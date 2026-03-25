Luis Majul arrancó su programa en LN+ a las 20 horas con duros conceptos hacia Manuel Adorni: “sus respuestas dan para que especule cualquiera. Se refriegan las manos los periodistas críticos y también la oposición política porque ha dejado flancos débiles en su exposición el coordinador de ministros”.
¿TU TAMBIÉN, LUIS?
Majul y Cristina Pérez castigaron duro a Adorni por su conferencia de prensa
El canal de noticias LN+, cuya línea editorial es cercana a la Casa Rosada, cambió su actitud tras la rueda del jefe de gabinete. Las nuevas críticas de Majul.
Por su parte, la conductora de TV Cristina Pérez también fue particularmente dura con el cuestionado funcionario y dijo que “perdió la oportunidad de dar explicaciones a la gente”.
“¿Por qué Manuel no responde sobre su declaración jurada, por qué no da los detalles que todos estamos esperando? Los que mandan son los papeles. Todavía existen un montón de preguntas sin responder” exclamó Majul.
Por su parte, Cristina Pérez argumentó: “dónde están los recibos famosos que prometió desde el primer día”.
Majul volvió a cargar contra el Jefe de gabinete
La abogada Silvina Martínez, panelista de Majul, disparó:
“no aparecen claros los cambios patrimoniales ni las facturas de los viajes privados. Usar una causa en trámite para no hablar sobre su situación no es la mejor opción”.
“ No es inteligente desde el punto de vista político lo que está haciendo porque no da explicaciones” sumó el conductor.
Durante la tarde, tras la conferencia de prensa del ex vocero de Javier Milei, 5 de las 6 señales informativas se dedicaron al análisis de lo ocurrido y todos compartieron una visión crítica. El liderazgo fue para el más ácido: Argenzuela (C5N) con Jorge Rial.