Mientras arde Medio Oriente, Argentina tiene lo suyo: Fábricas en jaque y tensión laboral

Medio Oriente se lleva los focos del mundo. Misiles vuelan por todo el Golfo Pérsico. En Argentina, la tensión está en las fábricas por cierres y despidos.

5 de marzo de 2026 - 13:20

JUEVES 5 DE MARZO DE 2026. La guerra en Medio Oriente sacude al mundo y se lleva la atención global. Con una expansión de los países implicados por ataques dirigidos a países cercanos al Golfo Persa, el incremento de la tensión amenaza con llevar la escalada a un punto de no retorno.

Los ataques dirigidos de Estados unidos e Israel a territorio iraní tuvieron como respuesta proyectiles dirigidos a naciones vecinas, como Azerbaiyán y Turquía, donde los sistemas de defensa antiaérea tuvieron que actuar. Además, países de la OTAn se dispusieron a desplegar recursos en el Mediterráneo para prevenir posibles "desviaciones" de la línea de fuego de Irán, cuya estrategia es la presión vía terceros territorios.

Mientras tanto, en Argentina las tensiones pasan por otro plano. Más concretamente por el laboral, con decenas de fábricas reportando operaciones en riesgo y la dirigencia industrial reclamando soluciones inmediatas al combo de bajo consumo y apertura importadora.

Al mismo tiempo, en la Casa Rosada se reconfigura el esquema interno de poder con la renovación del Ministerio de Justicia. Una estrategia política interna que parece alejada de las necesidades más urgentes por fuera del Balcarce 50.

Todo esto y más en el vivo de Urgente24:

Fin para Garbarino

Después de años de crisis financiera y múltiples intentos fallidos de rescate, la histórica cadena de electrodomésticos Garbarino fue finalmente declarada en quiebra. La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, que ordenó la liquidación de la empresa tras comprobar que no existían condiciones para sostener el proceso de reorganización.

El fallo, firmado el 4 de marzo por el juez Fernando D’Alessandro, pone fin a un largo proceso judicial que comenzó en 2021, cuando la compañía se presentó en concurso preventivo para intentar reestructurar sus deudas y evitar el cierre definitivo.

La inflación de febrero ya se siente

La inflación de febrero llega al dato oficial con un piso que no cede y con un detalle que empieza a pesar más que el número final. Las consultoras privadas que siguen el pulso de precios en tiempo real ubicaron el IPC del mes en un rango de 2,6% a 3% mensual, con una mediana de 2,9%. En criollo, el mercado de mediciones privadas está diciendo que febrero habría sido muy parecido a enero, cuando el Indec informó 2,9% mensual, y además sugiere aceleración frente a lo que esas mismas consultoras habían medido en enero.

El dato oficial se conocerá el jueves 12 de marzo, y el punto central no es solo si el número termina más cerca de 2,7% o de 3,0%. Lo que deja este set de mediciones es una señal de composición. La presión aparece más concentrada en Regulados y en rubros vinculados a Vivienda, con una Núcleo que no afloja y con alimentos que vuelven a poner a carnes en el centro de la escena.

Carlos Presti compromete un acuerdo con USA

"La Argentina formalizará su adhesión, durante la 1ra. Conferencia Anticárteles de las Américas, un encuentro convocado y presidido por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que se desarrollará en la ciudad de Doral, Florida, en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos. El país estará representado por el teniente general Carlos Presti, ministro de Defensa, (...) “El Departamento está uniendo a socios en todo el hemisferio occidental para detectar, desmantelar y destruir organizaciones terroristas designadas que alimentan la violencia y la corrupción”, indicó el Pentágono en su comunicado oficial. (...)": Facundo Cháves en Infobae.com/

Así Javier Milei retoma con Carlos Presti lo que intentó con el anterior ministro, Luis Petri: involucrar a las FFAA en la lucha contra el narcotráfico, hasta ahora un objetivo de las fuerzas que comanda el Ministerio de Seguridad.

Marzo de 2026, pero algunos ya agitan lo electoral

En el medioevo algunas personas querían transmutar metales tales como el plomo en oro, buscando la mítica 'piedra filosofal'. Se llamaban alquimistas. En la Argentina hay quienes quieren 'facilitar' el Javier Milei 2027.

En verdad no hay nada escrito todavía, apenas el comentario de alguien, especie que prosperó como reguero de pólvora y ha llegado a periodistas que desde temprano llaman a especialistas en Derecho Constitucional para conocer sus pareceres.

