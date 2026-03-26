La PSA ingresó en la TV Pública para buscar contratos de Marcelo Grandío

Por su parte, el periodista Marcelo Grandio fue eyectado de la TV Pública pero otros negocios, como el streaming de su hijo ("La Sala" y "Gritalo Mundial") aún pueden verse a través de YouTube y otras plataformas digitales del canal.

Marcelo Grandio conducía un programa llamado "Giros" cuyo contrato venció el 31 de diciembre de 2025 y la TV Pública decidió no renovarlo.

El comunicador llegó a la TV Pública en 2024, convocado cuando Adorni tomó a su cargo el área de Comunicación.

"Me llamó Eduardo González para proponerme hacer un programa de entrevistas con el sistema de la coproducción. Yo supuestamente tenía que conseguir sponsors; no tuve mucha suerte, no hay muchas empresas que quieran poner en la TV Pública. Trabajé casi gratis", explicó.

ImHouse SA, de la familia Grandío, financiaba el contenido pero no existe información pública detallada sobre cuánto facturaban sus producciones. ImHouse SA, de la familia Grandío, financiaba el contenido pero no existe información pública detallada sobre cuánto facturaban sus producciones.