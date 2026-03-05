Mientras arde Medio Oriente, Argentina tiene lo suyo: Fábricas en jaque y tensión laboral

Live Blog Post

La inflación de febrero llega al dato oficial con un piso que no cede y con un detalle que empieza a pesar más que el número final. Las consultoras privadas que siguen el pulso de precios en tiempo real ubicaron el IPC del mes en un rango de 2,6% a 3% mensual, con una mediana de 2,9%. En criollo, el mercado de mediciones privadas está diciendo que febrero habría sido muy parecido a enero, cuando el Indec informó 2,9% mensual, y además sugiere aceleración frente a lo que esas mismas consultoras habían medido en enero.

El dato oficial se conocerá el jueves 12 de marzo, y el punto central no es solo si el número termina más cerca de 2,7% o de 3,0%. Lo que deja este set de mediciones es una señal de composición. La presión aparece más concentrada en Regulados y en rubros vinculados a Vivienda, con una Núcleo que no afloja y con alimentos que vuelven a poner a carnes en el centro de la escena.

