Tras un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la empresa de aviación privada Alpha Centauri S.A., San Fernando, provincia de Buenos Aires, le tocó el turno a la sede de la TV Pública ubicada en avenida Figueroa Alcorta y Tagle.
ANTE LA FALTA DE RESPUESTA
La PSA ingresó en la TV Pública para buscar contratos de Marcelo Grandío
Ariel Lijo le había ordenado a la TV Pública la remisión de la documentación pero el material requerido nunca fue entregado. Por ello, el juez envió a la PSA.
La Justicia había librado de manera infructuosa una orden directa a la Oficina Nacional de Contrataciones para que informe sobre todos los vínculos comerciales y contratos registrados con el periodista Marcelo Grandío y la empresa IMHOUSE S.A.
Se buscó desde Comodoro Py con el mencionado procedimiento determinar si existieron irregularidades tras la declaración del piloto del controvertido vuelo de Adorni y Grandío a Punta del Este. El aviador confirmó que el traslado privado fue pagado por el empresario.
Y... ¿Qué dijo el piloto?
El broker y aviador Agustín Issin Hansen (46 años y amplia experiencia en la aeronavegación privada) contradijo la versión de un pago con fondos familiares sostenida por el entorno de Adorni.
Por su parte, el periodista Marcelo Grandio fue eyectado de la TV Pública pero otros negocios, como el streaming de su hijo ("La Sala" y "Gritalo Mundial") aún pueden verse a través de YouTube y otras plataformas digitales del canal.
Marcelo Grandio conducía un programa llamado "Giros" cuyo contrato venció el 31 de diciembre de 2025 y la TV Pública decidió no renovarlo.
El comunicador llegó a la TV Pública en 2024, convocado cuando Adorni tomó a su cargo el área de Comunicación.
"Me llamó Eduardo González para proponerme hacer un programa de entrevistas con el sistema de la coproducción. Yo supuestamente tenía que conseguir sponsors; no tuve mucha suerte, no hay muchas empresas que quieran poner en la TV Pública. Trabajé casi gratis", explicó.