Adornigate: Declaró el broker y confirmó que el viaje de regreso lo pagó el amigo del jefe de Gabinete

Issin se presentó ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por iniciativa propia, tras un pedido al juzgado.

A nombre del piloto se había facturado el viaje de regreso desde la ciudad balnearia uruguaya dentro de un paquete de 10 vuelos. Luego se conoció una factura que el propio Issin hizo a nombre de Grandio, el periodista deportivo amigo de Adorni que fue con él y su familia en el viaje de ida, pero no en el de regreso.

agustin-issin-hansen Agustín Issin.

El viaje de idam, por un valor de US$4.830, había sido facturado a ImHouse, la productora de Grandio.

La factura que Issin le hizo al periodista tiene fecha del 09/03, mismo día en el que Carlos Pagni reveló la existencia del viaje a Uruguay en su programa Odisea Argentina, aunque ya habían transcurrido varios días desde que se realizó.

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“La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”, le dijo Issin recientemente a lanación.com. Ahora esa declaración quedó incorporada al expediente.

En contacto con la prensa tras declarar, Issin sostuvo que "no conocía a Adorni" y que quedó "todo aclarado" en relación al monto de la factura.

El broker también puso énfasis en desligar al empresario Eduardo Costantini de la polémica, ya que él es piloto de Consultatio, la firma del dueño de Nordelta.

La declaración del piloto/broker tiene lugar un día después de la conferencia de prensa en la que Adorni desperdició la oportunidad de aclarar su situación tanto en lo que respecta al viaje a Punta del Este como a las propiedades que le adjudican. No lo hizo ni en un caso ni en el otro.

Sobre el primero insistió en que pagó su parte del vuelo compartido con Grandio, pero no aportó ninguna documentación en vistas de que las facturas del servicio en el avión privado no llevan su nombre.

Como parte de la investigación, hubo por la tarde del mismo día un operativo en las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando. Por orden del juez Lijo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria tenía la orden de secuestrar documentación vinculada a "presupuestos, solicitada de servicio, informar el carácter en el que intervino la firma, si fue como operadora efectiva del vuelo o como operadora directa al vuelo, como bróker o como coordinadora".

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