Durísimo: La industria pierde 160 empleos por día, y su peso está en niveles de la 2da Guerra Mundial

En paralelo, el empleo industrial registra una caída significativa. Desde noviembre de 2023 se perdieron alrededor de 100.000 puestos de trabajo en el sector, lo que equivale a unos 160 empleos menos por día.

Además, el deterioro es generalizado: entre mediados de 2023 y 2025, 22 de los 24 sectores industriales registraron caídas en su valor agregado.

Los retrocesos más fuertes se observaron en metalurgia, calzado, curtiembres y actividades vinculadas a la construcción, con bajas que en algunos casos oscilaron entre el 20% y el 25%.

industria-metalurgia-2-1jpeg.webp El deterioro es generalizado: 22 de los 24 sectores industriales registraron caídas en su valor agregado...

En tanto, el trabajo también señala cambios en el perfil exportador del sector. Las manufacturas de origen industrial (MOI), productos de mayor valor agregado, representan actualmente cerca del 28% de las exportaciones industriales, por debajo del 35% alcanzado en 2011.

Según los autores, estos indicadores reflejan un proceso de debilitamiento del entramado industrial que podría tener consecuencias de largo plazo sobre el empleo, la productividad y la estructura económica del país si la tendencia se mantiene.

Otras noticias en Urgente24

Advertencia de JP Morgan a Milei: "Los impuestos no bajaron lo suficiente"

Coparticipación: Milei no salió de la 'cápsula' y arden los gobernadores con las finanzas bajo presión

Cristina Kirchner declara presencialmente el 17/3 y La Cámpora se pone en alerta