Arabia Saudita alienta a USA a más ataques contra Irán, pero Teherán va por todo

Arabia Saudita insta a Trump / USA a incrementar el asedio contra Irán y sopesa meterse de lleno

Según la fuente de inteligencia, Riad no solo alienta a Estados Unidos que se continue con la campaña militar contra Irán, sino que insta a que se intensifique. En ese sentido, el presidente estadounidense Donald Trump pareció confirmar este martes el papel del príncipe heredero en esta guerra, declarando a los periodistas:

Sí, es un guerrero. Está luchando con nosotros Sí, es un guerrero. Está luchando con nosotros

Hasta el momento no hay informes de participación militar activa de Arabia Saudita en la guerra contra Irán que ya dura casi cuatro semanas. Sin embargo, un analista político saudí revela que el reino probablemente tomaría la medida de adentrarse formalmente en el conflicto si fracasaran los esfuerzos de paz liderados por Pakistán, que le hizo llegar a Teherán el plan estadounidense de 12 puntos para poner fin al conflicto.

image El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el príncipe heredero saudí.

"Lo que importa ahora es la decisión de Irán", declara Mohammed Alhamed, analista geopolítico saudí. "Si Irán se compromete seriamente, aún existe una vía para contener la escalada. Si rechaza las condiciones y continúa sus ataques, se sobrepasará el umbral que obligará a Arabia Saudí a actuar", sentencia en declaraciones a la prensa británica.

Alhamed añade que Arabia Saudita “no está reaccionando impulsivamente”. “Está calibrando su respuesta y preparándose para un escenario en el que la escalada, de producirse, será deliberada y decisiva”, afirma, y agrega que Riad “no ha estado presionando para que se produzca la guerra”.

“Ha estado tratando de evitar verse involucrado, manteniendo todas las opciones sobre la mesa”, expone a viva voz.

image Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, mantiene lazos comerciales con Jared Kushner, el yerno judío de Donald Trump. La dinastía saudí ha estado involucrada en el asesinato de Jamal Khashogg, periodista opositor del Washington Post.

Por la guerra desatada por Estados Unidos e Israel, países que se ufanan de combatir el terrorismo, Irán ha estado embistiendo con andanadas de misiles contra refinerías, yacimientos de gas, almacenes de combustible e infraestructura crítica en Qatar, Riad, Emiratos Árabes Unidos, entre otros países sunitas que cooperarían con Washington.

De hecho, Teherán ha aumentado su asedio contra la infraestructura energética del Golfo tras el bombardeo estadounidense e israelí de la semana pasada contra South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo, que es de propiedad iraní y que limita con otro bajo administración qatarí.

Desde hace cuatro semanas, Irán ha estado lanzando más de 2.000 drones Shahed, las armas de largo alcance de fabricación iraní, contra varias ciudades israelíes, así como contra bases estadounidenses de la región, rascacielos de Doha, centros de datos, aeropuertos de Azerbaiyán y Bahréin, refinerías de petróleo y productoras de gas licuado en el Golfo Pérsico.

Hasta la fecha, misiles iraníes han impactado en una planta de la empresa pública QatarEnergy, la mayor productora de gas natural licuado del mundo; una refinería de Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita; y un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos, lo que puede interpretarse como un intento de Irán de sacudir los precios internacionales de la energía y golpear donde más le duele a Occidente (el bolsillo), mientras aún mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz, por donde circula el crudo del mundo.

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