Ni Moody's confía en la Reforma Laboral de Javier Milei

image javier Milei aún tiene que promulgar y reglamentar la Reforma Laboral, lo que será clave para dar paso a los planteos judiciales de los sindicatos que se oponen a la norma.

La firma recordó que, en su visión, “el mercado laboral argentino presenta debilidades estructurales de larga data” y que “la alta informalidad refleja incentivos persistentes que favorecen acuerdos laborales informales (particularmente entre pequeñas y medianas empresas), que limitan las ganancias de productividad, la base impositiva y la eficacia de los sistemas de seguridad social”.

Y calculó: “Las contribuciones a la seguridad social disminuirán entre 0.3% y 0.4% del producto bruto interno (PBI) debido a que una parte de las contribuciones patronales que anteriormente se destinaban a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) financiará un nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL)”.

Por último, Moody’s indicó: “una mayor formalización laboral apoyará la generación de ingresos al ampliar la base tributaria y fortalecer la recaudación fiscal compartida a nivel local y nacional, con beneficios relativamente mayores para las provincias con niveles de informalidad más elevados”.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Industria argentina ante los datos de Naciones Unidas, que echan más leña al fuego

Javier Milei vs. Axel Kicillof: Arrecia la batalla por el modelo de país

¿Quiebra?: Empresa vinculada a la familia de Marcos Galperín al borde del abismo

Irán lanzó un masivo ataque con drones y misiles sobre las ciudades de Jerusalem y Tel Aviv