El gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, evitó este martes defender a Javier Milei frente a las acusaciones del caso $LIBRA a pesar de que fue su aliado en las últimas elecciones legislativas.
"QUE HABLE LA JUSTICIA"
Un gobernador aliado no se la jugó por Milei en el caso $LIBRA
Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, evitó hacer una defensa del Presidente a la luz de las últimas revelaciones que lo complican en la causa $LIBRA.
Consultado sobre el tema en el marco de un acto, Cornejo salió del paso respondiendo que no conocía "el detalle" del caso que complica a Javier Milei y que iba a esperar a que "la justicia hable" para dar una opinión.
"Bueno, lo analizo periodísticamente, porque no conozco bien el detalle. Veremos, cuando la Justicia hable, daré opiniones. Gracias", contestó el gobernador mendocino ante la pregunta del periodismo local.
Cornejo fue uno de los gobernadores que acompañó al Presidente a Nueva York para participar del 'Argentina Week', evento eclipsado por el escándalo que envolvió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por incluir a su esposa en la comitiva oficial.
Por otra parte, el radicalismo de Mendoza y LLA sellaron una alianza para competir en las elecciones legislativas de 2025, en la que la boleta que encabezó Luis Petri se impuso por cerca del 55% de los votos.
La sociedad política se extendió a las últimas comunales en 6 departamentos mendocinos, dando como nota sobresaliente la victoria en San Rafael, un bastión histórico del peronismo.
Aún así, Cornejo no puso las manos en el fuego por Milei luego de que se revelaran contactos entre el Presidente y Mauricio Novelli, señalado como nexo con Hayden Davis, en los minutos previos al lanzamiento de $LIBRA en febrero del año pasado.
También se conoció como resultado de un peritaje en el teléfono de Novelli borradores del acuerdo confidencial de asesoramiento que Milei habría firmado con Davis, además de un tarifario que sugiere que un pago para que el Presidente difundiera la criptomoneda.
Estos datos, que el Gobierno busca invalidar por haberse filtrado, complican sino derrumban el argumento de Milei sobre su desconocimiento sobre los detalles del criptoactivo y que nadie le había proporcionado el contrato para invertir que publicó en su tuit del Día de San Valentín del año pasado.
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