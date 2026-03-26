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ANTE LA FALTA DE RESPUESTA

La PSA ingresó en la TV Pública para buscar contratos de Marcelo Grandío

Ariel Lijo le había ordenado a la TV Pública la remisión de la documentación pero el material requerido nunca fue entregado. Por ello, el juez envió a la PSA.

26 de marzo de 2026 - 19:49
PSA concurrió a la TV Pública

PSA concurrió a la TV Pública

Tras un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la empresa de aviación privada Alpha Centauri S.A., San Fernando, provincia de Buenos Aires, le tocó el turno a la sede de la TV Pública ubicada en avenida Figueroa Alcorta y Tagle.

La Justicia había librado de manera infructuosa una orden directa a la Oficina Nacional de Contrataciones para que informe sobre todos los vínculos comerciales y contratos registrados con el periodista Marcelo Grandío y la empresa IMHOUSE S.A.

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Se buscó desde Comodoro Py con el mencionado procedimiento determinar si existieron irregularidades tras la declaración del piloto del controvertido vuelo de Adorni y Grandío a Punta del Este. El aviador confirmó que el traslado privado fue pagado por el empresario.

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La medida exigía la entrega inmediata de copias de los expedientes administrativos y las resoluciones vinculadas a dichos vínculos. Se le solicitó a la TVP un detalle pormenorizado de los programas o servicios que se registraran con la mencionada productora. Concretamente, se debían informar los tipos de vínculo contractuales, los montos abonados y las prestaciones realizadas por el periodista Grandío en los medios públicos. La medida exigía la entrega inmediata de copias de los expedientes administrativos y las resoluciones vinculadas a dichos vínculos. Se le solicitó a la TVP un detalle pormenorizado de los programas o servicios que se registraran con la mencionada productora. Concretamente, se debían informar los tipos de vínculo contractuales, los montos abonados y las prestaciones realizadas por el periodista Grandío en los medios públicos.

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Marcelo Grand&iacute;o y Manuel Adorni, amistad y v&iacute;nculos contractuales

Marcelo Grandío y Manuel Adorni, amistad y vínculos contractuales

Y... ¿Qué dijo el piloto?

El broker y aviador Agustín Issin Hansen (46 años y amplia experiencia en la aeronavegación privada) contradijo la versión de un pago con fondos familiares sostenida por el entorno de Adorni.

Por su parte, el periodista Marcelo Grandio fue eyectado de la TV Pública pero otros negocios, como el streaming de su hijo ("La Sala" y "Gritalo Mundial") aún pueden verse a través de YouTube y otras plataformas digitales del canal.

Marcelo Grandio conducía un programa llamado "Giros" cuyo contrato venció el 31 de diciembre de 2025 y la TV Pública decidió no renovarlo.

El comunicador llegó a la TV Pública en 2024, convocado cuando Adorni tomó a su cargo el área de Comunicación.

"Me llamó Eduardo González para proponerme hacer un programa de entrevistas con el sistema de la coproducción. Yo supuestamente tenía que conseguir sponsors; no tuve mucha suerte, no hay muchas empresas que quieran poner en la TV Pública. Trabajé casi gratis", explicó.

ImHouse SA, de la familia Grandío, financiaba el contenido pero no existe información pública detallada sobre cuánto facturaban sus producciones. ImHouse SA, de la familia Grandío, financiaba el contenido pero no existe información pública detallada sobre cuánto facturaban sus producciones.

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