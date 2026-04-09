La Libertad Avanza logró la aprobación en general de la reforma a la Ley de Glaciares

Durante los 15 años de vigencia de la ley que se modificó en la madrugada del jueves 9 de abril, las inversiones en minería en la Argentina han crecido de manera exponencial. Durante los 15 años de vigencia de la ley que se modificó en la madrugada del jueves 9 de abril, las inversiones en minería en la Argentina han crecido de manera exponencial.