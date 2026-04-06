Donald Trump amenaza a Irán con "volarlo todo" y avergüenza a los republicanos

image

El mandatario de Estados Unidos fijó hasta este martes el plazo para que Irán acepte la propuesta estadounidense para un alto al fuego, a la que Teherán calificó de “ilógica”. Le dio tiempo hasta ese día para que reabra el estrecho de Ormuz, actualmente bajo bloqueo iraní y por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, mientras el precio del crudo en los mercados llegaba en esa jornada a US$ 114 por barril.

Pero los vaivenes de Donald Trump, desde ufanarse públicamente de que la guerra contra Irán ya estaba ganada hasta su presión para que se dobleguen si no quieren desatar un infierno sobre sus cabezas, desconciertan al mundo y al propio gobierno iraní, el cual señala que ha empezado a descreer del republicano desde el momento en que los atacó nuevamente el 28 de febrero, junto a Israel, mientras llevaban a cabo negociaciones con Washington sobre el programa nuclear persa.

En este contexto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró la mañana de este lunes que las reiteradas amenazas del presidente Trump de atacar la infraestructura civil del país constituían crímenes de guerra, al mismo tiempo que se refirió a los esfuerzos diplomáticos de los mediadores como Pakistán y "la negociación no puede ser compatible de ninguna manera con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra".

image Trump y el líder de Irán | FOTOMONTAJE CNN

“En cuanto a las amenazas en nuestra contra, no cabe duda: emitir tales amenazas constituye crímenes de guerra, los fomenta y los normaliza. Amenazar reiteradamente a un país con la destrucción de su infraestructura energética e industrial, al tiempo que se incita al régimen israelí a atacar objetivos civiles, ya sea solo o con su cooperación, constituye un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, declaró Baqaei.

Quórum entre los republicanos y democratas: en contra de la guerra de Trump a Irán

Con un nuevo frente de guerra abierto en Irán, las republicanas Marjorie Taylor Greene y Candace Owens, amiga del asesinado Charlie Kirk —sobre quien el ex asesor antiterrorista del Gobierno puso en duda el móvil del homicidio—, aseguran que Trump se “ha vuelto loco” por lanzar en vísperas de Pascua un ultimátum a la infraestructura civil del Irán, lo que violaría los convenios de Ginebra, así como por no escuchar las plegarias de la mayoría de los estadounidenses que no quieren entrar formalmente en una guerra por culpa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

"En la mañana del Domingo de Pascua, esto fue lo que publicó el presidente Trump. Todos los miembros de su administración que se dicen cristianos deben arrodillarse, pedir perdón a Dios, dejar de idolatrar al presidente e intervenir en la locura de Trump", dijo este domingo Marjorie Taylor Greene, la congresista republicana por el distrito 14 de Georgia, del ala nacionalista del MAGA y quien rompió con él hace poco por el caso Epstein, sobre el posteo de Pascua del presidente en el que advirtía a Irán que destruirá todos sus puentes y plantas eléctricas.

"Los conozco a todos, a él y a todos los demás, y él se ha vuelto loco, y todos ustedes son cómplices. No estoy defendiendo a Irán, pero seamos honestos sobre todo esto. El estrecho está cerrado porque Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra no provocada contra Irán basándose en las mismas mentiras nucleares que han estado contando durante décadas: que en cualquier momento Irán desarrollaría un arma nuclear. ¿Sabes quién tiene armas nucleares? Israel", lanzó la republicana en su posteo en X, coincidiendo con Joe Kent, el asesor antiterrorista de Donald Trump hasta hace dos semanas, que renunció aludiendo a que Irán no estaba al borde de desarrollar un arma nuclear; acusó abiertamente de entrar en guerra por el "lobby israelí" y aseveró que Charlie Kirk.

image Charlie Kirk, asesinado en sepiembre del año pasado en Utah, y Marjorie Taylor Greene | GENTILEZA BLOOMBERG

"Son más que capaces de defenderse por sí mismos sin que Estados Unidos tenga que librar sus guerras, matar a personas inocentes y niños, y pagar por ello. Las amenazas de Trump de bombardear centrales eléctricas y puentes perjudican al pueblo iraní, precisamente al pueblo que Trump afirmaba estar liberando", soltó la militante republicana de las filas del MAGA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/FmrRepMTG/status/2040789438494585175&partner=&hide_thread=false On Easter morning, this is what President Trump posted.

