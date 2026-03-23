El gobierno de Javier Milei atraviesa uno de sus momentos más complejos, en medio de cuestionamientos que golpean su credibilidad y hasta Luis Majul comenzó a pedir explicaciones. A las polémicas por presuntas irregularidades que involucran a Manuel Adorni se agregan nuevas controversias que profundizan el desgaste.
NI LOS PROPIOS LO SOSTIENEN
Luis Majul se despega del Gobierno y cuestiona la falta de respuestas oficiales
El periodista Luis Majul evidenció incomodidad ante controversias crecientes que incrementan presión política sobre el oficialismo al reclamar definiciones.
Asimismo, la difusión de escuchas relacionadas con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA intensificó la presión pública. En este contexto, crecen los reclamos para que el oficialismo aclare el panorama. Sin embargo, hasta el momento predomina una estrategia de silencio que alimenta aún más las críticas.
El conductor destacó a Lilia Lemoine como una de las pocas dirigentes que salió a dar explicaciones. Incluso, ese reconocimiento refuerza la idea de un oficialismo con escasas voces activas en medio de la crisis. "Una de las únicas dirigentes que en estos días puso la cara y dijo algo lógico y con sentido es Lilia Lemoine", expresó tajante y luego le preguntó a su audiencia: "¿Por qué el ministro no sale a explicar todo de una sola vez? Para no tener que dar explicaciones parciales cada tanto".
Luis Majul ya no elogia al Presidente a mansalva
Es preciso recordar que hace algunos días el periodista Luis Majul se despachó en elogios hacia el presidente Javier Milei al analizar su estilo de liderazgo y su gestión.
“A mí me parece que el presidente Milei es una persona distinta a cualquier otro presidente de la Argentina”, expresó en diálogo con Infobae, y lo describió como alguien “real, convincente y determinado”.
Al hablar sobre el discurso de apertura de sesiones en el Congreso, el conductor sostuvo que hay personas que interpretaron las reacciones del mandatario nacional como parte de una estrategia, aunque no lo ve de esa manera. “Hay dos bibliotecas”, señaló y sumó: “Una dice que lo tenía todo preparado y la otra es que él es así. Y yo te diría que se siente cómodo así”.
Asimismo, el comunicador destacó que el violento discurso presidencial refleja cómo en verdad es: “Empezaba a leer, interrumpía y se puteaba. A mí me cuesta pensar que eso estuviese armado. Entonces si vos me decís: '¿Ese es Milei?' Ese es Milei”.
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