Irán rechazó categóricamente la propuesta de Estados Unidos antes del plazo límite fijado para este martes por parte del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó el domingo de Pascua “con volarlo todo” si el país no reabria el estrecho de Ormuz y no aceptaba el acuerdo, incluyendo la amenaza de atacar la infraestructura energética, el transporte y las plantas desalinizadoras del país persa si el régimen no aceptaba el acuerdo.
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Irán comunica su "NO" a la propuesta de USA y Trump retruca: "será eliminado"
Irán rechaza la propuesta estadounidense de alto al fuego antes de la fecha límite fijada por Trump, quien advirtió que desatará un infierno en el país persa.
El gobierno iraní le dijo “no” a la propuesta estadounidense, la que le hizo llegar Pakistán y cual contempla una primera fase de alto al fuego de 45 días a cambio de la apertura del estrecho de Ormuz, así como la entrega por parte de Teherán de todo su uranio enriquecido; el compromiso de dejar de patrocinar a grupos armados chiitas —como los hutíes de Yemen y Hezbollah, y la limitación de su producción de misiles como parte de la segunda fase.
La agencia estatal de noticias iraní IRNA informó este lunes que Teherán rechazó la más reciente propuesta de alto el fuego con Israel y Estados Unidos, los dos países que iniciaron los ataques el pasado 28 de febrero.
"No aceptaremos simplemente un alto el fuego (...) Solo aceptamos el fin de la guerra con garantías de que no seremos atacados nuevamente", declaró este lunes a la agencia de noticias AP Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo.
La respuesta escrita de Teherán fue transmitida directamente a través de los mediadores. En ella, el país persa solicitó garantías para un alto el fuego permanente, el levantamiento de las sanciones, una indemnización por los daños causados en la guerra, así como un nuevo acuerdo para gobernar el estrecho de Ormuz, por donde el régimen iraní ya cobra sus peajes mientras bloquea la circulación de los buques de los “aliados del sionismo”.
Según los funcionarios que dialogaron con IRNA y otros anónimos que conversaron con The Wall Street Journal, entre las exigencias de Teherán para poner fin a la guerra, desatada por EE.UU. e Israel el 28 de febrero, se incluyen el fin de todos los conflictos en la región, como el freno al asedio israelí en Gaza y Líbano, así como las garantías de que Israel no atacará a Hezbolá, la milicia chií libanesa.
El "no" de Irán contra el plan estadounidense fue transmitido por el régimen persa en medio de la retórica contradictoria de Trump, que afirma ante el mundo que negocia vía diplomática con ellos, mientras también emite una serie de advertencias, como que se apoderará del petróleo iraní y que destruirá centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, lo que constituiría crímenes de guerra.
"El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!! Abran el puto estrecho, locos cabrones, o vivirán en el infierno: ¡YA VERÁN! Alabado sea Alá. El presidente DONALD J. TRUMP", escribió Trump en Truth Social este domingo, en vísperas de Pascua, amenazando abiertamente con realizar nuevos ataques contra la infraestructura energética de Irán, incluyendo plantas desalinizadoras y contra el transporte iraní.
Trump contesta al desacato de Irán: "eliminado en una noche"
El presidente estadounidense Donald Trump dio una breve rueda de prensa durante este lunes, en la que aprovechó para describir las labores de rescate del fin de semana de los dos pilotos estadounidenses que se eyectaron y aterrizaron con vida en Irán tras que misiles iraníes derribaran sus aeronaves.
“Ordené a las fuerzas armadas estadounidenses que hicieran lo que fuera necesario para traer de vuelta a casa a nuestros valientes guerreros”, dijo Trump a los periodistas.
En su discurso, también retrucó a Irán con una nueva advertencia de muerte, tras que Teherán rechazara la propuesta estadounidense, al afirmar que el país persa puede ser "eliminado en una noche".
En otro momento de su speech, el republicano se ufanó del éxito de la guerra de Estados Unidos contra Irán, a pesar de que esta le ha generado costos políticos y económicos, diciendo que marcha viento en popa y que las fuerzas estadounidenses podrían "derrotar" a todo el país en una sola noche, aludiendo indirectamente al uso de una bomba atómica contra el territorio persa.
“Todo el país puede ser derrotado en una sola noche”, dijo Trump. “Y esa noche podría ser mañana mismo”, arremetió.
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