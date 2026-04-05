La Mileinización de Luis Caputo: con la economía en rojo, arremetió contra los periodistas

Al mismo tiempo, culpó a los periodistas de la inflación. Dijo que el aumento de precios se da porque la gente tiene miedo por lo que escucha, entonces compra dólares y los atesora. De paso, aprovechó para arremeter contra los trabajadores de prensa, quienes “hablan de sensaciones” cuando los números oficiales dicen que hay consumo histórico y eso perjudica el desarrollo del país.

Caputo no se quedó ahí y también le tiró un palo a Maquiavelo. Dijo:

Maquiavelo le hizo tanto daño a la política, como Keynes a la economía. Maquiavelo le hizo tanto daño a la política, como Keynes a la economía.

Evidentemente, el ministro no iba a perdonar a nadie esta noche.

El periodismo

El ministro de economía también mostró un gran enojo hacia los periodistas en otros sentidos. Se quejó con Luis Majul de que trabajadores de LN+ le dijeron a amigos de él que los presionaban para hablar mal del gobierno e incluso recordó a otros periodistas, que habían acusado a su familia de querer asesinar a Cristina Kirchner años atrás. "¿Qué pasa si alguien en la calle les hace algo?", reflexionó antes de repetir que muchos periodistas son lo peor que existe.

Evidentemente, el ministro Luis Caputo fue preparado para arremeter contra los periodistas, lo cual debe ser bien aceptado por sus seguidores y votantes, o lo habrán asesorado en esos términos. Es realmente llamativa la cantidad de veces que habló con marcado desprecio y de manera soberbia contra los trabajadores de prensa, en una especie de Mileinización del ministro.

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