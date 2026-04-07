Flybondi polémico: Abre nuevos vuelos en medio de la tormenta

Con Lovisolo, llegó además el anuncio de un plan de inversión de 1.700 millones de dólares para la renovación y ampliación de la flota, actualmente basada en el modelo de dry lease de aviones Boeing 737-800. La intención bajo el nuevo mapa sería la de integrar aeronaves propias y arrendadas, abriendo paso a otros sistemas más modernos y eficientes como los nuevos Airbus A320 y A321 Neo.

Ahora bien, esa recuperación todavía no se ha plasmado en la práctica, donde se reportan problemas técnicos y mecánicos casi a diario, dejando en tierra gran parte de la flota actual de Flybondi. Algo que se suma a las inclemencias que sufrieron las aeronaves bajo wet lease, donde aviones y tripulaciones de aerolíneas europeas se prestaron a cumplir con las operaciones programadas para la temporada de verano

Esto último colaboró con la fuerte erosión de la imagen de la compañía ante los consumidores y la pérdida de porción del mercado nacional ante sus competidoras, Aerolíneas Argentinas y JetSMART.

Flybondi 2P.jpg Flybondi mantiene retiros voluntarios abiertos.

Qué hace ANAC

Mientras tanto, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) inauguró un nuevo canal de mediación entre pasajeros y aerolíneas. La medida, impulsada desde la Secretaría de Transporte, apunta a canalizar reclamos en el marco del contrato de transporte aéreo en medio de un panorama de creciente conflictividad.

La medida anunciada por ANAC llega en un momento complejo del mercado aerocomercial argentino. En medio de una expansión de las operaciones y una constante desregulación burocrática, la conflictividad entre las empresas y los pasajeros se ha vuelto más notoria.

Dentro del mundo aeronáutico civil, existe un sector crítico de la política de la ANAC, que no aplica consecuencias severas ante los incumplimientos e irregularidades. Algo que la distancia de los estándares internacionales, donde las aerolíneas evitan sanciones para poder mantenerse dentro de los márgenes de ganancias.

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