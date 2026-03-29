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BOMBARDEAN REDES ELÉCTRICAS

Pese a promesas de Trump, Teherán quedó a oscuras por ataques de USA e Israel

El Ministerio de Energía iraní confirmó cortes de electricidad generalizados a pesar que Donald Trump ofreció una moratoria negociadora hasta el 6 de abril.

29 de marzo de 2026 - 19:33
Trump e Israel bombardean Teherán

Trump e Israel bombardean Teherán

El ministro de energía de Irán, Abbas Aliabadi, denunció los ataques de Donald Trump e Israel como "agresiones terroristas" contra infraestructuras vitales de agua, líneas de transmisión de electricidad y subestaciones de distribución que llegan hasta las principales ciudades del país.

Barrios enteros ubicados en el Este de Teherán y Karaj han quedado sumidos en la oscuridad tras los ataques a torres de alta tensión y de transmisión.

La centrales dañadas en Isfahán (340 kilómetros al sur de Teherán) tenìan una capacidad combinada superior a 1.100 megavatios. Según los funcionarios locales, al menos 25 trabajadores murieron en los ataques. Se trata de un centro industrial de los más importantes de la nación persa.

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Además, bombarderos B-2 estadounidenses lanzaron ataques masivos contra la instalación nuclear de Parchin. Los aviones furtivos (invisibles para los radares) golpearon en profundidad el corazón del programa atómico iraní. Además, bombarderos B-2 estadounidenses lanzaron ataques masivos contra la instalación nuclear de Parchin. Los aviones furtivos (invisibles para los radares) golpearon en profundidad el corazón del programa atómico iraní.

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Temor por plantas desalinizadoras

La República Islámica de Irán soportó unas de las peores sequías de su historia en los últimos meses. Por ello, depende en gran medida de las plantas que le quitan sal al agua marina. Sin embargo, en el proceso de purificación hace falta emplear mucha energía y si los transformadores específicos son atacados es posible que millones de iraníes se quedarán sin ese vital elemento.

Todo esto ocurre pese a la supuesta “moratoria” anunciada por Donald Trump para “desescalar” el conflicto armado. El presidente de USA había extendido sucesivamente sus distintos ultimátums sin ejecutarlos. Primero, dio 48 horas a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz bajo amenaza de destruir sus plantas eléctricas. Luego, amplió el plazo 5 días y el jueves 26 de marzo lo prorrogó diez días más, hasta el 6 de abril. Todo esto ocurre pese a la supuesta “moratoria” anunciada por Donald Trump para “desescalar” el conflicto armado. El presidente de USA había extendido sucesivamente sus distintos ultimátums sin ejecutarlos. Primero, dio 48 horas a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz bajo amenaza de destruir sus plantas eléctricas. Luego, amplió el plazo 5 días y el jueves 26 de marzo lo prorrogó diez días más, hasta el 6 de abril.

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El balance de las víctimas fatales tras un mes de enfrentamientos es muy elevado: según cifras oficiales iraníes, ya se produjeron alrededor de 1.500 muertos y más de 15.000 heridos en la geografía persa. En el Líbano habrían sido ultimados más de un millar de residentes.

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