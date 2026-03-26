Luis Majul habló del "suicidio político" de Manuel Adorni y lo liquidó

También puso el foco en el patrimonio del funcionario, especialmente en la falta de coincidencia entre lo declarado y lo que fue surgiendo públicamente, como un departamente en Caballito no declarado: "En vez de aclarar cuántas propiedades tiene, cómo y cuándo las compró, sumó más opacidad sobre sus patrimonios porque, para sorpresa de propios y extraños, le apareció una nueva casa en la calle Miró, un nuevo departamento que casi nadie tenía en el radar."

Dicho departamento, ubicado en la calle Miró al 500 donde se había mudado recientemente, está a nombre suyo y de su esposa Bettina Angeletti y no figura en la declaración jurada 2024, donde solo aparece su propiedad y antiguo domicilio en Parque Chacabuco, mientras que la denuncia por enriquecimiento ilícito impulsada por Marcela Pagano y la causa en el juzgado de Ariel Lijo siguen avanzando.

Y mientras Adorni no logra explicar su situación con claridad, el impacto empieza a rozar directamente la credibilidad del gobierno de Javier Milei.

Redes en llamas: entre la defensa libertaria y la burla sin filtro

La repercusión en redes sociales hacia la editorial de Majul fue inmediata y, como pasa siempre, hubo análisis válidos de la situación y algunas descalificaciones y chicanas. Entre los comentarios más destacados aparecen posturas bien marcadas:

"Tiene como 40 años de profesión y tiene que leer para decir esa pavada? Miedo a que tiene Luis?, estamos en el país de la libertaaa”

"Una defensa puede ser buena o mala, pero no puede ser incoherente... Por momentos Adorni decía que estaba todo declarado, y luego decía que no estaba declarado. Si está todo declarado tiene que figurar en la DDJJ de 2024 que es la última que presentó.”

"Luis Kajul jajajaja esto me hace acordar a los hinchas de River pidiendo a Riquelme que se quede y los de Boca a Gallardo jajaja”

"Ché, Majul no sabe leer jajaja”

"@madorni se te enojó Majul y con razón”

"Jajja igual el Kajul da el mismo asco que el adorno. Pero que se maten entre ellos que iba a llegar a su momento insostenible. Asco estos mafiosos.”

"El problema de luisito... es que está viendo que esta gestión está yendo de mal en peor y eso hace peligrar sus sobres.”

"¿Recién ahora te das cuenta? Te lo venimos diciendo hace meses”

"Resista Manuel, no se deje operar.”

Pero objetivamente, hay tres tendencias claras. Por un lado, el núcleo duro libertario que interpreta cualquier crítica como una operación. Por otro, quienes ven en la editorial de Majul una validación de inconsistencias reales en el discurso de Adorni. Y en el medio, una masa de usuarios que convierte todo en meme, ironía o descalificación.

image Las redes amplificaron la polémica con defensas, críticas y burlas hacia Majul y Adorni.

Como consecuencia, la conferencia de Adorni, en lugar de ordenar el tema, terminó ampliando el margen de duda. Con números concretos sobre la mesa (propiedades no del todo claras, facturación discutida y una causa judicial en curso), el caso pasó a ser un problema político más serio.

Si el Gobierno no logra ordenar este tipo de situaciones, el costo no lo paga solo un funcionario, sino todo el discurso que lo sostiene.

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