Agustín Issin, el broker que facturó el vuelo de regreso de Manuel Adorni y su familia desde Punta del Este, confirmó este jueves ante sede judicial que aquel viaje en avión privado fue pagado por el periodista Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete y quien tenía contratos con la Televisión Pública.
TESTIGO
Adornigate: Declaró el broker y confirmó que el viaje de regreso lo pagó el amigo del jefe de Gabinete
Agustín Issin se presentó ante los tribunales de Comodoro Py como testigo. Confirmó que el viaje de regreso desde Punta del Este lo pagó el periodista Marcelo Grandio.
Issin, que además es piloto, declaró ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por un espacio de 4 horas, según se informó. Aportó información e imágenes de su celular respecto a los vuelos, dijeron las fuentes citadas por lanación.com.
Adorni ratificó el miércoles en una conferencia de prensa que él pagó el costo proporcional del viaje que compartió con Grandio durante el fin de semana de Carnaval. Sin embargo, no mostró documentación que respalde su versión.
Así se apuntaló la sospecha de que el jefe de Gabinete pudo haber recibido una dádiva de Grandio, a la postre, contratista del Estado. Una de las hipótesis de investigación es que el viaje pudo ser una "devolución de favores" por parte de Grandio a Adorni, según el canal TN.
Según ese mismo medio, Issin confirmó que el viaje lo pagó Grandio y que la factura por US$3.000 que se conoció tenía fecha del 09/03 -semanas después del viaje y mismo día en el que trascendió la existencia del viaje- porque hubo un "periodo vacacional de por medio" que impidió la facturación en tiempo y forma.
Issin se presentó ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por iniciativa propia, tras un pedido al juzgado.
A nombre del piloto se había facturado el viaje de regreso desde la ciudad balnearia uruguaya dentro de un paquete de 10 vuelos. Luego se conoció una factura que el propio Issin hizo a nombre de Grandio, el periodista deportivo amigo de Adorni que fue con él y su familia en el viaje de ida, pero no en el de regreso.
El viaje de idam, por un valor de US$4.830, había sido facturado a ImHouse, la productora de Grandio.
La factura que Issin le hizo al periodista tiene fecha del 09/03, mismo día en el que Carlos Pagni reveló la existencia del viaje a Uruguay en su programa Odisea Argentina, aunque ya habían transcurrido varios días desde que se realizó.
“La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”, le dijo Issin recientemente a lanación.com. Ahora esa declaración quedó incorporada al expediente.
En contacto con la prensa tras declarar, Issin sostuvo que "no conocía a Adorni" y que quedó "todo aclarado" en relación al monto de la factura.
El broker también puso énfasis en desligar al empresario Eduardo Costantini de la polémica, ya que él es piloto de Consultatio, la firma del dueño de Nordelta.
La declaración del piloto/broker tiene lugar un día después de la conferencia de prensa en la que Adorni desperdició la oportunidad de aclarar su situación tanto en lo que respecta al viaje a Punta del Este como a las propiedades que le adjudican. No lo hizo ni en un caso ni en el otro.
Sobre el primero insistió en que pagó su parte del vuelo compartido con Grandio, pero no aportó ninguna documentación en vistas de que las facturas del servicio en el avión privado no llevan su nombre.
Como parte de la investigación, hubo por la tarde del mismo día un operativo en las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando. Por orden del juez Lijo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria tenía la orden de secuestrar documentación vinculada a "presupuestos, solicitada de servicio, informar el carácter en el que intervino la firma, si fue como operadora efectiva del vuelo o como operadora directa al vuelo, como bróker o como coordinadora".
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