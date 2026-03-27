Es una tendencia que se aceleró en los últimos dos años y que no mide el Indec pero sí consultoras privadas: los jubilados siguen trabajando, mayormente en la informalidad, para poder llegar a fin de mes. Oficialmente, solo se sabe que hay 433.525 jubilados con aportes a junio de 2025 contra 275.431 en 2015.
LLEGAR A FIN DE MES
Se duplicó la cantidad de jubilados que trabajan en la era Milei
Aumentó 2,5 veces la cantidad de jubilados que trabajaban desde que Javier Milei asumió la presidencia.
Jubilados trabajando en la era Milei
Los magros ingresos de los jubilados, especialmente los que cobran el haber mínimo, muchas veces los lleva a pedir ayuda económica a sus hijos o familiares, pero hay quienes o bien no tienen quien los ayude o siguen en condiciones de seguir trabajando en determinadas actividades, mayormente en la informalidad.
Según Instituto Argentina Grande (IAG), con microdatos del INDEC, determinó que en el tercer trimestre de 2025 la tasa de actividad de las personas mayores de 66 años creció 11% en términos interanual, que se define como una búsqueda de ingresos laborales de carácter 'supervivencial'.
Además, el informe descubrió que el denominado 'desempleo encubierto' -personas con trabajos de pocas horas, inestables o de baja calidad y que buscan más trabajo- tuvo un aumento interanual del 34,1%, especialmente en los mayores de 66 años.
Tomando la gestión Milei, es decir, la comparación con 2023, se encontró que los jubilados en esa situación aumentaron 2,5 veces.
El IAG también advirtió que la tasa de desocupación fue del 6,6% en el tercer trimestre de 2025, pero si se incorporan las formas de inserción laboral insuficiente o precaria, el porcentaje sube hasta el 13,8%.
Aumento de jubilados registrados
La tendencia que muestra el IAG se confirma con el dato oficial del Gobierno nacional: según datos de la Seguridad Social en junio de 2025 había 433.525 jubilados con aportes, es decir, trabajando en blanco. De ese total, 89.531 se desempeñaban en relación de dependencia, 33.596 en Casas Particulares, 87.533 eran autónomos y 212.865 figuraban como Monotributistas, citó el diario Clarín.
15 años antes, en 2010, los jubilados con aportes eran 176.153, en 2015 aumentaron a 275.431 y en 2023 ya eran 368.458.
Cabe recordar que los jubilados que continúan en relación de dependencia deben aportar 11% al Fondo Nacional de Empleo. Este descuento no aumenta la jubilación mensual.
Además, a partir de los 70 años, el empleador puede intimar a jubilarse al trabajador, aunque la empresa debe mantener el vínculo hasta que la persona acceda al beneficio, con un plazo máximo de un año.
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