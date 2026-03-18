Luego de que se hiciera público el contenido de sus mensajes del celular del emprendedor tecnológico Mauricio Novelli, el presidente Javier Milei quedó envuelvo explícitamente en la criptoestafa $LIBRA y el periodista Reynaldo Sietecase dejó en claro que no tiene ninguna duda de que de continuar la investigación el líder libertario quedará tras las rejas.
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El premonitorio análisis de Sietecase sobre $LIBRA: "Javier Milei va a ir preso"
En medio de la investigación por la criptoestafa, el periodista cuestionó a Javier Milei y alertó sobre jueces condicionados tras el caso Lago Escondido.
"Javier Milei va a ir preso", adelantó el conductor que se desempeña por las mañanas en Radio con Vos aunque rápidamente aclaró: "Eso si la causa estuviera manejada por gente independiente. Por buenos jueces en definitiva".
Posteriormente el reconocido comunicador recordó el encuentro en Lago Escondido en 2022 entre un grupo de jueces federales, funcionarios y empresarios invitados por el Grupo Clarín a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Río Negro. El viaje habría sido realizado en un vuelo privado y presuntamente financiado por sectores vinculados a ese grupo mediático, lo que generó sospechas de conflicto de intereses y posibles dádivas.
Quien formó parte de la reunión fue Juan Mahiques, actual ministro de Justicia. Al respecto, apuntó duramente contra el funcionario a quien tildó de "cara dura" por haber estado implicado en un delito. De este modo, la polémica combina denuncias de corrupción, cuestionamientos a la independencia judicial y acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición entre ambas causas que terminan entrelazándose en un mismo clima de desconfianza institucional, donde la falta de definiciones judiciales claras alimenta la incertidumbre y profundiza la grieta política.
Alfredo Cornejo no se la jugó por Javier Milei
El gobernador mendocino Alfredo Cornejo evitó salir en defensa del presidente Javier Milei en medio de las crecientes acusaciones vinculadas al caso $LIBRA.
A pesar de haber sido uno de sus aliados políticos en las últimas elecciones, en esta ocasión optó por tomar distancia. Su postura llamó la atención dentro del arco político oficialista. Consultado por la prensa durante un acto, aseguró que no conoce en profundidad los detalles del caso.
En ese sentido, prefirió no emitir una opinión categórica hasta que avance la investigación judicial. “Veremos, cuando la Justicia hable, daré opiniones”, respondió de manera escueta.
La cautela del gobernador se da en un contexto donde nuevas revelaciones complican al mandatario nacional en la causa.
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