La escalada bélica en Medio Oriente protagonizada por Irán contra posiciones de Estados Unidos y países del Golfo está teniendo un impacto directo y rápido en los mercados energéticos globales. La tensión geopolítica se extendió a las infraestructuras energéticas de la región, generando incertidumbre sobre el suministro de crudo y un salto pronunciado en los precios del petróleo.
GUERRA Y PRECIOS
Crisis en Medio Oriente: ataque de Irán a países del Golfo mueve al petróleo
Misiles iraníes afectan bases y rutas clave de exportación. El petróleo subió, aunque luego se niveló a la baja. La inflación global sigue tensionada.
La República Islámica confirmó que sus ataques de hoy, 06/04, con misiles y drones, incluyeron bases militares estadounidenses y diversas instalaciones energéticas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait e Israel, como represalia ante bombardeos previos llevados adelante por fuerzas estadounidenses e israelíes.
Los blancos atacados incluyeron refinerías, plantas petroquímicas y complejos energéticos, lo que elevó la preocupación por la seguridad del suministro petrolero mundial.
Este contexto de enfrentamiento ha coincidido con una interrupción efectiva del tráfico a través del Estrecho de Hormuz, el paso marítimo por el que circula cerca del 20% del petróleo y gas natural del planeta. Esta vía estratégica ha sido parcialmente bloqueada o restringida por Irán y ha obligado a grandes exportadores como Kuwait e Irak a reducir sus exportaciones, dado que su producción depende casi exclusivamente de ese corredor.
La respuesta en el precio del petroleo
La incertidumbre derivada de estas acciones se traduce en números. El petróleo crudo Brent —referencia internacional— subió alrededor de US$1 en las últimas horas, y ha superado los US$ 110 por barril en las últimas ruedas, presionado por el temor de que el suministro global quede limitado si la guerra se prolonga y las rutas marítimas continúan inseguras o cerradas. Sin embargo, luego se estabilizó en alrededor de US$109,44, incluso por debajo de su precio de apertura.
El WTI corrió con la misma suerte, aunque mantiene un alza en lo que va de la jornada. Actualmente, los futuros de WTI cotizan a US$113,23 (+0,77%).
En algunos casos, los precios llegaron a cercanos a los US$ 120 por barril en marzo, mientras Arabia Saudita redujo su producción y las rutas alternativas no alcanzan para compensar la caída en los envíos vía Hormuz.
Petróleo e inflación global
Este repunte en los precios del crudo se siente inmediatamente en forma de presión inflacionaria global. En países importadores de energía, el alza de los precios del petróleo se traslada casi de inmediato a los costos de combustibles, logística y producción industrial, lo cual puede redundar en mayores presiones sobre los precios al consumidor.
Según un análisis reciente, que también planteó Kristalina Georgieva, directora del FMI, un aumento del 10% en el precio del petróleo (sostenido a través de los meses) puede elevar la inflación global en alrededor de 0,3% a 0,4%, al tiempo que frena el crecimiento económico.
Además, expertos señalan que las primas pagadas por derivados del crudo, como diésel o combustible para aviones, han subido incluso más que los futuros del petróleo, reflejando cuellos de botella en la cadena logística y las dificultades operativas que enfrenta el mercado físico.
La reacción de los países exportadores ha sido variada. Mientras Arabia Saudita logró mitigar parte del impacto gracias a su infraestructura alternativa de exportación —como el oleoducto que evita Hormuz— otros países como Kuwait o Irak han reportado caídas drásticas en sus ingresos petroleros, que alcanzaron disminuciones superiores al 70% en algunos casos.
La guerra abierta entre Irán y las potencias occidentales ha dejado de ser un conflicto geopolítico aislado para convertirse en un factor estructural de los precios de la energía, con impacto directo en la economía real, en la inflación global y en la estabilidad financiera internacional.
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