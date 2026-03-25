"Para que llamó Adorni a conferencia de prensa si no iba a contestarle a la prensa?"

Consultado sobre si hablò con Milei sobre este tema, el periodista y abogado aclaró:

"Yo conversaciones privadas no divulgo. El presidente es un hombre honorable, honesto, incorruptible. Creo en las ideas que él defiende, creo que estamos frente a un buen gobierno y por eso debemos defender esta gestión. Debió tomarse Adorni todas las horas que hubieran hecho falta para no dejar la más mínima duda. La persona leal quiere que al proyecto le vaya bien".