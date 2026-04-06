¿Adorni gastó US$ 30.000 en Aruba?; Podría llegar la paz a Irán por 45 días

1-El diputado Esteban Paulón denuncia lo que Manuel Adorni gastó en Aruba
El hotel que visitó la familia del jefe de gabinete durante las fiestas de 2024 cuesta US$ 1.000 la noche por habitación
El diputado Esteban Paulón denunciò que Adorni gastó US$ 30.00 en Aruba; podría llegar la paz a Irán por 45 días; Milei suma escándalos narcos a cada paso.
El hotel que visitó la familia del jefe de gabinete durante las fiestas de 2024 cuesta US$ 1.000 la noche por habitación
Viajaron vía Perú y volvieron a Buenos Aires vía Ecuador.
El legislador nacional denunció:
El presidente Javier Milei dijo alguna vez… "PREFIERO LA MAFIA AL ESTADO PORQUE LA MAFIA TIENE CÓDIGOS, NO MIENTE Y CUMPLE."
Lo cierto es que durante su gestión se van estrechando cada vez más los vínculos con actores ligados al narcotráfico.
Ocurrió con los libertarios José Luis Espert, Lorena Villaverde y Mariano Cúneo Libarona.
Ahora, se supo que la escribana Adriana Nechevenko, quien entró 7 veces a la Casa Rosada para ver a Manuel Adorni, ya pisó Comodoro Py en 2014, cuando declaró como testigo en un mega juicio contra una organización dedicada al tráfico de efedrina
En vísperas de la nueva fecha límite de Donald Trump a Irán para que reabra el Estrecho de Ormuz (sería a las 11 de la noche del martes 7 de abril en Argentina) Washington, Teherán y un grupo de mediadores regionales están discutiendo los términos de un posible alto el fuego de 45 días.
El parate podría conducir al fin definitivo de la guerra, según un informe del sitio web de noticias ‘Axios’ que cita a 4 fuentes de los países involucrados.