Se duplicó la cantidad de jubilados que trabajan en la era Milei

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El IAG también advirtió que la tasa de desocupación fue del 6,6% en el tercer trimestre de 2025, pero si se incorporan las formas de inserción laboral insuficiente o precaria, el porcentaje sube hasta el 13,8%.

Aumento de jubilados registrados

La tendencia que muestra el IAG se confirma con el dato oficial del Gobierno nacional: según datos de la Seguridad Social en junio de 2025 había 433.525 jubilados con aportes, es decir, trabajando en blanco. De ese total, 89.531 se desempeñaban en relación de dependencia, 33.596 en Casas Particulares, 87.533 eran autónomos y 212.865 figuraban como Monotributistas, citó el diario Clarín.

15 años antes, en 2010, los jubilados con aportes eran 176.153, en 2015 aumentaron a 275.431 y en 2023 ya eran 368.458.

Cabe recordar que los jubilados que continúan en relación de dependencia deben aportar 11% al Fondo Nacional de Empleo. Este descuento no aumenta la jubilación mensual.

Además, a partir de los 70 años, el empleador puede intimar a jubilarse al trabajador, aunque la empresa debe mantener el vínculo hasta que la persona acceda al beneficio, con un plazo máximo de un año.

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