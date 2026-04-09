Un nuevo capítulo en la conflictiva historia de Flybondi se habría abierto con los trabajadores de la aerolínea low cost, que dejaron trascender una importante demora en el pago de sueldos. La versión, anticipada por el sitio Aviación en Argentina, dio cuenta de una tensión interna creciente.
DEMORADO
Problemas en Flybondi: Denuncian que los sueldos no aparecen y crece la tensión
Flybondi habría demorado el pago de sueldos a sus trabajadores. Alegan problemas administrativos. Qué pasa con la aerolínea.
Según el reporte, fuentes internas aseguraron que la empresa emitió un comunicado a sus trabajadores explicando que la demora en los depósitos correspondería a problemas administrativos de resolución a la brevedad. Sin embargo, en el seno de la planta de la aerolínea se instaló la idea de que el problema podría ser mayor.
En cualquier caso, los trabajadores cuya identidad permaneció reservada aseguraron a Aviación en Argentina que la empresa atravesó el límite legal del cuarto día hábil para el depósito de los salarios sin mayores respuestas ni garantías. Además, tampoco se realizó el pago de viáticos correspondientes por la actividad.
El escenario disparó todo tipo de suspicacias dentro del ámbito aeronáutico, donde se sigue de cerca la evolución del desempeño de Flybondi, que en los últimos años ha reportado problemas severos para mantener operaciones regulares. Entre cancelaciones, suspensiones, conflictos con pasajeros e incidentes técnicos con la flota de aviones, la compañía quedó en el foco de la crítica de la industria aerocomercial.
Qué pasa con Flybondi
Dentro de los problemas más recientes, Flybondi protagonizó una larga serie de cancelaciones durante buena parte de la temporada alta. Con decenas de operaciones suspendidas a diario, la aerolínea quedó expuesta a una estrategia agresiva de venta de pasajes y precios bajos sin la disponibilidad de una flota amplia para atender lo ofertado.
Un caso ejemplar fue el de Barilocbhe, destino que sufrió gran parte de los traspiés en las programaciones de Flybondi, incluso hasta en la previa a Semana Santa. Esto generó que el Gobierno de Río Negro inicie acciones legales directas contra la empresa low cost, buscando sanciones severas para mitigar los efectos generados en toda la cadena turística.
Al igual que en Río Negro, los casos de incumplimiento de Flybondi se han multiplicado a casi todo su itinerario de destinos. En especial los nacionales, ya que las programaciones internacionales han sido respetadas como prioridad para no recaer en las severas sanciones de las agencias aeronáuticas extranjeras.
Qué cambió en Flybondi
El cambio más reciente en Flybondi tuvo que ver con su directiva. Tras la venta a manos del empresario argentino con sede en Estados Unidos, Leonardo Scatturice, el liderazgo de la low cost tuvo una renovación con el ingreso de la nueva CEO, Paz Lovisolo.
Con la nueva ejecutiva en la mesa, Flybondi anunció un programa de inversiones de más de 1.700 millones de dólares para renovar la flota y normalizar las operaciones. Ese dinero apuntaría directamente a acumular aeronaves propias y arrendadas más nuevas, que reemplacen a los aviones actuales de los cuales la gran mayoría permanecen en tierra por problemas técnicos recurrentes.
Ahora bien, la inversión de ese dinero todavía no ha generado impacto suficiente en la infraestructura interna de la empresa, que desde el anuncio no logró mostrar mejorías en su desempeño.
Mientras tanto, Flybondi abrió un programa de retiros voluntarios para sus empleados, buscando reducir el peso de la planta permanente y readecuar la oferta a sus posibilidades operativas. Al mismo tiempo, se realizaron cambios en el mapa de destinos, suspendiendo rutas como la de Buenos Aires-Madryn, pero habilitando otras como Córdoba-Jujuy.
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