Donald Trump: Irán "puede desaparecer" en cualquier momento y el pueblo "pide bombas"

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Durante las celebraciones de Pascua en los jardines de la Casa Blanca del domingo, Trump también se refirió a que el pueblo iraní celebra los bombardeos estadounidenses porque ellos anhelan la libertad y que no están llevando a cabo manifestaciones porque temen ser ejecutados por el régimen tirano.

"El pueblo iraní, cuando no oye caer bombas, se enfada. Quieren oír bombas porque quieren ser libres. La única razón por la que no están saliendo a protestar, es porque se les informó de que (...) si protestan, serán ejecutados de inmediato", dijo a la prensa durante las celebraciones de Pascua en los jardines de la Casa Blanca.

Trump sobre el operativo de rescate y advertencias a Irán

En la comparecencia pública de este martes sobre la operación militar para rescatar a dos pilotos de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes en territorio iraní, el presidente Donald Trump brindó detalles de las dos misiones de rescate del fin de semana en las que participaron más de 170 aeronaves militares estadounidenses, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna y 13 aeronaves de rescate, para recuperar al primer tripulante y al copiloto.

Trump elogió dichas operaciones del fin de semana en territorio persa, que rescataron al piloto y copiloto sobre quien dijo que estando herido escaló en la montaña mientras trataba sus heridas y utilizó el dispositivo para transmitir su ubicación a las fuerzas estadounidenses.

DONALD TRUMP DONALD TRUMP_RTVE RTVE

Sobre la operación, el mandatario estadounidense la calificó de "histórica" y se ufanó del éxito del rescate de los aviadores estadounidenses en Irán.

“Ordené a las fuerzas armadas estadounidenses que hicieran lo que fuera necesario para traer de vuelta a casa a nuestros valientes guerreros”, aseguró ante los periodistas.

Asimismo, reveló que "en los últimos 37 días, las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo más de 10.000 vuelos de combate sobre Irán, algo inaudito”, y añadió que el F-15 estadounidense derribado la semana pasada en Irán "fue el primer avión tripulado derribado por el enemigo en toda esta operación".

Horas antes de la comparecencia de Trump, Irán rechazó la propuesta estadounidense de alto al fuego antes de la fecha límite fijada por el inquilino de la Casa Blanca, quien advirtió el domingo de Pascua que desataría un infierno en el país persa si este no aceptaba la propuesta estadounidense que incluye desbloquear Ormuz.

En ese sentido, el gobierno iraní le dijo este martes “no” a la propuesta estadounidense, la que le hizo llegar Pakistán y cual contempla una primera fase de alto al fuego de 45 días a cambio de la apertura del estrecho de Ormuz, así como la entrega por parte de Teherán de todo su uranio enriquecido; el compromiso de dejar de patrocinar a grupos armados chiitas —como los hutíes de Yemen y Hezbollah, y la limitación de su producción de misiles como parte de la segunda fase.

La agencia estatal de noticias iraní IRNA informó este lunes que Teherán rechazó la más reciente propuesta de alto el fuego con Israel y Estados Unidos, los dos países que iniciaron los ataques el pasado 28 de febrero.

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