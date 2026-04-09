Problemas en Flybondi: Denuncian que los sueldos no aparecen y crece la tensión

Un caso ejemplar fue el de Barilocbhe, destino que sufrió gran parte de los traspiés en las programaciones de Flybondi, incluso hasta en la previa a Semana Santa. Esto generó que el Gobierno de Río Negro inicie acciones legales directas contra la empresa low cost, buscando sanciones severas para mitigar los efectos generados en toda la cadena turística.

Como antecedente, la Provincia ya registra sanciones contra la empresa por cancelaciones intempestivas, incumplimientos contractuales, falta de información y situaciones de trato indigno. En esos casos, se aplicaron cinco sanciones y se dispusieron compensaciones económicas por devolución de pasajes, alcanzando un monto total superior a los $19.000.000, explicaron desde el Gobierno provincial. Como antecedente, la Provincia ya registra sanciones contra la empresa por cancelaciones intempestivas, incumplimientos contractuales, falta de información y situaciones de trato indigno. En esos casos, se aplicaron cinco sanciones y se dispusieron compensaciones económicas por devolución de pasajes, alcanzando un monto total superior a los $19.000.000, explicaron desde el Gobierno provincial.

Al igual que en Río Negro, los casos de incumplimiento de Flybondi se han multiplicado a casi todo su itinerario de destinos. En especial los nacionales, ya que las programaciones internacionales han sido respetadas como prioridad para no recaer en las severas sanciones de las agencias aeronáuticas extranjeras.

Flybondi P.jpg Flybondi intenta hacer pie en el negocio aerocomercial.

Qué cambió en Flybondi

El cambio más reciente en Flybondi tuvo que ver con su directiva. Tras la venta a manos del empresario argentino con sede en Estados Unidos, Leonardo Scatturice, el liderazgo de la low cost tuvo una renovación con el ingreso de la nueva CEO, Paz Lovisolo.

Con la nueva ejecutiva en la mesa, Flybondi anunció un programa de inversiones de más de 1.700 millones de dólares para renovar la flota y normalizar las operaciones. Ese dinero apuntaría directamente a acumular aeronaves propias y arrendadas más nuevas, que reemplacen a los aviones actuales de los cuales la gran mayoría permanecen en tierra por problemas técnicos recurrentes.

Ahora bien, la inversión de ese dinero todavía no ha generado impacto suficiente en la infraestructura interna de la empresa, que desde el anuncio no logró mostrar mejorías en su desempeño.

Mientras tanto, Flybondi abrió un programa de retiros voluntarios para sus empleados, buscando reducir el peso de la planta permanente y readecuar la oferta a sus posibilidades operativas. Al mismo tiempo, se realizaron cambios en el mapa de destinos, suspendiendo rutas como la de Buenos Aires-Madryn, pero habilitando otras como Córdoba-Jujuy.

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