Everyone in his administration that claims to be a Christian needs to fall on their knees and beg forgiveness from God and stop worshipping the President and intervene in Trump’s madness.

I know all of you and him and he… pic.twitter.com/DgR74YjPQf — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene (@FmrRepMTG) April 5, 2026

"En Pascua, más que nunca, como cristianos debemos recordar que el Hijo de Dios murió y resucitó para que podamos ser perdonados de una vez por todas por nuestros pecados. Jesús nos mandó amarnos y perdonarnos unos a otros, incluso a nuestros enemigos. Nuestro presidente no es cristiano y sus palabras y acciones no deberían ser apoyadas por los cristianos. Los cristianos en la administración deberían buscar la paz. Instamos al Presidente a que promueva la paz. No intensificar una guerra que perjudica a la gente. Esto NO es lo que le prometimos al pueblo estadounidense cuando votó masivamente en 2024, lo sé, estuve allí más que la mayoría. Esto no es hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, esto es maldad", sentenció Taylor Greene.

Al igual que Marjorie Taylor Greene, la influencer Candace Owens, amiga del asesinado Charlie Kirk, instó a las tropas estadounidenses a renunciar a la guerra de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu, tras la renuncia del asesor antiterrorista de Trump, Joe Kent, y a sabiendas de que en las últimas horas la Casa Blanca ordenó al Jefe del Estado Mayor del Ejército dimitir por sus discrepancias con la guerra.

Esta es una administración satánica. Todos sabemos que sionistas satánicos ocupan la Casa Blanca y el Congreso debe actuar para destituir al Rey Loco Trump. Esta es una administración satánica. Todos sabemos que sionistas satánicos ocupan la Casa Blanca y el Congreso debe actuar para destituir al Rey Loco Trump.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RealCandaceO/status/2040918596239446051&partner=&hide_thread=false This is a satanic administration. We all realize that satanic Zionists occupy the White House and Congress needs to move to have the Mad King Trump removed.

All of our lives may depend upon other countries realizing that Trump is deeply unwell and surrounded by religious… — Candace Owens (@RealCandaceO) April 5, 2026

"Puede que nuestras vidas dependan de que otros países se den cuenta de que Donald Trump está gravemente enfermo y rodeado de fanáticos religiosos que lo han convencido de que es un mesías. Nos encontramos en territorio desconocido. Los líderes de todo el mundo deben actuar en consecuencia", escribió Candace Owens en redes sociales, quien, al igual que el asesor antiterrorista Joe Kent, puso en duda la versión oficial de que Charlie Kirk fue asesinado por un lobo solitario insano e inculpó al gobierno israelí de estar detrás del homicidio, dado que el influencer de ultraderecha había criticado la guerra en Gaza y se oponía a un conflicto con Irán.

En la misma línea que Owens y Greene, Elliott Abrams, quien se desempeñó como representante especial para Irán en la primera administración Trump, aseguró ante CBS News que castigar a la población iraní perjudicaría la causa estadounidense, en alusión al posteo del domingo de Pascua de Trump. "Queremos que el pueblo iraní esté de nuestro lado", afirmó. "Prefiero que ataquemos objetivos del régimen, activos que utilizan para reprimir al pueblo iraní, no activos que los iraníes utilizan para su vida cotidiana", soltó.

"Las centrales eléctricas abastecen de energía a hospitales, escuelas, plantas de tratamiento de agua y demás elementos esenciales para la vida diaria de la población civil", declaró Tess Bridgeman, asesora legal del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Obama, al corresponsal de seguridad nacional de CBS News, David Martin.

