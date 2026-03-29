Pese a promesas de Trump, Teherán quedó a oscuras por ataques de USA e Israel

Todo esto ocurre pese a la supuesta “moratoria” anunciada por Donald Trump para “desescalar” el conflicto armado. El presidente de USA había extendido sucesivamente sus distintos ultimátums sin ejecutarlos. Primero, dio 48 horas a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz bajo amenaza de destruir sus plantas eléctricas. Luego, amplió el plazo 5 días y el jueves 26 de marzo lo prorrogó diez días más, hasta el 6 de abril. Todo esto ocurre pese a la supuesta “moratoria” anunciada por Donald Trump para “desescalar” el conflicto armado. El presidente de USA había extendido sucesivamente sus distintos ultimátums sin ejecutarlos. Primero, dio 48 horas a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz bajo amenaza de destruir sus plantas eléctricas. Luego, amplió el plazo 5 días y el jueves 26 de marzo lo prorrogó diez días más, hasta el 6 de abril.

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Bombarderos B-2 estadounidenses acaban de lanzar ataques masivos y devastadores contra la instalación nuclear de Parchin, al este de Teherán.



La noche se iluminó con explosiones mientras los bombarderos invisibles al radar golpeaban en profundidad el corazón del… pic.twitter.com/R2NgTdZhxM — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) March 29, 2026

El balance de las víctimas fatales tras un mes de enfrentamientos es muy elevado: según cifras oficiales iraníes, ya se produjeron alrededor de 1.500 muertos y más de 15.000 heridos en la geografía persa. En el Líbano habrían sido ultimados más de un millar de residentes.