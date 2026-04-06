Irán comunica su "NO" a la propuesta de USA y Trump retruca: "será eliminado"

Según los funcionarios que dialogaron con IRNA y otros anónimos que conversaron con The Wall Street Journal, entre las exigencias de Teherán para poner fin a la guerra, desatada por EE.UU. e Israel el 28 de febrero, se incluyen el fin de todos los conflictos en la región, como el freno al asedio israelí en Gaza y Líbano, así como las garantías de que Israel no atacará a Hezbolá, la milicia chií libanesa.

El "no" de Irán contra el plan estadounidense fue transmitido por el régimen persa en medio de la retórica contradictoria de Trump, que afirma ante el mundo que negocia vía diplomática con ellos, mientras también emite una serie de advertencias, como que se apoderará del petróleo iraní y que destruirá centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, lo que constituiría crímenes de guerra.

"El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!! Abran el puto estrecho, locos cabrones, o vivirán en el infierno: ¡YA VERÁN! Alabado sea Alá. El presidente DONALD J. TRUMP", escribió Trump en Truth Social este domingo, en vísperas de Pascua, amenazando abiertamente con realizar nuevos ataques contra la infraestructura energética de Irán, incluyendo plantas desalinizadoras y contra el transporte iraní.

image La misión de Irán ante la ONU pidió este domingo al organismo que actúe ahora: "Una vez más, el presidente de Estados Unidos amenaza abiertamente con destruir infraestructuras esenciales para la supervivencia de la población civil en Irán".

Trump contesta al desacato de Irán: "eliminado en una noche"

El presidente estadounidense Donald Trump dio una breve rueda de prensa durante este lunes, en la que aprovechó para describir las labores de rescate del fin de semana de los dos pilotos estadounidenses que se eyectaron y aterrizaron con vida en Irán tras que misiles iraníes derribaran sus aeronaves.

“Ordené a las fuerzas armadas estadounidenses que hicieran lo que fuera necesario para traer de vuelta a casa a nuestros valientes guerreros”, dijo Trump a los periodistas.

En su discurso, también retrucó a Irán con una nueva advertencia de muerte, tras que Teherán rechazara la propuesta estadounidense, al afirmar que el país persa puede ser "eliminado en una noche".

image El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla ante los medios en los jardines de la Casa Blanca durante el tradicional lunes de Pascua, el 6 de abril de 2026. | GENTILEZA REUTERS

En otro momento de su speech, el republicano se ufanó del éxito de la guerra de Estados Unidos contra Irán, a pesar de que esta le ha generado costos políticos y económicos, diciendo que marcha viento en popa y que las fuerzas estadounidenses podrían "derrotar" a todo el país en una sola noche, aludiendo indirectamente al uso de una bomba atómica contra el territorio persa.

“Todo el país puede ser derrotado en una sola noche”, dijo Trump. “Y esa noche podría ser mañana mismo”, arremetió.

Más noticias en Urgente24:

Reforma a la Ley de Glaciares: Para el Gobierno, no pasa de esta semana

La Mileinización de Luis Caputo: con la economía en rojo, arremetió contra los periodistas

El ocaso de un gigante de lácteos: Verónica atraviesa su peor momento

Cada vez más vínculos estrechos entre los libertarios y los narcos