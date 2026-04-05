El Reino Unido tienta a Anthropic tras su choque con Donald Trump

Aunque los funcionarios admiten que una salida a bolsa simultánea en Londres y Nueva York es improbable, la propuesta refuerza la imagen de la City como un refugio seguro para empresas que buscan distanciarse de las turbulencias políticas de la administración Trump.

El factor ético frente al gasto militar de Trump

El conflicto central radica en la negativa de Anthropic a permitir que su tecnología dicte tácticas de guerra, una postura que ha enfurecido al Departamento de Defensa estadounidense. En contraste, el secretario de Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, ha enfocado su discurso en el talento y la innovación colaborativa.

A través de un memorando de entendimiento firmado el año pasado, el Reino Unido busca garantizar una cadena de suministro segura de IA que priorice el progreso científico sobre el uso militar ofensivo, posicionando a Londres como la capital ética de la inteligencia artificial.

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