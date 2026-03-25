"La presencia de Manuel Adorni en el gobierno le hace daño al propio presidente de la Nación: afecta la imagen, la credibilidad y el buen nombre y honor del gobierno que encabeza Javier Milei" disparó en el canal de noticias A24 Nicolás Márquez, autor de la biografía oficial del Jefe de Estado.
BIÓGRAFO DE MILEI, ENOJADO
"Para que llamó Adorni a conferencia de prensa si no iba a contestarle a la prensa?"
El autor de “Milei, la revolución que no vieron venir”, Nicolás Márquez, añadió: “Yo quisiera defender a Adorni, pero Manuel no me ayuda”.
Márquez ya lleva 2 días criticando al coordinador de ministros ya que el 24 de marzo concurrió a TN y también pidió la separación del funcionario favorito de Karina Milei.
"Si estàs complicando al gobierno debes dejar tu lugar porque el único indispensable es Javier Milei. Se manejó mal con la prensa, no fue convincente, debe alejarse".
¿Márquez es un libre pensador o le pasan un libreto sobre Adorni?
Es extraño pensar que el autor del panegírico del actual Jefe de Estado (plasmado dentro de la propia Quinta de Olivos) se mueva de acuerdo al libre albedrío.
Consultado sobre si hablò con Milei sobre este tema, el periodista y abogado aclaró:
"Yo conversaciones privadas no divulgo. El presidente es un hombre honorable, honesto, incorruptible. Creo en las ideas que él defiende, creo que estamos frente a un buen gobierno y por eso debemos defender esta gestión. Debió tomarse Adorni todas las horas que hubieran hecho falta para no dejar la más mínima duda. La persona leal quiere que al proyecto le vaya bien".