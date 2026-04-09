podcast 7-hugo haime-980-celeste
urgente24
ACTUALIDAD La Libertad Avanza > Ley de Glaciares > provincias

137 VOTOS AFIRMATIVOS, 111 NEGATIVOS

La Libertad Avanza logró la aprobación en general de la reforma a la Ley de Glaciares

La nueva Ley de Glaciares flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos en zonas periglaciares. Las provincias tendrán màs influencia.

09 de abril de 2026 - 02:43
Diputados aprobó la Ley de Glaciares

Diputados aprobó la Ley de Glaciares

Quienes habilitaron la sesión (y luego aprobaron el proyecto que llegó desde el Senado) fueron 129 diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan) y algunos monobloques. Incluso, acompañaron varios diputados de Provincias Unidas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2041960249465180533&partner=&hide_thread=false

Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares pero esa pequeña porción de las montañas alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes, especialmente de Cuyo.

Durante los 15 años de vigencia de la ley que se modificó en la madrugada del jueves 9 de abril, las inversiones en minería en la Argentina han crecido de manera exponencial. Durante los 15 años de vigencia de la ley que se modificó en la madrugada del jueves 9 de abril, las inversiones en minería en la Argentina han crecido de manera exponencial.

Seguir leyendo

image
La Libertad Avanza logró aprobar la nueva Ley de Glaciares

La Libertad Avanza logró aprobar la nueva Ley de Glaciares

La iniciativa aprobada tiene en la mira los proyectos que podrían ingresar a través del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES