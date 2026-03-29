El ministro de energía de Irán, Abbas Aliabadi, denunció los ataques de Donald Trump e Israel como "agresiones terroristas" contra infraestructuras vitales de agua, líneas de transmisión de electricidad y subestaciones de distribución que llegan hasta las principales ciudades del país.
BOMBARDEAN REDES ELÉCTRICAS
Pese a promesas de Trump, Teherán quedó a oscuras por ataques de USA e Israel
El Ministerio de Energía iraní confirmó cortes de electricidad generalizados a pesar que Donald Trump ofreció una moratoria negociadora hasta el 6 de abril.
Barrios enteros ubicados en el Este de Teherán y Karaj han quedado sumidos en la oscuridad tras los ataques a torres de alta tensión y de transmisión.
La centrales dañadas en Isfahán (340 kilómetros al sur de Teherán) tenìan una capacidad combinada superior a 1.100 megavatios. Según los funcionarios locales, al menos 25 trabajadores murieron en los ataques. Se trata de un centro industrial de los más importantes de la nación persa.
Temor por plantas desalinizadoras
La República Islámica de Irán soportó unas de las peores sequías de su historia en los últimos meses. Por ello, depende en gran medida de las plantas que le quitan sal al agua marina. Sin embargo, en el proceso de purificación hace falta emplear mucha energía y si los transformadores específicos son atacados es posible que millones de iraníes se quedarán sin ese vital elemento.
El balance de las víctimas fatales tras un mes de enfrentamientos es muy elevado: según cifras oficiales iraníes, ya se produjeron alrededor de 1.500 muertos y más de 15.000 heridos en la geografía persa. En el Líbano habrían sido ultimados más de un millar de residentes.