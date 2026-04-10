Yanina Latorre fue el blanco de insultos de María Fernanda Callejón, también de Graciela Alfano. Ambas explotaron contra la conductora de "Sálvese quien pueda" y dejaron frases muy duras que, seguramente, derivarán en un nuevo enfrentamiento mediático. Pero, ¿Qué dijo María Fernanda Callejón sobre Yanina Latorre?
"¡CONCH...!"
¿Por qué María Fernanda Callejón insultó a Yanina Latorre?
Nuevo enfrentamiento entre María Fernanda Callejón y Yanina Latorre deja a todos en shock: ¿Qué dijo la actriz y qué respondió la conductora?
María Fernanda Callejón paraliza a todos por insultos a Yanina Latorre
María Fernanda Callejón y Yanina Latorre parecen estar lejos de arreglar las cosas, luego de que hoy 10/04, en el ciclo "La mañana con Moria", por El Trece, la actriz lanzara insultos al aire contra Yanina Latorre.
Todo comenzó cuando en el programa, conducido por Moria Casán, analizaban el inesperado ida y vuelta entre Yanina Latorre y Denise Dumas, panelista de LAM.
Fue cuando Gustavo Méndez dijo: “Yanina defiende mucho a su familia, las balas le entran cuando hablan de su hija o de Diego Latorre, en este caso, Denise…”.
En eso, Callejón lo interrumpió y disparó: “Qué raro, porque ella habla de las familias y de los hijos de todo el mundo, la yarará. ¿Viste qué feo cuando hablan de tus hijos, boluda?”.
Méndez trató de seguir con su idea, "En este caso fue sobre la madre, un comentario..." pero, ya todos en el programa estaban sorprendidos por la reacción de la actriz.
A lo que el periodista dijo: “Me gusta esta Callejón, cómo está”.
Más adelante en el programa, Moria comentó que quería entrevistar a Lola Latorre, hija de Yanina Latorre. Y María Fernanda Callejón volvió a hacer un comentario polémico.
“Lola, una chica que estoy admirando, siempre me gustó cuando estuvo en el Bailando, se bancaba muchas cosas, hermosa persona, y bailaba muy bien (...) me gustaría preguntarle cómo se siente al ser hija de una mujer tan famosa…”, dijo la One.
“¡Conchuda!”, se escuchó decir a María Fernanda Callejón, mientras Nazarena Di Serio le dijo en tono bajo: “No, Fernanda”.
Yanina Latorre dice que no sabe por qué la insultaron y redobló la apuesta
Como era de esperarse, la respuesta de Yanina Latorre no tardó en llegar en medio del escándalo.
Natalie Weber, leyó en Intrusos, por A24, un mensaje que le mandó Yanina sobre lo ocurrido con María Fernanda Callejón. Y decía: “No tengo idea de por qué me insulta, no vi nada, para mí quedó resentida con LAM porque jamás hablé con su hija”.
Pero, lejos de apaciguar las aguas, lo agitó todo: “Qué se puede esperar de esta mujer. Me eleva que me insulte una fracasada de la nada. Todo es envidia”.
En Intrusos también quedaron desconcertados por "el insulto gratuito" de María Fernanda Callejón contra Yanina Latorre. "En este caso no se entendió".
Lo único cierto es que la enemistad entre Yanina Latorre y María Fernanda Callejón sigue sumando capítulos. Y por lo visto, también con Graciela Alfano.
Graciela Alfano no se quedó atrás y también explotó contra Yanina Latorre
Tal como contamos en Urgente24, Graciela Alfano, Invitada al programa de "La mañana con Moria", apuntó sin filtro contra la conductora de Yanina Latorre y dejó declaraciones que rápidamente generaron repercusión.
“Me da pena, me parece una pobre mina”, lanzó fiel a su estilo frontal en diálogo con Moria Casán.
El momento más controvertido llegó cuando involucró directamente a Lola, hija de la comunicadora y el exfutbolista Diego Latorre: “Yo le aconsejé que se cambie de apellido porque la liga su hija Lola”, disparó.
Además, sostuvo que la exposición mediática y las actitudes públicas de una figura pueden terminar afectando a su entorno familiar.
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