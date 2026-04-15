El caso del pequeño Ángel, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia en circunstancias que todavía generan indignación en todo el país, volvió a encender la televisión y las redes. Pero esta vez, el eje del debate no fue la tragedia en sí, sino la forma en que algunos referentes mediáticos decidieron involucrarse. Yanina Latorre, sin anestesia y fiel a su estilo, salió a cuestionar públicamente a Cinthia Fernández y a su pareja, el abogado Roberto Castillo, quienes viajaron hasta la ciudad patagónica para representar a la familia paterna del niño.
"ES FÁCIL HABLAR DESDE LA CASA"
A Yanina Latorre se le dio vuelta la tortilla: Fue al cruce y la frenaron en seco
Yanina Latorre apuntó contra Cinthia Fernández por el caso Ángel, pero la jugada se le volvió en contra y las redes no la perdonaron.
El tema está en que, lo que tendría que haber sido un gesto de compromiso se convirtió, según Latorre, en un operativo de visibilidad con fotógrafo personal incluido.
Yanina Latorre tajante contra Cinthia Fernández
Desde su ciclo radial en El Observador 107.9, Yanina fue al hueso. No se anduvo con vueltas y disparó con todo contra la conferencia de prensa que dio la pareja en Comodoro Rivadavia.
"Él está desesperado por ser famoso, bueno, lo entiendo. Pero hoy Cinthia Fernández de nuevo. Está bien: estudia abogacía, está con él, vestida de abogada… loco, estamos hablando de uno de los casos más espantosos", comenzó diciendo.
Sin embargo, las palabras no cayeron en el vacío. Latorre insistió en que hay ciertos límites que no deberían cruzarse cuando se trata de casos que sacuden la conciencia colectiva. "Lo digo bien: no mediaticemos todo, no choluleemos todo, no le restemos importancia", agregó.
Y fue todavía más lejos cuando puso el foco en lo que, a su criterio, delata las verdaderas intenciones detrás del viaje: "Pero él hoy parado dando la conferencia de prensa y Cinthia disfrazada de abogada, con el pelo para atrás y después diciendo barbaridades".
"No quiero que esto sea un circo mediático. Es el asesinato de un pibe de cuatro años… Esto no es una historia de Instagram. No es disfrazada de abogada mediática", cerró diciendo.
¿Fotógrafo propio?
No obstante, si el cruce radial ya había generado revuelo, lo que vino después lo llevó a otro nivel. En su cuenta de X (ex Twitter), Latorre agregó un dato que pocos esperaban y que no hizo otra cosa que echar más leña al fuego: "Llevan un fotógrafo personal. Eso le baja el precio a toda la causa. No hagan show. Celebro que alguien quiera ayudar a esclarecer todo esto, pero no haciendo un show para beneficio propio".
Las redes no se callaron
El debate se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes respaldaron la postura de Latorre y quienes la acusaron de hipocresía. Porque, claro, al criticar el circo mediático, Yanina también contribuye a alimentarlo.
Algunos de los comentarios fueron los siguientes: "Y dale con Castillo. Si hacen justicia ¿Qué importa si hay o no fotógrafo que les saque fotos a ellos? Tarada", escribió @IaraGonzalo.
"Es fácil hablar desde la comodidad de la casa. Estas dos personas con o sin circo, con o sin show ¡HICIERON, SE MOVIERON! y lograron que todo se mueva y no quede ahí como todo lo que está sucediendo en CR", sumó @Valemmmorales.
La paradoja es evidente y no pasa desapercibida: quien denuncia el show termina siendo parte del show.
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