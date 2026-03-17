Los trabajadores de CIOCCA, firma que opera comercialmente como CioccaPlast, denunciaron el cierre de la planta ubicada en Lomas de Zamora. Según relataron, al llegar a la fábrica el viernes se encontraron con el portón cerrado, sin una comunicación previa de la empresa ni precisiones sobre la continuidad laboral.
SIN AVISO
Siguen desapareciendo industrias: Cierra una tradicional empresa de materiales eléctricos
Una tradicional empresa de productos eléctricos de Lomas de Zamora cerró sus puertas, y hay incertidumbre entre los trabajadores, que se enteraron cuando llegaron a trabajar.
Según la denuncia de los empleados, el cierre se suma, en efecto, a una crisis que lleva meses. Sostienen que la empresa mantiene deudas de hasta ocho meses de sueldo, además de varios aguinaldos y vacaciones impagas.
También afirman que desde octubre de 2023 no se realizan los aportes patronales, lo que dejó al personal sin obra social, sin cobertura de ART y con problemas para percibir asignaciones familiares.
"Ni siquiera un aviso, ni siquiera un 'mañana no vengan'. Directamente llegamos y nos encontramos con esta situación… es algo que sentís como una traición", expresó Juan Carlos, trabajador con 40 años de antigüedad, al describir el momento en que los empleados encontraron cerrada la planta.
Según afirman, pese a la crisis la producción había continuado en menor escala, y las ventas se realizaban al contado.
La empresa se dedica a la fabricación de materiales eléctricos, y en su sitio web, CioccaPlast se presenta como una empresa con una planta de "más de 3 mil metros cuadrados" y señala que "fabrica todo tipo de comandos modulares y accesorios eléctricos utilizados en nuestro mercado y en el MERCOSUR".
Los empleados aseguran que el deterioro se arrastra desde hace tiempo y que el plantel se redujo de manera sostenida. En efecto, supo tener 45 trabajadores, y hoy quedan unos 17, varios de ellos con entre 20 y 40 años de antigüedad dentro de la firma.
El sindicato de Plásticos (Delegación Lomas de Zamora) intervino tras el bloqueo del portón. Según Jorge Barrios, representante gremial, hubo una comunicación telefónica con la patronal: los dueños prometieron abrir las puertas el martes a las 10 de la mañana para una reunión.
Sin embargo, no desvaneció el escepticismo: "Yo no les creo, ya tomaron la decisión de cerrar", dijo uno de los trabajadores.
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