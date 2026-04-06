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¿Adorni gastó US$ 30.000 en Aruba?; Podría llegar la paz a Irán por 45 días

El diputado Esteban Paulón denunciò que Adorni gastó US$ 30.00 en Aruba; podría llegar la paz a Irán por 45 días; Milei suma escándalos narcos a cada paso.

06 de abril de 2026 - 18:46
Donald Trump y lìder de Irán

Donald Trump y lìder de Irán

ASAHI NEWS

1-El diputado Esteban Paulón denuncia lo que Manuel Adorni gastó en Aruba

El hotel que visitó la familia del jefe de gabinete durante las fiestas de 2024 cuesta US$ 1.000 la noche por habitación

Viajaron vía Perú y volvieron a Buenos Aires vía Ecuador.

El legislador nacional denunció:

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Por todos estos gastos, el blanco no les cierra porque se trata de un viaje de unos US$ 30.000 para 4 personas ya que durante las fiestas se trata de alta temporada. Por todos estos gastos, el blanco no les cierra porque se trata de un viaje de unos US$ 30.000 para 4 personas ya que durante las fiestas se trata de alta temporada.

Embed - Escándalo en Aruba: Denuncian que Adorni gastó US$ 30.000 en sus vacaciones

2-Libertarios vinculados a los narcos

El presidente Javier Milei dijo alguna vez… "PREFIERO LA MAFIA AL ESTADO PORQUE LA MAFIA TIENE CÓDIGOS, NO MIENTE Y CUMPLE."

Lo cierto es que durante su gestión se van estrechando cada vez más los vínculos con actores ligados al narcotráfico.

Ocurrió con los libertarios José Luis Espert, Lorena Villaverde y Mariano Cúneo Libarona.

Ahora, se supo que la escribana Adriana Nechevenko, quien entró 7 veces a la Casa Rosada para ver a Manuel Adorni, ya pisó Comodoro Py en 2014, cuando declaró como testigo en un mega juicio contra una organización dedicada al tráfico de efedrina

Embed - Vínculos peligrosos: De la causa Efedrina a los despachos del Gobierno de Milei.

3-¿Se detiene la guerra en Irán?

En vísperas de la nueva fecha límite de Donald Trump a Irán para que reabra el Estrecho de Ormuz (sería a las 11 de la noche del martes 7 de abril en Argentina) Washington, Teherán y un grupo de mediadores regionales están discutiendo los términos de un posible alto el fuego de 45 días.

El parate podría conducir al fin definitivo de la guerra, según un informe del sitio web de noticias ‘Axios’ que cita a 4 fuentes de los países involucrados.

Embed - Reloj en cero: Washington y Teherán al borde del acuerdo (o el abismo).

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