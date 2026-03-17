Un gobernador aliado no se la jugó por Milei en el caso $LIBRA

La sociedad política se extendió a las últimas comunales en 6 departamentos mendocinos, dando como nota sobresaliente la victoria en San Rafael, un bastión histórico del peronismo.

Aún así, Cornejo no puso las manos en el fuego por Milei luego de que se revelaran contactos entre el Presidente y Mauricio Novelli, señalado como nexo con Hayden Davis, en los minutos previos al lanzamiento de $LIBRA en febrero del año pasado.

También se conoció como resultado de un peritaje en el teléfono de Novelli borradores del acuerdo confidencial de asesoramiento que Milei habría firmado con Davis, además de un tarifario que sugiere que un pago para que el Presidente difundiera la criptomoneda.

Estos datos, que el Gobierno busca invalidar por haberse filtrado, complican sino derrumban el argumento de Milei sobre su desconocimiento sobre los detalles del criptoactivo y que nadie le había proporcionado el contrato para invertir que publicó en su tuit del Día de San Valentín del año pasado.

Más contenido de Urgente24

A Milei se le agotan los anticuerpos y el relato libertario se debilita en las redes

Renunció Fernando Bearzi como jefe de la ANSES y lo reemplaza Guillermo Arancibia

Carlos Maslatón no fue 'boina verde' pero opina...

Milei recordó a las víctimas del atentado a la embajada de Israel y advirtió sobre el avance del antisemitismo