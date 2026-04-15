A Yanina Latorre se le dio vuelta la tortilla: Fue al cruce y la frenaron en seco

Y fue todavía más lejos cuando puso el foco en lo que, a su criterio, delata las verdaderas intenciones detrás del viaje: "Pero él hoy parado dando la conferencia de prensa y Cinthia disfrazada de abogada, con el pelo para atrás y después diciendo barbaridades".

"No quiero que esto sea un circo mediático. Es el asesinato de un pibe de cuatro años… Esto no es una historia de Instagram. No es disfrazada de abogada mediática", cerró diciendo.

¿Fotógrafo propio?

No obstante, si el cruce radial ya había generado revuelo, lo que vino después lo llevó a otro nivel. En su cuenta de X (ex Twitter), Latorre agregó un dato que pocos esperaban y que no hizo otra cosa que echar más leña al fuego: "Llevan un fotógrafo personal. Eso le baja el precio a toda la causa. No hagan show. Celebro que alguien quiera ayudar a esclarecer todo esto, pero no haciendo un show para beneficio propio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/yanilatorre/status/2044109895792783689&partner=&hide_thread=false Llevan un fotografo personal

Eso le baja el precio a toda la causa

No hagan show

Celebro q alguien quiera ayudar a esclarecer todo esto, pero no haciendo un show para beneficio propio https://t.co/PNwqY6Z5Fm — Yanina Latorre (@yanilatorre) April 14, 2026 Publicación en X de @yaninalatorre.

Las redes no se callaron

El debate se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes respaldaron la postura de Latorre y quienes la acusaron de hipocresía. Porque, claro, al criticar el circo mediático, Yanina también contribuye a alimentarlo.

Algunos de los comentarios fueron los siguientes: "Y dale con Castillo. Si hacen justicia ¿Qué importa si hay o no fotógrafo que les saque fotos a ellos? Tarada", escribió @IaraGonzalo.

"Yanina está logrando que se haga mediático y están viralizando todo. ¿Qué importa si quiere mostrar? Si con eso logra justicia. Envidiosa, porque no está tu hija logrando nada como abogada, hasta le pedías que se reciba antes que Cinthia", añadió @BelenC60706. "Yanina está logrando que se haga mediático y están viralizando todo. ¿Qué importa si quiere mostrar? Si con eso logra justicia. Envidiosa, porque no está tu hija logrando nada como abogada, hasta le pedías que se reciba antes que Cinthia", añadió @BelenC60706.

"Es fácil hablar desde la comodidad de la casa. Estas dos personas con o sin circo, con o sin show ¡HICIERON, SE MOVIERON! y lograron que todo se mueva y no quede ahí como todo lo que está sucediendo en CR", sumó @Valemmmorales.

La paradoja es evidente y no pasa desapercibida: quien denuncia el show termina siendo parte del show.

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