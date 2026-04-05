Estratégicamente, el Reino Unido ha intensificado sus esfuerzos para atraer a Anthropic, la gigante de la inteligencia artificial valorada en 380.000 millones de dólares. La ofensiva diplomática surge tras los ataques del presidente Donald Trump, quien calificó a la empresa de "izquierda radical" por negarse a ceder sus "líneas rojas" éticas en aplicaciones bélicas.
PARA UK LA IA ES CUESTIÓN DE SOBERANÍA
El Reino Unido tienta a Anthropic tras su choque con Donald Trump
Keir Starmer busca capitalizar la disputa entre Anthropic y el Pentágono para convertir al Reino Unido en la base soberana de la inteligencia artificial global
Mientras Washington etiqueta a la startup como un riesgo para la cadena de suministro, Downing Street y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ofrecen a la firma de Dario Amodei un entorno de "estabilidad y proporcionalidad" para expandir sus operaciones fuera de USA, según The Financial Times.
Keir Starmer: La IA como cuestión de soberanía nacional
El gobierno británico reconoce la falta de un competidor nacional que pueda rivalizar con los gigantes estadounidenses, por lo que su estrategia se centra en alianzas profundas. Recientemente, se anunció la creación de un laboratorio estatal de investigación de 40 millones de libras destinado a avances en salud y transporte.
Persuadir a Anthropic para que amplíe su centro de investigación en Londres —donde ya emplea a 200 personas— es una pieza clave para reducir la dependencia de infraestructuras extranjeras y fomentar una IA "soberana" que se alinee con los estándares de seguridad británicos.
Londres: El nuevo campo de batalla de Silicon Valley
La capital británica se está transformando en el mayor centro de IA fuera de Estados Unidos. Mientras Google DeepMind finaliza su campus de mil millones de libras en King's Cross y OpenAI expande significativamente su presencia, el Reino Unido sueña con una ambiciosa "doble cotización" en bolsa para Anthropic.
Aunque los funcionarios admiten que una salida a bolsa simultánea en Londres y Nueva York es improbable, la propuesta refuerza la imagen de la City como un refugio seguro para empresas que buscan distanciarse de las turbulencias políticas de la administración Trump.
El factor ético frente al gasto militar de Trump
El conflicto central radica en la negativa de Anthropic a permitir que su tecnología dicte tácticas de guerra, una postura que ha enfurecido al Departamento de Defensa estadounidense. En contraste, el secretario de Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, ha enfocado su discurso en el talento y la innovación colaborativa.
A través de un memorando de entendimiento firmado el año pasado, el Reino Unido busca garantizar una cadena de suministro segura de IA que priorice el progreso científico sobre el uso militar ofensivo, posicionando a Londres como la capital ética de la inteligencia artificial.
Otras noticias en Urgente24
Con enojo Chile suspende compra de gas natural a Argentina por "mala calidad"
Darío Wasserman, el marido de Pilar Ramírez: Las mamushkas de Karina Milei
La nueva miniserie de 8 capítulos perfecta para devorar este finde largo
No viene de Putin: Milei y los libertarios pierden a raudales su "capital simbólico"
Ay, Manuel: La foto archivo de Adorni en "Vancouver" (que era Aruba...)