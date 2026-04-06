Crisis en Medio Oriente: ataque de Irán a países del Golfo mueve al petróleo

El WTI corrió con la misma suerte, aunque mantiene un alza en lo que va de la jornada. Actualmente, los futuros de WTI cotizan a US$113,23 (+0,77%).

En algunos casos, los precios llegaron a cercanos a los US$ 120 por barril en marzo, mientras Arabia Saudita redujo su producción y las rutas alternativas no alcanzan para compensar la caída en los envíos vía Hormuz.

Petróleo e inflación global

Este repunte en los precios del crudo se siente inmediatamente en forma de presión inflacionaria global. En países importadores de energía, el alza de los precios del petróleo se traslada casi de inmediato a los costos de combustibles, logística y producción industrial, lo cual puede redundar en mayores presiones sobre los precios al consumidor.

Según un análisis reciente, que también planteó Kristalina Georgieva, directora del FMI, un aumento del 10% en el precio del petróleo (sostenido a través de los meses) puede elevar la inflación global en alrededor de 0,3% a 0,4%, al tiempo que frena el crecimiento económico.

Además, expertos señalan que las primas pagadas por derivados del crudo, como diésel o combustible para aviones, han subido incluso más que los futuros del petróleo, reflejando cuellos de botella en la cadena logística y las dificultades operativas que enfrenta el mercado físico.

La reacción de los países exportadores ha sido variada. Mientras Arabia Saudita logró mitigar parte del impacto gracias a su infraestructura alternativa de exportación —como el oleoducto que evita Hormuz— otros países como Kuwait o Irak han reportado caídas drásticas en sus ingresos petroleros, que alcanzaron disminuciones superiores al 70% en algunos casos.

La guerra abierta entre Irán y las potencias occidentales ha dejado de ser un conflicto geopolítico aislado para convertirse en un factor estructural de los precios de la energía, con impacto directo en la economía real, en la inflación global y en la estabilidad financiera internacional.

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