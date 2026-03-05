En un informe titulado: “La Reforma Laboral en Argentina impulsa la confianza la inversión, pero los beneficios serán graduales”, la calificadora de riesgo Moody’s plasmó su escepticismo sobre los beneficios de la "modernización laboral", al menos en el corto plazo.
MUCHAS DUDAS
Ni Moody's confía en la Reforma Laboral de Javier Milei
“Los beneficios económicos y crediticios a corto plazo sean limitados” además de graduales y desiguales dijo la calificadora de riesgo Moody’s en un comunicado.
Moody’s alerta por resistencia sindical y litigios
En un informe conocido en las últimas horas, Moody’s consideró que el impacto de la Reforma Laboral sancionada por el Congreso de la Nación será limitado en el corto plazo y desigual por sectores con varias dificultades para su implementación íntegra.
“Es probable que los beneficios económicos y crediticios a corto plazo sean limitados y se materialicen de forma gradual y desigual entre los sectores en medio de desafíos sociales y legales que incluyen resistencia sindical, riesgos de litigios y de implementación”, analizó la agencia en su trabajo publicado en la web oficial.
Moody’s no ve mal la reforma laboral de Javier Milei en cuanto a su contenido, pero cuestiona que la pueda llevar a cabo y que sus anunciados beneficios para los empresarios se concreten independientemente del contexto económico del país: “La magnitud y el momento en que se materialicen los beneficios de la reforma dependerán de su implementación efectiva y de condiciones macroeconómicas más amplias”, remarcó la agencia.
Muchas condiciones
Del texto publicado por Moody’s queda claro que los beneficios palpables de la reforma dependen de demasiadas circunstancias: “En última instancia, los beneficios crediticios duraderos dependerán de un impulso político sostenido, la efectividad de las regulaciones secundarias y la interpretación judicial, así como de la capacidad del gobierno para gestionar los riesgos sociales y legales durante la implementación”.
La firma recordó que, en su visión, “el mercado laboral argentino presenta debilidades estructurales de larga data” y que “la alta informalidad refleja incentivos persistentes que favorecen acuerdos laborales informales (particularmente entre pequeñas y medianas empresas), que limitan las ganancias de productividad, la base impositiva y la eficacia de los sistemas de seguridad social”.
Y calculó: “Las contribuciones a la seguridad social disminuirán entre 0.3% y 0.4% del producto bruto interno (PBI) debido a que una parte de las contribuciones patronales que anteriormente se destinaban a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) financiará un nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL)”.
Por último, Moody’s indicó: “una mayor formalización laboral apoyará la generación de ingresos al ampliar la base tributaria y fortalecer la recaudación fiscal compartida a nivel local y nacional, con beneficios relativamente mayores para las provincias con niveles de informalidad más elevados”.
