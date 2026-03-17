La pieza generada con Inteligencia Artificial dura 48 segundos y es una parodia a partir de las últimas revelaciones de la causa $LIBRA. Se inicia con Karina Milei sentada en su despacho escribiendo en un cuaderno tarifas por conceptos como -se supone- el tuit para promocionar el token y el contrato que Javier Milei firmó con Hayden Davis, el creador del criptoactivo, para que lo asesore en materia de Blockchain.
POCA REACCIÓN
A Milei se le agotan los anticuerpos y el relato libertario se debilita en las redes
Los casos de Manuel Adorni y $LIBRA dejaron al dispositivo digital libertario sin capacidad de reacción. Se consolida la negatividad en las redes y el avance de la narrativa opositora con IA.
Todo suma US$5 millones. No es una cifra casual ni inocente. Es el total que resulta de otro tarifario, en este caso, el que se obtuvo del celular de Mauricio Novelli, un viejo conocido de Milei en el mundo de las finanzas digitales que es señalado como nexo entre el Presidente y Davis.
La pieza continúa con la personificación de Karina sacando una bolsa de una caja fuerte ocultada detrás de un cuadro de José de San Martín. Tras arrastrala por los pasillos de la Casa Rosada, 'El Jefe' revolea el paquete -presuntamente con dinero- sobre el escritorio del Presidente, en ese momento acompañado del asesor Santiago Caputo.
"A ver si se dejan de boludear y se ponen a hacer plata", les grita Karina, ante la mirada entre sorprendida y horrorizada de sus interlocutores.
El video fue publicado por el usuario Secretaría de Inteligencia Artificial (@SIA_ARG), que tiene calificación de "cuenta parodia" en la red X. Ya había publicado otros, como una recreación paródica del momento del lanzamiento de $LIBRA, con Milei, Karina, Caputo, Davis y Novelli; y otro sobre la inclusión de la esposa de Manuel Adorni en la comitiva presidencial.
La producción llamó la atención por su calidad y tecnología avanzada, por lo que disparó especulaciones sobre su costo y, al final, quién la paga. En respuesta a consultas que le hacen en los comentarios, @SIA_ARG contesta que proporciona presupuestos por "inbox", por lo que se concluye que la contratación está a disposición de quien la desee.
La viralización de ese contenido produjo un debate adicional sobre la capacidad actual del oficialismo de dominar la conversación en redes sociales, un ámbito en el que Presidente juega "de local". O al menos solía hacerlo.
Pero no se vio una respuesta libertaria de la contundencia narrativa, ni mucho menos visual, del video de @SIA_ARG.
"Ausente por completo de las redes la defensa de Milei y de sus funcionarios corruptos. En otras crisis de imagen desde que asumieron reducían su trabajo pero no del todo. Ahora, nada de nada. Espero salgan a librar el combate final, por el honor aunque sea", comentó Carlos Maslatón, un exaliado de Milei y tuitero experimentado.
Tanto en el caso $LIBRA como el affaire Adorni, los libertarios fueron sobrepasados por los usuarios críticos, que lo dejaron rezagados en términos de "sentimiento digital".
De acuerdo a un sondeo de la consultora especializada AdHoc, entre el 10 y el 16/03, ese "sentimiento" fue 53,4% negativo y sólo positivo en un 34,8%.
En ese mismo lapso, según el mismo estudio, los "conceptos asociados" al Presidente se vinculan directamente con el caso $LIBRA: "Karina Milei", "Millones de Dólares", "Mauricio Novelli” y "Hayden Davis".
Estos números reflejan una disminución de la capacidad del dispositivo libertario para generar anticuerpos ante la diseminación del sentimiento negativo en las redes. No estaría logrando revertirlo, pero tampoco contenerlo.
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