FOMO: el nuevo miedo que la inteligencia artificial introdujo en la psiquis humana

La paradoja de la escalera de Escher

Delegar tareas tediosas a la IA suena idílico, pero la realidad suele ser una "escalera de Escher": organizas tus tareas para que la IA las haga, pero luego debés supervisar a la IA, lo que genera más trabajo administrativo.

El riesgo es real. En redes sociales como X, ya circulan historias de terror, como el agente OpenClaw que, tras una orden mal interpretada, comenzó a borrar bandejas de entrada a velocidad luz.

Incluso cuando funciona, el resultado no siempre es el descanso. Francesco Bonacci, de la startup Cua, confesó que el tiempo libre que le ganaba a la IA lo terminaba invirtiendo en más proyectos, terminando el día con una fatiga cognitiva demoledora.

El agotamiento de la "Élite Tech"

Un estudio citado por Harvard Business Review en una empresa tecnológica reveló que, tras el entusiasmo inicial y la sensación de realización, los empleados terminaron con cargas de trabajo incrementadas y una capacidad de toma de decisiones debilitada.

Como bien dice el profesor de Wharton, Ethan Mollick: "Las revoluciones industriales, al final, funcionan bien. Pero vivirlas es bastante duro". Estamos en esa fase incómoda donde la tecnología promete liberarnos, pero por ahora, solo parece darnos más correos que responder y más sistemas que vigilar.

La socióloga Martha Beck argumenta que "el ahora renombrado síndrome de perderse de algo es un fenómeno social generalizado que básicamente descansa en el autoengaño tanto por parte del internauta emisor como de la víctima receptora".

La fabulosa vida que en la imaginación del espectador frustrado y hambriento está ocurriendo en la pantalla y al que no es invitado, por desgracia, no existe, añade la escritora.

Es muy sencillo olvidar desde hace mucho tiempo que el transcurrir cotidiano de los demás realmente ocurre sin la emoción inferida en una presentación audiovisual, no se debe sentir algún interés cegador y desgastante de la falsedad pincelada de felicidad que pasa de largo ante nosotros.

¿En verdad a los simples terrenales que disfrutan por entero sus vidas, corresponderá a un suceso de trascendencia?

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