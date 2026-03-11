Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre la industria nacional advirtió sobre el deterioro sostenido del sector manufacturero, con caída de la actividad, menor participación en la economía y un marcado aumento de la capacidad ociosa.
Durísimo: La industria pierde 160 empleos por día, y su peso está en niveles de la 2da Guerra Mundial
La UBA, durísima: La producción cayó 8,3% desde 2023, se perdieron 100.000 puestos de trabajo y el peso de la industria cayó a uno de los niveles más bajos en décadas.
El estudio fue realizado por el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) y el Área de Estudios sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL), y analiza la evolución del sector entre 2023 y 2025.
Uno de los datos más significativos es la caída del peso de la industria dentro del Producto Bruto Interno (PBI). Según el informe, la participación del sector pasó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025, un nivel que se asemeja al que tenía la economía argentina antes de la Segunda Guerra Mundial, según los investigadores.
La actividad industrial también registró un retroceso en términos productivos. Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la industria cayó 8,3%, mientras que la economía en su conjunto creció apenas 1,3%, reflejando una evolución desigual entre sectores.
160 empleos menos por día
El informe destaca además el elevado nivel de capacidad ociosa en las fábricas. Durante 2024 y 2025, el uso de la capacidad instalada se ubicó por debajo del 60%, lo que implica más del 40% de ociosidad en el aparato productivo.
En paralelo, el empleo industrial registra una caída significativa. Desde noviembre de 2023 se perdieron alrededor de 100.000 puestos de trabajo en el sector, lo que equivale a unos 160 empleos menos por día.
Además, el deterioro es generalizado: entre mediados de 2023 y 2025, 22 de los 24 sectores industriales registraron caídas en su valor agregado.
Los retrocesos más fuertes se observaron en metalurgia, calzado, curtiembres y actividades vinculadas a la construcción, con bajas que en algunos casos oscilaron entre el 20% y el 25%.
En tanto, el trabajo también señala cambios en el perfil exportador del sector. Las manufacturas de origen industrial (MOI), productos de mayor valor agregado, representan actualmente cerca del 28% de las exportaciones industriales, por debajo del 35% alcanzado en 2011.
Según los autores, estos indicadores reflejan un proceso de debilitamiento del entramado industrial que podría tener consecuencias de largo plazo sobre el empleo, la productividad y la estructura económica del país si la tendencia se mantiene.
