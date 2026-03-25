Majul y Cristina Pérez castigaron duro a Adorni por su conferencia de prensa

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Majul le preguntó a Adorni de dónde sacó la plata para pagar miles de dólares por un jet privado de media hora.



No pudo responder pic.twitter.com/ZO7M6p0HYo — Al Toque (@altoque_ok) March 16, 2026

Majul volvió a cargar contra el Jefe de gabinete

La abogada Silvina Martínez, panelista de Majul, disparó:

“no aparecen claros los cambios patrimoniales ni las facturas de los viajes privados. Usar una causa en trámite para no hablar sobre su situación no es la mejor opción”.

“ No es inteligente desde el punto de vista político lo que está haciendo porque no da explicaciones” sumó el conductor.

Durante la tarde, tras la conferencia de prensa del ex vocero de Javier Milei, 5 de las 6 señales informativas se dedicaron al análisis de lo ocurrido y todos compartieron una visión crítica. El liderazgo fue para el más ácido: Argenzuela (C5N) con Jorge Rial.