Destruir todas las centrales eléctricas y amenazar con acciones coercitivas contra la población civil para obligar a un gobierno a negociar son actos totalmente ilegales Destruir todas las centrales eléctricas y amenazar con acciones coercitivas contra la población civil para obligar a un gobierno a negociar son actos totalmente ilegales

La salida de Joe Kerry expone la división interna en el Gobierno de Trump, debido la guerra en Irán: el ala dura del MAGA y congresistas del Partido Republicano, indignados.

image

La renuncia de Joe Kent, un alto cargo de Inteligencia de Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo, ha dejado al descubierto las fisuras irreversibles dentro del Gobierno de Donald Trump, pero, a la vez, ha expuesto la grave polarización ideológica dentro de las filas del MAGA con respecto al nuevo frente de guerra abierto contra Irán.

Kent, un oficial antiterrorista de Trump que dimitió hace 15 días, dijo que no estaba de acuerdo en iniciar una guerra con Irán, país que para él “no era una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense”. Es más, en su carta de renuncia, aseguró que los bombardeos en el país persa son solamente un resultado directo de la presión por parte del “lobby israelí” y de "una campaña de desinformación", poniendo sobre la palestra las divisiones en la administración de Trump.

Embed https://www.youtube.com/watch?v=d3LA8lyR3hE&time_continue=10&source_ve_path=MjM4NTE&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Furgente24.com%2F

En una entrevista para The Tucker Carlson Show, Joe Kent lanzó varias acusaciones que dejaron boquiabierto al propio presentador republicano, incluyendo afirmaciones de que el régimen iraní no estaba al borde de desarrollar una bomba nuclear y expuso dudas sobre el asesinato de Charlie Kirk, uno de los influencers del MAGA que desde el 2024 empezaba a cuestionar el alineamiento estadounidense al "sionismo israelí" y que ya anticipaba que entrar en un conflicto con Teherán significaría ingresar a las fauces de una bestia.

Pero Kent, un ex oficial del Ejército estadounidense y antiguo oficial paramilitar de la CIA, no es el único republicano que ha expresado su antipatía por la guerra estadounidense e israelí contra Irán, que ha iniciado el 28 de febrero y opera bajo la excusa de querer desmantelar el programa nuclear del patrocinador del terrorismo

Al igual que Kent, varias las figuras republicanas, influencers del MAGA y reconocidas estrellas de los podcast conservadores condenan el liderazgo de Trump por haber fallado a su compromiso de campaña de “no iniciar otra guerra” como la de Irak y por quedarle grande el “Make America Great Again / Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez”.

image Candance Owens, Tucker Carlson y Nick Fuentes: se autoproclaman como "antisionistas", pero detractores de ellos los acusan de "antisemitas".

De ese lado de la vereda, entre las voces críticas de la política exterior de Trump se encuentran el expresentador de Fox, Tucker Carlson; la influencer divulgadora de teorías conspiranoicas y amiga de Charlie Kirk, Candace Owens; y la estrella de podcast conservadora, Nick Fuentes.

En cuanto a Tucker Carlson, figura clave del MAGA, ha estado denunciando que su "familia fue amenazada" por el primer ministro de Israel, habló de "ataques de falsa bandera" en el Golfo Pérsico "perpetrados por el Mossad" para fracturar al islam, dijo que Jeffrey Epstein era un agente israelí y elogió este miércoles al asesor antiterrorista de Trump, expresando su esperanza de que su dimisión fuera el “inicio de la tan esperada revelación de la verdad”.

Carlson también se hizo eco de la afirmación de Kent de que Israel estaba dirigiendo la política exterior estadounidense.