No es nada sencillo, advierte Urgente24: Hay elecciones provinciales vinculadas a los plazos electorales nacionales. Es más: se desaconseja la labor alquimista.

Las elecciones generales en Argentina están programadas para el 24/10/2027. Los votantes elegirán al Presidente y vicepresidente, miembros de la Cámara de Diputados y el Senado, y a los gobernadores de la mayoría de las provincias.

Onda expansiva en curso

En el marco del sexto día consecutivo de la Operación Furia Épica y Operación Rugido de León, que está librando desde el sábado Estados Unidos y su aliado israelí contra Irán, varios misiles iraníes han caído en el aeropuerto militar de Azerbaiyán, mientras Turquía, que supuestamente repelió ayer drones iraníes, afirma que sigue de cerca las acciones del grupo militante kurdo iraní PJAK (catalogado por Ankara como “terrorista”).

Todo esto ocurre en un contexto en que las agencias de noticias CNN y Axios revelan que la administración estadounidense de Donald Trump se halla negociando con los rebeldes kurdos opositores al régimen iraní para producir un levantamiento que derroque al gobierno teocrático del ayatolá, cuyo último líder Ali Jamenei, fue asesinado el domingo en un ataque israelí-estadounidense.

Escala la tensión en Medio Oriente

Israel emitió una orden de evacuación para los residentes de Bourj el-Barajneh, Haret Hreik y otros barrios del sur del Líbano, bastiones de la milicia chiita libanesa Hezbolá, ante inminentes bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra supuestos búnkeres e instalaciones del grupo terrorista alineado con Teherán, mientras el conflicto con Irán, en el que ha ingresado Estados Unidos, escala a un ritmo vertiginoso, arrastrando a la arena de lucha a dieciséis países árabes, cuyas bases e infraestructura energética han sido alcanzadas por misiles iraníes.

El Ejército israelí lanzó este jueves una “advertencia urgente” a los residentes de los suburbios del sur de Líbano, mientras su Brigada Montaña (810) continúa con el despliegue terrestre en el Monte Dov, una nueva zona de amortiguamiento inaugurada el martes para supuestamente proteger a los residentes israelíes del fuego cruzado con la Hezbolá, e invade por tierra la jurisdicción libanesa.

Tensión interna en la Casa Rosada

Santiago Caputo quedó tocado. Y por Karina Milei. La remoción de Sebastián Amerio, su hombre en la secretaría de Justicia, para ser reemplazado por Santiago Viola, un karinista, fue un golpe que el 'Mago del Kremlin' no vio venir.

El mismo Amerio se enteró por WhastApp en medio de una reunión del Consejo de la Magistratura que se iba con Mariano Cúneo Libarona, que renunció como ministro. La del mediático abogado era una salida más que anunciada. Lo de Amerio fue una sorpresa total.

Otra vez el choque de las fuerzas de seguridad

Momentos de tensión se viven este jueves (05/03) frente al ministerio de Salud, donde familias y personas con discapacidad, junto al Sindicato de Choferes Particulares y profesionales del área, reclaman por el cumplimiento efectivo de la ley aprobada por el Congreso y la normalización de los pagos a los diferentes prestadores en tiempo y forma.

La Policía avanzó para correr a los manifestantes y hubo momentos de tensión. “ Increíblemente la Policía acaba de avanzar sobre los discapacitados, sobre los familiares y prestadores cuando estaban reclamando pacíficamente una solución al problema del sector, informó desde el lugar el periodista de C5N Bernardo Magnano.

El mercado duda de la reforma laboral

En un informe titulado: “La Reforma Laboral en Argentina impulsa la confianza la inversión, pero los beneficios serán graduales”, la calificadora de riesgo Moody’s plasmó su escepticismo sobre los beneficios de la "modernización laboral", al menos en el corto plazo.

Ministerio de Justicia, la agenda de Casa Rosada

El Ministerio de Justicia tiene nuevo titular y una agenda marcada por problemas estructurales del sistema judicial. Juan Bautista Mahiques asumió el cargo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona y ya definió cuáles serán sus primeras prioridades: cubrir las vacantes en la Justicia, avanzar con la implementación del sistema acusatorio y proyectar, a mediano plazo, la renovación de la Corte Suprema.

La designación se terminó de definir con un llamado telefónico de Karina Milei el martes a las 20:15. Según fuentes oficiales, el ofrecimiento formal llegó después de contactos previos y la respuesta del entonces jefe de los fiscales porteños fue inmediata.

