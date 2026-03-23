Luis Majul se despega del Gobierno y cuestiona la falta de respuestas oficiales

Luis Majul ya no elogia al Presidente a mansalva

Es preciso recordar que hace algunos días el periodista Luis Majul se despachó en elogios hacia el presidente Javier Milei al analizar su estilo de liderazgo y su gestión.

“A mí me parece que el presidente Milei es una persona distinta a cualquier otro presidente de la Argentina”, expresó en diálogo con Infobae, y lo describió como alguien “real, convincente y determinado”.

Al hablar sobre el discurso de apertura de sesiones en el Congreso, el conductor sostuvo que hay personas que interpretaron las reacciones del mandatario nacional como parte de una estrategia, aunque no lo ve de esa manera. “Hay dos bibliotecas”, señaló y sumó: “Una dice que lo tenía todo preparado y la otra es que él es así. Y yo te diría que se siente cómodo así”.

Asimismo, el comunicador destacó que el violento discurso presidencial refleja cómo en verdad es: “Empezaba a leer, interrumpía y se puteaba. A mí me cuesta pensar que eso estuviese armado. Entonces si vos me decís: '¿Ese es Milei?' Ese es Milei”.

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