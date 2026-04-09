Quienes habilitaron la sesión (y luego aprobaron el proyecto que llegó desde el Senado) fueron 129 diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan) y algunos monobloques. Incluso, acompañaron varios diputados de Provincias Unidas.
137 VOTOS AFIRMATIVOS, 111 NEGATIVOS
La Libertad Avanza logró la aprobación en general de la reforma a la Ley de Glaciares
La nueva Ley de Glaciares flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos en zonas periglaciares. Las provincias tendrán màs influencia.
09 de abril de 2026 - 02:43
Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares pero esa pequeña porción de las montañas alimenta las cuencas que dan beber a 7 millones de habitantes, especialmente de Cuyo.
La iniciativa aprobada tiene en la mira los proyectos que podrían ingresar a través del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).