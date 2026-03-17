A media máquina: La industria no da señales de recuperación

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Al respecto, en el documento remarcan que "Entre los obstáculos se enfatiza la debilitada demanda interna que impacta en sectores ligados al consumo de bienes finales (carne bovina, bebidas, textil, prendas de vestir, calzado, aparatos de uso doméstico, entre otros), los costos financieros que doblegan la tasa de inflación e inhiben el financiamiento del capital de trabajo, la deteriorada cadena de pagos, la débil actividad del sector de la construcción (la superficie autorizada a construir de 51 municipios y comunas de Santa Fe disminuyó un 15,2% en 2024 y un 8,0% en 2025), y las importaciones que desplazan a la producción nacional al poseer condiciones desventajosas".

Dinámica de la producción sectorial

Por su parte, las ramas de actividad de mayor contribución al producto industrial en la Provincia presentaron los siguientes resultados en comparación al mismo mes del 2025:

* molienda de cereales (+5,2%), edición e impresión (+2,1%), muebles y colchones (-0,2%), papel y productos de papel (-2,1%), productos metálicos para uso estructural (-4,3%), maquinaria de uso general (-5,5%), manufacturas de plástico (-6,2%), maquinaria de uso especial (-6,7%), fiambres y embutidos (-7,1%), carne vacuna (-7,5%), molienda de oleaginosas (-7,6%), productos lácteos (-10,3%), productos de metal y servicios de trabajo de metales (-10,9%), carrocerías-remolques (-12,3%), prendas de vestir (-15,4%), autopartes (-22,2%), maquinaria agropecuaria (-32,1%), industria siderúrgica (-35,6%) y vehículos automotores (-74,7%).

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Febrero en rojo: Alarma en la industria metalúrgica

Febrero volvió a mostrar números preocupantes para la actividad en la industria metalúrgica, que ya no ve la luz al final del túnel: El sector registró una caída interanual del 10,3% y un retroceso mensual del 1,9% respecto de enero, a partir del documento mensual de ADIMRA, que señala que el nivel de utilización de la capacidad instalada, se ubicó en apenas el 40,2%, esto es, el registro más bajo de los últimos cuatro años.

Tal comentó Urgente24, en lo poco que va del año, la baja acumulada en el sector ya alcanza el 8,2%. Ante el dato, el presidente de la cámara metalúrgica, Elio Del Re, sentenció:

"La actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo". "La actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo".

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