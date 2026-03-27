El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, personaje con luces y sombras, que mantiene relaciones comerciales con el yerno de Donald Trump, ha instado al Gobierno de Estados Unidos a intensificar los bombardeos contra Irán, según confirma una fuente de Inteligencia saudí a The Guardian, siendo una filtración llamativa en medio de un contexto en el que el presidente estadounidense dice al mundo que abrió un canal de diálogo “productivo” con Teherán, a pesar de que este lo niegue y se le ría en la cara.
NO HABRÁ PAZ
Arabia Saudita alienta a USA a más ataques contra Irán, pero Teherán va por todo
Una fuente de Inteligencia revela a The Guardian que el príncipe heredero de Arabia Saudita ha instado a Estados Unidos a incrementar los ataques contra Irán haciendo énfasis en que es una "oportunidad histórica".
Una fuente de Inteligencia saudí confirma este viernes la información publicada en el The New York Times, según la cual el líder de facto del reino, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, ha instado a Donald Trump a no detener su guerra contra Irán, y le ha dicho que la campaña estadounidense-israelí representa una "oportunidad histórica" para rehacer Medio Oriente, en una pulseada de poder entre el islam sunita (Arabia, Baréin, Qatar, EAU, los talibanes afganos) y el islam chiita (hutíes de Yemen, Hezbolá, milicias de Irak).
La misma fuente también sostiene que Riad se encuentra sopesando la decisión de unirse abiertamente al conflicto, tras haber sido arrastrado al mismo por haber facilitado el acceso de Estados Unidos a las bases de Prince Sultan Air Base y Eskan Village, ambas en jurisdicción saudí y desde donde Washington, tal como en los otros centros de operaciones en otros países sunitas, ha estado lanzando desde el 28 de febrero los bombardeos contra el programa nuclear iraní y zonas civiles de Teherán en el marco de la Operación Furia Épica.
Mientras la dinastía saudí presionaría a Trump para que este no claudique en la guerra, el propio inquilino de la Casa Blanca asegura que Irán está “suplicando” para llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto, pero al mismo tiempo advierte que se desatará el infierno si no alcanzan un acuerdo, casi contradiciéndose.
“Los negociadores iraníes son muy diferentes y ‘extraños’. Nos están ‘suplicando’ que lleguemos a un acuerdo, lo cual es lógico, ya que han sido aniquilados militarmente, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y, sin embargo, afirman públicamente que solo están ‘estudiando nuestra propuesta’. ¡¡¡ERROR!!!”, ha escrito Trump en un mensaje publicado en su red social. “Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso ocurra, NO HABRÁ VUELTA ATRÁS, ¡y no será nada agradable!”, ha agregado.
Arabia Saudita insta a Trump / USA a incrementar el asedio contra Irán y sopesa meterse de lleno
Según la fuente de inteligencia, Riad no solo alienta a Estados Unidos que se continue con la campaña militar contra Irán, sino que insta a que se intensifique. En ese sentido, el presidente estadounidense Donald Trump pareció confirmar este martes el papel del príncipe heredero en esta guerra, declarando a los periodistas:
Hasta el momento no hay informes de participación militar activa de Arabia Saudita en la guerra contra Irán que ya dura casi cuatro semanas. Sin embargo, un analista político saudí revela que el reino probablemente tomaría la medida de adentrarse formalmente en el conflicto si fracasaran los esfuerzos de paz liderados por Pakistán, que le hizo llegar a Teherán el plan estadounidense de 12 puntos para poner fin al conflicto.
"Lo que importa ahora es la decisión de Irán", declara Mohammed Alhamed, analista geopolítico saudí. "Si Irán se compromete seriamente, aún existe una vía para contener la escalada. Si rechaza las condiciones y continúa sus ataques, se sobrepasará el umbral que obligará a Arabia Saudí a actuar", sentencia en declaraciones a la prensa británica.
Alhamed añade que Arabia Saudita “no está reaccionando impulsivamente”. “Está calibrando su respuesta y preparándose para un escenario en el que la escalada, de producirse, será deliberada y decisiva”, afirma, y agrega que Riad “no ha estado presionando para que se produzca la guerra”.
“Ha estado tratando de evitar verse involucrado, manteniendo todas las opciones sobre la mesa”, expone a viva voz.
Por la guerra desatada por Estados Unidos e Israel, países que se ufanan de combatir el terrorismo, Irán ha estado embistiendo con andanadas de misiles contra refinerías, yacimientos de gas, almacenes de combustible e infraestructura crítica en Qatar, Riad, Emiratos Árabes Unidos, entre otros países sunitas que cooperarían con Washington.
De hecho, Teherán ha aumentado su asedio contra la infraestructura energética del Golfo tras el bombardeo estadounidense e israelí de la semana pasada contra South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo, que es de propiedad iraní y que limita con otro bajo administración qatarí.
Desde hace cuatro semanas, Irán ha estado lanzando más de 2.000 drones Shahed, las armas de largo alcance de fabricación iraní, contra varias ciudades israelíes, así como contra bases estadounidenses de la región, rascacielos de Doha, centros de datos, aeropuertos de Azerbaiyán y Bahréin, refinerías de petróleo y productoras de gas licuado en el Golfo Pérsico.
Hasta la fecha, misiles iraníes han impactado en una planta de la empresa pública QatarEnergy, la mayor productora de gas natural licuado del mundo; una refinería de Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita; y un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos, lo que puede interpretarse como un intento de Irán de sacudir los precios internacionales de la energía y golpear donde más le duele a Occidente (el bolsillo), mientras aún mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz, por donde circula el crudo del mundo.
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