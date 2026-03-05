Del estrellato a las polémicas públicas. De los episodios vinculados a su salud mental a un pedido de disculpas en uno de los diarios más influyentes del mundo. Y ahora, un nuevo tour mundial. Tras años de controversias, Kanye West (hoy conocido simplemente como Ye) vuelve a estar en el centro de la escena tras anunciar su próxima gira europea, que tendrá una parada en Madrid: el Riyadh Air Metropolitano será sede de uno de los shows del rapero este verano.
BULLY TOUR
Kanye West lanza una fecha en el Metropolitano: dónde sacar y cuánto valdrán las entradas
Kanye West tocará el 30 de julio en el Riyadh Air Metropolitano. Tras años de polémicas y una disculpa pública, Ye reactiva su agenda con su nuevo disco Bully.
El anuncio convirtió rápidamente su nombre en tendencia en los portales españoles. No es para menos: la figura de Ye arrastra desde hace años un historial de episodios mediáticos que alternaron entre su genio creativo y una seguidilla de escándalos públicos que pusieron en duda su estabilidad personal y profesional.
Hace poco más de un mes, en Urgente24 repasábamos justamente uno de esos giros inesperados en su historia reciente. El rapero publicó una carta abierta a página completa en The Wall Street Journal en la que pidió disculpas por sus expresiones antisemitas y por una serie de declaraciones y gestos que habían generado rechazo internacional. En ese mensaje, West vinculó parte de su comportamiento a su diagnóstico de trastorno bipolar y reconoció el daño causado durante los últimos años.
No era la primera vez que el músico hablaba públicamente de su salud mental. Ya lo había hecho en 2018, con el lanzamiento de su disco Ye, cuya portada llevaba la frase “I hate being bipolar, it’s awesome” (“Odio ser bipolar, es increíble”). Aquella etapa marcó uno de los momentos más visibles de su conflicto interno, pero los episodios continuaron en los años siguientes, con rachas de declaraciones erráticas, enfrentamientos públicos con su entorno (principalmente con su expareja Kim Kardashian) y controversias cada vez más extremas.
El punto más reciente llegó a comienzos de 2025 con la polémica alrededor de la canción Hail Hitler, un episodio que volvió a encender las críticas hacia el rapero. Durante ese período, distintas personas de su círculo cercano intentaron ayudarlo, aunque durante largos momentos West parecía haberse aislado incluso de quienes lo rodeaban, en una espiral que combinaba crisis personales con provocaciones públicas.
Sin embargo, la publicación de su carta, sumada al peso cultural que construyó durante más de dos décadas en la música y la moda (desde sus inicios en Roc-A-Fella junto a Jay-Z hasta su impacto global con Adidas) abrió un nuevo capítulo. Parte de su comunidad de seguidores y del público decidió concederle una oportunidad, interpretando sus disculpas dentro del contexto de su enfermedad.
En ese escenario, el nuevo tour europeo aparece también como un intento de reconstrucción pública. Una forma de volver al lugar donde Kanye West siempre logró reordenar su narrativa: el escenario.
Madrid será la única parada de Ye en España
El regreso de Kanye West a los escenarios europeos tendrá una parada destacada en Madrid. El rapero estadounidense confirmó que actuará el 30 de julio de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, en lo que será su único concierto en España dentro de la gira que acompaña el lanzamiento de su próximo álbum, Bully.
La fecha madrileña forma parte de un calendario europeo todavía acotado, que incluye también actuaciones en Arnhem (Países Bajos) y Reggio Emilia (Italia). Todo indica que el show en la capital española será una de las citas más importantes del tramo europeo del tour, tanto por la capacidad del estadio como por el interés que genera la figura de Ye en el público local.
El concierto tiene además un valor simbólico para los seguidores españoles del artista. Han pasado casi dos décadas desde su última actuación en el país, cuando en 2006 se presentó en la sala Razzmatazz de Barcelona ante unas 2.000 personas, en un momento en el que su carrera todavía estaba en plena expansión internacional.
Desde entonces, Kanye West se transformó en una de las figuras más influyentes del hip-hop global. Canciones como Stronger, Runaway, Flashing Lights o Heartless forman parte del repertorio que lo convirtió en un icono del género, y todo indica que varios de esos temas volverán a sonar en el Metropolitano junto con su material más reciente.
La parada en Madrid llega además en un momento particular para el artista. En apenas 14 días está previsto el lanzamiento de su nuevo disco, próximo álbum de estudio, que llegará a las plataformas digitales mientras Ye vuelve a activar su calendario de conciertos en distintas ciudades del mundo.
Cuándo salen las entradas y cómo acceder a la preventa
Quienes quieran asistir al concierto de Kanye West en Madrid deberán estar atentos a la preventa. Las entradas comenzarán a venderse el próximo 10 de marzo a las 10:00 horas, pero el acceso no será directo: previamente será necesario registrarse en la página oficial Yemadrid.com.
El proceso consiste en completar un formulario con los datos personales para poder recibir por correo electrónico las instrucciones de compra y el acceso a la venta anticipada. Según los organizadores, este sistema busca ordenar la demanda y evitar la saturación habitual que generan los conciertos de grandes artistas internacionales.
Por el momento no hay precios oficiales confirmados para el show en el Riyadh Air Metropolitano, aunque algunos portales especializados ya manejan estimaciones basadas en otras fechas del tour europeo. En ciudades como Reggio Emilia, por ejemplo, las entradas se movieron entre 125 y 659 euros, sin contar gastos de gestión.
Si esos valores se replican en Madrid, el concierto de Ye podría ubicarse entre los eventos musicales más costosos del verano en la capital, algo que no sorprende teniendo en cuenta la dimensión del artista y la capacidad del estadio del Atlético de Madrid. Los organizadores recomiendan además utilizar únicamente los canales oficiales para evitar fraudes o reventas no autorizadas.
