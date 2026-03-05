Mientras arde Medio Oriente, Argentina tiene lo suyo: Fábricas en jaque y tensión laboral

JUEVES 5 DE MARZO DE 2026. La guerra en Medio Oriente sacude al mundo y se lleva la atención global. Con una expansión de los países implicados por ataques dirigidos a países cercanos al Golfo Persa, el incremento de la tensión amenaza con llevar la escalada a un punto de no retorno.
Fin para Garbarino
Después de años de crisis financiera y múltiples intentos fallidos de rescate, la histórica cadena de electrodomésticos Garbarino fue finalmente declarada en quiebra. La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, que ordenó la liquidación de la empresa tras comprobar que no existían condiciones para sostener el proceso de reorganización.
El fallo, firmado el 4 de marzo por el juez Fernando D’Alessandro, pone fin a un largo proceso judicial que comenzó en 2021, cuando la compañía se presentó en concurso preventivo para intentar reestructurar sus deudas y evitar el cierre definitivo.
