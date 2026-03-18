El premonitorio análisis de Sietecase sobre $LIBRA: "Javier Milei va a ir preso"

Alfredo Cornejo no se la jugó por Javier Milei

El gobernador mendocino Alfredo Cornejo evitó salir en defensa del presidente Javier Milei en medio de las crecientes acusaciones vinculadas al caso $LIBRA.

A pesar de haber sido uno de sus aliados políticos en las últimas elecciones, en esta ocasión optó por tomar distancia. Su postura llamó la atención dentro del arco político oficialista. Consultado por la prensa durante un acto, aseguró que no conoce en profundidad los detalles del caso.

En ese sentido, prefirió no emitir una opinión categórica hasta que avance la investigación judicial. “Veremos, cuando la Justicia hable, daré opiniones”, respondió de manera escueta.

La cautela del gobernador se da en un contexto donde nuevas revelaciones complican al mandatario nacional en la causa.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Banco Nación anunció el cambio que sorprende a todos los usuarios

La morosidad en Ualá llega casi al 64%, el consumo en jaque por la falta de pagos

Buenos Aires inauguró un outlet de marca con precios ultra baratos

Reforma laboral: Otro fallo contra el tope a las indemnizaciones

Grave amenaza: Argentina, "a ciegas" contra el desastre climático con el colapso del SMN