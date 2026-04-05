El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a dar la cara en una entrevista con Luis Majul y aseguró que 2027 no será un año electoral marcado por tensiones financieras, sino “un paseo por el parque”. La definición, que llamó la atención, sintetiza el mensaje que el Gobierno quiere dar sobre esta etapa de la economía.
¡SE PUSO LA PELUCA!
La Mileinización de Luis Caputo: con la economía en rojo, arremetió contra los periodistas
El ministro de economía, Luis Caputo, culpó a periodistas, oposición y al estrecho de Ormuz por la falta de logros. Aprovechó y se diferenció de Horacio Marín.
El ministro volvió a culpar a otros por la falta de logros propios. Dijo que la incertidumbre en los mercados surge del temor a un posible retorno del kirchnerismo, que según el ministro representa “el infierno para la mayoría de la gente”.
Préstamos hipotecarios del Banco Nación
Una de las polémicas más importantes de la semana fue el otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a importantes funcionarios públicos, influidos Federico Furiase y Felipe Nuñez del ministerio de Economía. Luis Caputo explicó que él mismo los incentivó a tomar los créditos y que todo fue realizado legalmente. Por eso, criticó a los medios de comunicación por ni siquiera investigar antes las condiciones de las maniobras.
Inflación y datos oficiales
Sobre la inflación, destacó que puede llegar a subir por los efectos de la guerra en Medio Oriente y el aumento en el precio del petróleo, momento en el que aprovechó para diferenciarse de Horacio Marín por implementar una fijación del precio del combustible posiblemente por 45 días.
Caputo dijo que él cree en las fuerzas del mercado, no implementaría un “barril criollo”.
Al mismo tiempo, culpó a los periodistas de la inflación. Dijo que el aumento de precios se da porque la gente tiene miedo por lo que escucha, entonces compra dólares y los atesora. De paso, aprovechó para arremeter contra los trabajadores de prensa, quienes “hablan de sensaciones” cuando los números oficiales dicen que hay consumo histórico y eso perjudica el desarrollo del país.
Caputo no se quedó ahí y también le tiró un palo a Maquiavelo. Dijo:
Evidentemente, el ministro no iba a perdonar a nadie esta noche.
El periodismo
El ministro de economía también mostró un gran enojo hacia los periodistas en otros sentidos. Se quejó con Luis Majul de que trabajadores de LN+ le dijeron a amigos de él que los presionaban para hablar mal del gobierno e incluso recordó a otros periodistas, que habían acusado a su familia de querer asesinar a Cristina Kirchner años atrás. "¿Qué pasa si alguien en la calle les hace algo?", reflexionó antes de repetir que muchos periodistas son lo peor que existe.
Evidentemente, el ministro Luis Caputo fue preparado para arremeter contra los periodistas, lo cual debe ser bien aceptado por sus seguidores y votantes, o lo habrán asesorado en esos términos. Es realmente llamativa la cantidad de veces que habló con marcado desprecio y de manera soberbia contra los trabajadores de prensa, en una especie de Mileinización del ministro.
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