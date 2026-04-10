¿Por qué María Fernanda Callejón insultó a Yanina Latorre?

Méndez trató de seguir con su idea, "En este caso fue sobre la madre, un comentario..." pero, ya todos en el programa estaban sorprendidos por la reacción de la actriz.

A lo que el periodista dijo: “Me gusta esta Callejón, cómo está”.

Más adelante en el programa, Moria comentó que quería entrevistar a Lola Latorre, hija de Yanina Latorre. Y María Fernanda Callejón volvió a hacer un comentario polémico.

“Lola, una chica que estoy admirando, siempre me gustó cuando estuvo en el Bailando, se bancaba muchas cosas, hermosa persona, y bailaba muy bien (...) me gustaría preguntarle cómo se siente al ser hija de una mujer tan famosa…”, dijo la One.

“¡Conchuda!”, se escuchó decir a María Fernanda Callejón, mientras Nazarena Di Serio le dijo en tono bajo: “No, Fernanda”.

María Fernanda Callejon Desconcierto por lo que María Fernanda Callejón dijo de Yanina Latorre.

Yanina Latorre dice que no sabe por qué la insultaron y redobló la apuesta

Como era de esperarse, la respuesta de Yanina Latorre no tardó en llegar en medio del escándalo.

Natalie Weber, leyó en Intrusos, por A24, un mensaje que le mandó Yanina sobre lo ocurrido con María Fernanda Callejón. Y decía: “No tengo idea de por qué me insulta, no vi nada, para mí quedó resentida con LAM porque jamás hablé con su hija”.

Pero, lejos de apaciguar las aguas, lo agitó todo: “Qué se puede esperar de esta mujer. Me eleva que me insulte una fracasada de la nada. Todo es envidia”.

En Intrusos también quedaron desconcertados por "el insulto gratuito" de María Fernanda Callejón contra Yanina Latorre. "En este caso no se entendió".

Lo único cierto es que la enemistad entre Yanina Latorre y María Fernanda Callejón sigue sumando capítulos. Y por lo visto, también con Graciela Alfano.

Graciela Alfano disparó con munición pesada y destruyó a Yanina Latorre - Urgente24 Graciela Alfano disparó con munición pesada y destruyó a Yanina Latorre. Foto: Captura de video YouTube 10/04/2026

Graciela Alfano no se quedó atrás y también explotó contra Yanina Latorre

Tal como contamos en Urgente24, Graciela Alfano, Invitada al programa de "La mañana con Moria", apuntó sin filtro contra la conductora de Yanina Latorre y dejó declaraciones que rápidamente generaron repercusión.

“Me da pena, me parece una pobre mina”, lanzó fiel a su estilo frontal en diálogo con Moria Casán.

El momento más controvertido llegó cuando involucró directamente a Lola, hija de la comunicadora y el exfutbolista Diego Latorre: “Yo le aconsejé que se cambie de apellido porque la liga su hija Lola”, disparó.

Además, sostuvo que la exposición mediática y las actitudes públicas de una figura pueden terminar afectando a su entorno familiar.

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