreza, de la crisis climática, de las migraciones y de la necesidad de construir puentes en un mundo atravesado por conflictos. También abrió debates incómodos dentro de la Iglesia con gestos y declaraciones que marcaron época, como cuando afirmó sobre las personas homosexuales: “¿Quién soy yo para juzgar?”, una frase que recorrió el mundo y simbolizó su intención de promover una Iglesia más abierta y cercana.
Pero más allá de las discusiones internas, Francisco dejó también una imagen profundamente humana del papado. Fue el Papa que rechazó vivir en el Palacio Apostólico, que se movía en un pequeño Fiat por Roma y que no ocultaba su pasión por San Lorenzo de Almagro, el club de su infancia en Buenos Aires. Un líder religioso global que, incluso en los escenarios más solemnes del Vaticano, nunca dejó de hablar con el tono sencillo de un cura de barrio.
A un año de su muerte, su legado sigue generando debate dentro y fuera de la Iglesia. Y quizá por eso proyectos culturales como el documental de Scorsese vuelven sobre su figura: porque Francisco no fue solo un Papa, sino una voz que intentó recordarle al mundo algo simple y a la vez profundamente difícil de sostener en estos tiempos, que nadie debería quedar afuera.
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