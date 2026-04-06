¿Adorni gastó US$ 30.000 en Aruba?; Podría llegar la paz a Irán por 45 días

Lo cierto es que durante su gestión se van estrechando cada vez más los vínculos con actores ligados al narcotráfico.

Ocurrió con los libertarios José Luis Espert, Lorena Villaverde y Mariano Cúneo Libarona.

Ahora, se supo que la escribana Adriana Nechevenko, quien entró 7 veces a la Casa Rosada para ver a Manuel Adorni, ya pisó Comodoro Py en 2014, cuando declaró como testigo en un mega juicio contra una organización dedicada al tráfico de efedrina

Embed - Vínculos peligrosos: De la causa Efedrina a los despachos del Gobierno de Milei.

3-¿Se detiene la guerra en Irán?

En vísperas de la nueva fecha límite de Donald Trump a Irán para que reabra el Estrecho de Ormuz (sería a las 11 de la noche del martes 7 de abril en Argentina) Washington, Teherán y un grupo de mediadores regionales están discutiendo los términos de un posible alto el fuego de 45 días.

El parate podría conducir al fin definitivo de la guerra, según un informe del sitio web de noticias ‘Axios’ que cita a 4 fuentes de los países involucrados.