A Milei se le agotan los anticuerpos y el relato libertario se debilita en las redes

El video fue publicado por el usuario Secretaría de Inteligencia Artificial (@SIA_ARG), que tiene calificación de "cuenta parodia" en la red X. Ya había publicado otros, como una recreación paródica del momento del lanzamiento de $LIBRA, con Milei, Karina, Caputo, Davis y Novelli; y otro sobre la inclusión de la esposa de Manuel Adorni en la comitiva presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SIA_ARG/status/2032655698832544010&partner=&hide_thread=false haz lo que yo digo... pic.twitter.com/2S9db0VsT6 — SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (@SIA_ARG) March 14, 2026

La producción llamó la atención por su calidad y tecnología avanzada, por lo que disparó especulaciones sobre su costo y, al final, quién la paga. En respuesta a consultas que le hacen en los comentarios, @SIA_ARG contesta que proporciona presupuestos por "inbox", por lo que se concluye que la contratación está a disposición de quien la desee.

La viralización de ese contenido produjo un debate adicional sobre la capacidad actual del oficialismo de dominar la conversación en redes sociales, un ámbito en el que Presidente juega "de local". O al menos solía hacerlo.

Pero no se vio una respuesta libertaria de la contundencia narrativa, ni mucho menos visual, del video de @SIA_ARG.

"Ausente por completo de las redes la defensa de Milei y de sus funcionarios corruptos. En otras crisis de imagen desde que asumieron reducían su trabajo pero no del todo. Ahora, nada de nada. Espero salgan a librar el combate final, por el honor aunque sea", comentó Carlos Maslatón, un exaliado de Milei y tuitero experimentado.

Tanto en el caso $LIBRA como el affaire Adorni, los libertarios fueron sobrepasados por los usuarios críticos, que lo dejaron rezagados en términos de "sentimiento digital".

De acuerdo a un sondeo de la consultora especializada AdHoc, entre el 10 y el 16/03, ese "sentimiento" fue 53,4% negativo y sólo positivo en un 34,8%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AdHocOK/status/2033875133585137675&partner=&hide_thread=false ¿Cómo afecta esto al Presidente Milei? Con una conversación digital traccionada por la Argentina Week, Manuel Adorni y más recientemente LIBRA, el sentimiento digital hacia Milei refleja un 53,4% de negatividad y un 34,8% de positividad. pic.twitter.com/lmWgV9VrA2 — Ad Hoc (@AdHocOK) March 17, 2026

En ese mismo lapso, según el mismo estudio, los "conceptos asociados" al Presidente se vinculan directamente con el caso $LIBRA: "Karina Milei", "Millones de Dólares", "Mauricio Novelli” y "Hayden Davis".

Estos números reflejan una disminución de la capacidad del dispositivo libertario para generar anticuerpos ante la diseminación del sentimiento negativo en las redes. No estaría logrando revertirlo, pero tampoco contenerlo.

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