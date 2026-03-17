Siguen desapareciendo industrias: Cierra una tradicional empresa de materiales eléctricos

La empresa se dedica a la fabricación de materiales eléctricos, y en su sitio web, CioccaPlast se presenta como una empresa con una planta de "más de 3 mil metros cuadrados" y señala que "fabrica todo tipo de comandos modulares y accesorios eléctricos utilizados en nuestro mercado y en el MERCOSUR".

Los empleados aseguran que el deterioro se arrastra desde hace tiempo y que el plantel se redujo de manera sostenida. En efecto, supo tener 45 trabajadores, y hoy quedan unos 17, varios de ellos con entre 20 y 40 años de antigüedad dentro de la firma.

El sindicato de Plásticos (Delegación Lomas de Zamora) intervino tras el bloqueo del portón. Según Jorge Barrios, representante gremial, hubo una comunicación telefónica con la patronal: los dueños prometieron abrir las puertas el martes a las 10 de la mañana para una reunión.

Sin embargo, no desvaneció el escepticismo: "Yo no les creo, ya tomaron la decisión de cerrar", dijo uno de los trabajadores.

Otras noticias de Urgente24

Grave amenaza: Argentina, "a ciegas" contra el desastre climático con el colapso del SMN

Neuquén destruyó la "ambición" de Axel Kicillof en una disputa por impuestos

Conspiranoia tremenda: Martín Menem / Nicolás Hazaff (buscando el 'fuego amigo')

Entre suspensiones de empleados, Georgalos trasladó la fabricación de su golosina más famosa a China