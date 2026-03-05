Kanye West lanza una fecha en el Metropolitano: dónde sacar y cuánto valdrán las entradas

Sin embargo, la publicación de su carta, sumada al peso cultural que construyó durante más de dos décadas en la música y la moda (desde sus inicios en Roc-A-Fella junto a Jay-Z hasta su impacto global con Adidas) abrió un nuevo capítulo. Parte de su comunidad de seguidores y del público decidió concederle una oportunidad, interpretando sus disculpas dentro del contexto de su enfermedad.

En ese escenario, el nuevo tour europeo aparece también como un intento de reconstrucción pública. Una forma de volver al lugar donde Kanye West siempre logró reordenar su narrativa: el escenario.

Madrid será la única parada de Ye en España

El regreso de Kanye West a los escenarios europeos tendrá una parada destacada en Madrid. El rapero estadounidense confirmó que actuará el 30 de julio de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, en lo que será su único concierto en España dentro de la gira que acompaña el lanzamiento de su próximo álbum, Bully.

La fecha madrileña forma parte de un calendario europeo todavía acotado, que incluye también actuaciones en Arnhem (Países Bajos) y Reggio Emilia (Italia). Todo indica que el show en la capital española será una de las citas más importantes del tramo europeo del tour, tanto por la capacidad del estadio como por el interés que genera la figura de Ye en el público local.

Embed - 515 Entertainment on Instagram: "YE EN VIVO EN MADRID 30 DE JULIO 2026 RIYADH AIR METROPOLITANO FIVEONEFIVE X @vibramusic_events LINK IN BIO." View this post on Instagram

El concierto tiene además un valor simbólico para los seguidores españoles del artista. Han pasado casi dos décadas desde su última actuación en el país, cuando en 2006 se presentó en la sala Razzmatazz de Barcelona ante unas 2.000 personas, en un momento en el que su carrera todavía estaba en plena expansión internacional.

Desde entonces, Kanye West se transformó en una de las figuras más influyentes del hip-hop global. Canciones como Stronger, Runaway, Flashing Lights o Heartless forman parte del repertorio que lo convirtió en un icono del género, y todo indica que varios de esos temas volverán a sonar en el Metropolitano junto con su material más reciente.

La parada en Madrid llega además en un momento particular para el artista. En apenas 14 días está previsto el lanzamiento de su nuevo disco, próximo álbum de estudio, que llegará a las plataformas digitales mientras Ye vuelve a activar su calendario de conciertos en distintas ciudades del mundo.

Cuándo salen las entradas y cómo acceder a la preventa

Quienes quieran asistir al concierto de Kanye West en Madrid deberán estar atentos a la preventa. Las entradas comenzarán a venderse el próximo 10 de marzo a las 10:00 horas, pero el acceso no será directo: previamente será necesario registrarse en la página oficial Yemadrid.com.

Estadio Wanda Metropolitano. El Riyadh Air Metropolitano de Madrid será el escenario del único concierto de Kanye West en España en 2026.

El proceso consiste en completar un formulario con los datos personales para poder recibir por correo electrónico las instrucciones de compra y el acceso a la venta anticipada. Según los organizadores, este sistema busca ordenar la demanda y evitar la saturación habitual que generan los conciertos de grandes artistas internacionales.

Por el momento no hay precios oficiales confirmados para el show en el Riyadh Air Metropolitano, aunque algunos portales especializados ya manejan estimaciones basadas en otras fechas del tour europeo. En ciudades como Reggio Emilia, por ejemplo, las entradas se movieron entre 125 y 659 euros, sin contar gastos de gestión.

Si esos valores se replican en Madrid, el concierto de Ye podría ubicarse entre los eventos musicales más costosos del verano en la capital, algo que no sorprende teniendo en cuenta la dimensión del artista y la capacidad del estadio del Atlético de Madrid. Los organizadores recomiendan además utilizar únicamente los canales oficiales para evitar fraudes o reventas no autorizadas.

-----------------

Más notas de Urgente24:

La Fontana di Trevi revela la suma recaudada con su nuevo y polémico sistema de cobro

La Alhambra, el tesoro de Granada que compite con la Sagrada Familia en España

El mejor momento para visitar Barcelona: la Sagrada Familia culmina su obra con el Papa León XIV

La NFL vuelve a España en 2026: Madrid repite sede y el Santiago Bernabéu será el escenario

Lanzan paquetes de hospitality para la Fórmula 1 en Madrid: ¿cuánto valen?