Embed - Tucker Carlson cuestiona el impacto destructivo de las operaciones militares de Israel

El MAGA se quiebra por la guerra en Irán y los archivos del caso Epstein: Trump es "mala palabra" para algunos

En la misma línea que Tucker Carlson, congresistas republicanos han roto en el último tiempo con Donald Trump, argumentando que el presidente faltó a su palabra de Make America Great Again al iniciar un nuevo foco de conflicto en Medio Oriente solo para defender a Israel, exponiéndolos a todos a sufrir atentados del terrorismo yihadista. Muchos ya habían abandonado el barco tras percatarse que Trump aparecía 38 mil veces mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein, el financista pedófilo que murió en su celda en el 2019 a la espera de su juicio por liderar una red de trata global.

Atacar a Irán “no hará desaparecer los archivos de Epstein”, advirtió a Trump el legislador republicano Thomas Massie, lo que demuestra una fractura al seno del Partido Republicano.

Megyn Kelly, la ex personalidad de Fox News y que ahora tiene su propia plataforma en línea, también ha cuestionado si la guerra es "buena para Estados Unidos", al igual que Candace Owens, otra influencer popular que apoyó a Trump en 2024, amiga de Charlie Kirk y quien se ha convertido en una crítica acérrima del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu . "No entiendo cómo no se da cuenta de cómo está reaccionando su base, su base real, en este momento", dijo Owens sobre el presidente durante una entrevista el miércoles.

Kelly y Owens se encuentran entre los muchos podcasters disidentes que citan al fallecido Charlie Kirk. Kirk se opuso a la guerra contra Irán antes de ser asesinado en septiembre pasado. (Wall Street Journal) Kelly y Owens se encuentran entre los muchos podcasters disidentes que citan al fallecido Charlie Kirk. Kirk se opuso a la guerra contra Irán antes de ser asesinado en septiembre pasado. (Wall Street Journal)

image La republicana Marjorie Taylor Greene hizo campaña a favor de Trump (al fondo) en su distrito de Georgia el 9 de marzo de 2024. Ahora, tras haber roto con la administración por el caso Epstein, se muestra indignada por los seis militares estadounidenses muertos en la guerra contra Irán y por los 140 soldados heridos (quemaduras graves y traumatismo encefálicos)

En un posteo en X, la congresista del MAGA Marjorie Taylor Greene, quien ya había roto con Donald Trump por el caso Epstein, afirmó que había hablado con "algunos de los principales líderes conservadores de America First" y que existía un amplio consenso en que el partido había sido "secuestrado por Lindsey Graham, Mark Levin y los republicanos neoconservadores del establishment contra los que todos votamos", haciendo referencia al acérrimo partidario de Trump en el Senado y a una personalidad de la radio conservadora.

¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras ¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras

En la vereda contraria a la facción republicana que se autodefine como "antisionista", se hallan el senador estadounidense Lindsey Graham, un firme defensor de Israel, y Laura Loomer, presentadora de podcasts e influencer conservadora que habla con Trump con regularidad. De hecho, la influencer proisraelí afirmó que los podcasters que están en contra de la guerra son "la derecha woke" y los acusó de antisemitas y de estar pagados por intereses extranjeros "para dividir a la base", aunque no existen pruebas de tales pagos.

image

Los ataques cruzados en redes sociales entre estos influencers proisraelís y los conservadores antisionistas, ambos de la línea dura del MAGA, se han vuelto feroces y personales. Mark Levin, presentador de Fox News y partidario de no llevar una guerra contra Irán, lleva meses atacando a Kelly en X y recientemente la llamó "un desastre emocionalmente desequilibrado, lascivo y petulante". Ella respondió en X diciendo que Levin tenía "micropene".

Incluso Trump intervino, defendiendo a Levin, a quien calificó de "un verdadero gran patriota estadounidense", que estaba "en cierto modo asediado por otras personas con mucha menos inteligencia".

Kelly acusó entonces a Levin de “llorarle a papá”.

Más noticias en Urgente24:

Reforma a la Ley de Glaciares: Para el Gobierno, no pasa de esta semana

La Mileinización de Luis Caputo: con la economía en rojo, arremetió contra los periodistas

El ocaso de un gigante de lácteos: Verónica atraviesa su peor momento

Cada vez más vínculos estrechos entre los libertarios y los narcos